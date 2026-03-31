海巡署艦隊分署一名林姓隊員遭爆休病假期間違法兼職開了2間海鮮餐廳但公家薪水照領，還跟親友說海巡署很好騙、幫我付房租
，經媒體報導為「最爽海巡
、請假8月領60萬薪」之後，他被記兩大過免職，並移送懲戒法院，今天開庭他喊冤並未經營餐廳，只是因為醫生建議多接觸人群才去幫忙，他純屬協助朋友的角色
，還因為餐廳賠錢代墊所有費用1年5個月
，但對於病假期間出現在營業場所，他坦承思慮不周。
林姓隊員2018年10月起任職於艦隊分署第16（澳底）海巡隊，後來他以身心症狀為由，從2024年11月22日開始請病假，共申請延長3次獲准，原本可休到2025年11月30日，但還沒休完就被檢舉在新竹市東區開「滾三圈海鮮燒烤
」餐廳、另外在竹北有分店。海巡署獲報開鍘，2025年11月5日記林姓隊員兩大過免職，即刻起停職
。
依據海巡署內部調查，「滾三圈」的登記負責人雖是另一名林姓男子，但餐廳徵才的聯絡人及電話都是艦隊分署林姓隊員，他會在外場招呼客人
、內場切生魚片及烹飪
，打烊後收帳作帳
；林姓隊員曾被拍下在店內做生意的畫面，還戴口罩受訪拍攝IG行銷影片
，介紹鮑魚海鮮便當。
「滾三圈」的登記負責人接受海巡署訪談時，表明當初與林姓隊員合資開店，原本他只出3成，林姓隊員說沒錢，因此他提高為5成；他自已負責海鮮養殖、培育的供貨端，林姓隊員負責店面經營
，店內3、4名員工他都不認識，林姓隊員都跟他說虧錢沒有營利，後來開了竹北分店他也不知道；他聽到林姓隊員說，因為請病假才能準備開店，曾勸林姓隊員不要這樣。
海巡署訪談知情人士過程中，還有人指稱林姓隊員說過「海巡署很好騙」、「海巡署幫他付房租」
。
林姓隊員今天到懲戒法院出庭，承認並未向艦隊分署報備獲准，但那是因為他沒把海鮮餐廳當成收入來源，仍想回單位工作
；2024年5月「滾三圈」的登記負責人要「出國救人
」，找他幫忙顧店，他才會長時間待在店裡，但只到9月對方回國為止「就還給他不想做了」。
法官追問，到底之後還有沒有到餐廳幫忙？林姓隊員回答，「滾三圈」的登記負責人臨時有需要會找他，大概2、3天去一次，直到2025年10月新聞爆料後，他覺得「只是協助卻被免職
」，有點氣憤就不想去了。
林姓隊員強調，他對外自稱店長只是個稱呼，並非實際經營者，「滾三圈」的登記負責人從未付薪水給他，他還幫忙墊付房租、水電費、員工薪水、海鮮貨款等所有支出，一直代墊到他被海巡署免職為止。
至於為何休病假期間要出來賣海鮮？林姓隊員解釋，他遭遇霸凌有負面念頭，必須吃藥才睡得著，醫生建議他不要一直待家裡，可多接觸人群，他才會基於協助朋友的腳色去海鮮餐廳幫忙，他自認思慮不周，「病假期間不該出現在營業場所」
，但海巡署處置太倉促也太嚴重，新聞出來第一時間就對他記兩大過免職，他沒有觸犯刑法，懲處應符合比例原則。
移送機關海洋委員會則表示，林姓隊員在考紀會上否認兼職與經營商業行為，他沒說實話、事後態度無悔意，建議懲戒法院維持原決議。