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蝦味先早就有獵奇吃法！官方廣告主打「加冰牛奶」全場傻眼

▲有網友翻出蝦味先早期的懷舊廣告，驚訝發現片中竟然早就推薦將蝦味先加入「冰牛奶」當作早餐品嚐，廣告主角甚至吃得津津有味，讓全場看傻。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

老江紅茶牛奶攜手蝦味先推愚人節限定套餐！「蝦蓋好喝奶茶」畫面超衝擊

▲「老江紅茶牛奶」公布推出與零食蝦味先聯名的「超蝦套餐」。（圖／取自老江紅茶牛奶）

高雄老字號「老江紅茶牛奶」推出與零食蝦味先聯名的愚人節期間限定「超蝦套餐」，內容包含蛋沙拉吐司與創意飲品「蝦蓋紅茶／奶茶」，將壓碎蝦味先直接加在飲料上，主打甜鹹混搭風格，引發熱議。相關話題曝光後，有網友翻出早期蝦味先廣告，竟也曾有「加牛奶」的獨門吃法，視覺效果令現代網友直呼衝擊，直呼「AI都想不到吧」。不過，許多嘗試過的老饕卻認為意外順口，形成另類話題。這波聯名引發社群熱議，更有網友翻出蝦味先早期的懷舊廣告，驚訝發現片中竟然早就推薦將蝦味先加入「冰牛奶」當作早餐品嚐，廣告主角甚至吃得津津有味。原PO傻眼表示：「原來幾十年前就有這種組合，蝦味先加牛奶到底是什麼味道？」此文一出瞬間吸引超過50萬次瀏覽，不少網友也驚呆留言，「原來邪教吃法已經變成DNA」、「這吃法…估計AI都想不到吧」、「吃起來感覺像鹹豆漿」。不過也有不少實際嘗試過的網友分享經驗，「不難吃啦，但要泡牛奶我還是會選擇孔雀餅乾」、「蝦味先＋鮮奶不錯吃耶！我以前都這樣吃」、「小時候試過覺得還好，但是如果用豆漿應該會搭」、「真的好吃，因為它非油炸，完全可以當作麥片那樣吃」。還有人分享更多創意吃法，「加泡麵，像魚酥」、「加在沙拉不錯吃，跟可樂果的效果差不多，推薦大家試試看」、「玉米濃湯＋蝦味先、海鮮濃湯＋蝦味先好吃」，讓這款經典零食意外再度掀起一波話題。高雄在地傳承逾70年的經典名店「老江紅茶牛奶」，近日宣布與國民零食「蝦味先」跨界合作，將於4月1日至4月8日限時推出聯名「超蝦套餐」。除了創意滿分的「超蝦蛋沙拉吐司」外，最吸睛的莫過於視覺效果極具衝擊力的「蝦蓋好喝紅茶/奶茶」，在經典飲品表層撒上壓碎的蝦味先，打造甜鹹交織的奇幻口感。