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▲海巡署調查，艦隊分署林姓隊員違法兼職海鮮燒烤餐廳期間曾透露「海巡署很好騙」、「幫他付房租」。（圖／記者劉松霖攝）

▲海巡署林姓隊員事發後被記兩大過免職，他認為自己只是協助朋友顧店甚至為朋友代墊開店費用，讓他失去工作的懲處太重，（圖／記者劉松霖攝）

▲「滾三圈海鮮燒烤」餐廳的登記負責人告訴海巡署，曾經勸林姓隊員不要為了開店而請病假。（圖／翻攝臉書）

▲林姓隊員出庭坦承當初並未向艦隊分署報備獲准，理由是他不把海鮮餐廳當成收入來源，只是在朋友「出國救人」時幫忙顧店，他仍想回單位工作。（圖／記者劉松霖攝）

海巡署艦隊分署一名林姓隊員遭爆，經媒體報導為「、請假8月領60萬薪」之後，他被記兩大過免職，並移送懲戒法院，今天開庭他喊冤，還因為餐廳賠錢，但對於病假期間出現在營業場所，他坦承思慮不周。林姓隊員2018年10月起任職於艦隊分署第16（澳底）海巡隊，後來他以身心症狀為由，從2024年11月22日開始請病假，共申請延長3次獲准，原本可休到2025年11月30日，但還沒休完就被檢舉在新竹市東區開「」餐廳、另外在竹北有分店。海巡署獲報開鍘，2025年11月5日記林姓隊員依據海巡署內部調查，「滾三圈」的登記負責人雖是另一名林姓男子，但餐廳徵才的聯絡人及電話都是艦隊分署林姓隊員，他會在外場、內場，打烊後；林姓隊員曾被拍下在店內做生意的畫面，還戴口罩受訪，介紹鮑魚海鮮便當。「滾三圈」的登記負責人接受海巡署訪談時，表明當初與林姓隊員合資開店，原本他只出3成，林姓隊員說沒錢，因此他提高為5成；他自已負責海鮮養殖、培育的供貨端，，店內3、4名員工他都不認識，林姓隊員都跟他說虧錢沒有營利，後來開了竹北分店他也不知道；海巡署訪談知情人士過程中，還有人指稱林姓隊員說過林姓隊員今天到懲戒法院出庭，承認並未向艦隊分署報備獲准，但那是因為；2024年5月「滾三圈」的登記負責人要「」，找他幫忙顧店，他才會長時間待在店裡，但只到9月對方回國為止「就還給他不想做了」。法官追問，到底之後還有沒有到餐廳幫忙？林姓隊員回答，「滾三圈」的登記負責人臨時有需要會找他，大概2、3天去一次，直到2025年10月新聞爆料後，他覺得「」，有點氣憤就不想去了。林姓隊員強調，他對外自稱店長只是個稱呼，並非實際經營者，至於為何休病假期間要出來賣海鮮？林姓隊員解釋，他遭遇霸凌有負面念頭，必須吃藥才睡得著，醫生建議他不要一直待家裡，可多接觸人群，他才會基於協助朋友的腳色去海鮮餐廳幫忙，，但海巡署處置太倉促也太嚴重，新聞出來第一時間就對他記兩大過免職，他沒有觸犯刑法，懲處應符合比例原則。移送機關海洋委員會則表示，林姓隊員在考紀會上否認兼職與經營商業行為，他沒說實話、事後態度無悔意，建議懲戒法院維持原決議。