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越南警方近日突擊搜查老街省曾壟工業園，並逮捕德江化工集團主席陶友玄、其兒子及多名高層主管。這家被視為越南化工產業指標企業的上市公司，如今捲入非法傾倒有毒廢料、違法開採磷礦石及涉嫌稅務違規等爭議，不只讓地方長年污染問題再度浮上檯面，也使外界高度關注越南官方是否正擴大整頓大型民營企業。德江化工是越南重要化工業者，也是全球主要黃磷出口商之一，年產能接近7萬噸。黃磷可用於製造化肥、阻燃劑與磷酸，其中磷酸也被廣泛應用於半導體及電動車電池等產業，因此德江化工在區域供應鏈中具有一定分量。不過，這家市值約10億美元（約新台幣318億元）的上市公司，近來卻因涉嫌長期非法傾倒大量有毒廢料而引發公憤。根據調查，德江化工還涉及非法開採數十萬噸磷礦石，並疑似觸犯稅務相關法規。隨著案件持續擴大，整起事件已從單一企業違規，延燒成備受矚目的環境與治理爭議。德江化工工廠位於越南北部老街省曾壟工業園。當地原本就是化工與礦業聚集區，污染問題多年來備受批評。居民指出，工業園長期籠罩在灰白色煙霧之中，空氣品質惡化，周邊樹木與建物表面經常覆蓋厚厚粉塵，機械運轉與運輸噪音更是幾乎全天不停，生活品質明顯受到衝擊。外界之所以特別關注這起案件，也與德江化工的背景有關。該公司原為國營企業，20多年前完成部分私有化，目前已是越南VN-30股票指數成分股之一，在越南資本市場具代表性。如今主席父子與多名高層同步遭查辦，對越南商界而言衝擊不小。分析人士認為，在越南一黨執政體制下，這類針對大型民企高層的執法行動並不常見。潘森宏觀經濟研究公司亞洲經濟師尚科指出，類似案件往往不會只停留在企業違規層次，後續很可能朝高層腐敗案件方向發展，背後政治訊號值得觀察。華盛頓智庫史汀生中心東南亞專家Andrew Wells-Dang也分析，德江化工的違規行為與部分礦業企業問題有相似之處，但規模更大、做法也更明目張膽。若這次逮捕行動有其象徵意義，某種程度上也反映出，德江化工高層未能擁有足以化解風險的政治保護力。隨著案件持續發酵，德江化工未來是否面臨更大規模調查，甚至牽出更多企業治理與地方監管問題，已成為越南政商圈關注焦點。對越南官方而言，這起案件既是環境污染爭議，也是對大型民企監管力道的一次考驗。