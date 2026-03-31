房市春暖花開！台灣房屋集團今（31）日發布2026年3月內部成交行情統計，數據顯示全台房市在農曆年後強勁反彈，六都及新竹縣市整體交易量較2月大幅增長62%，較去年同期亦成長20.2%。其中桃園市表現最為驚人，月增幅高達107.5%，呈現翻倍成長之勢。
新青安7月底將截止 促使首購加快腳步
根據台灣房屋統計3月內部成交行情，台北市月增46％，年增11％；新北市月增83.6％，年增13.3％；桃園市月增高達107.5％，年增32.4％；新竹縣市則是月增42.3％，年增18％；台中市為月增45.6％，年增17.8％；台南市月增49.1%，年增26.0%；高雄市月增60%，年增20.2%。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，2月受到農曆新年長假影響，因工作日較少，交易量原本就比一般正常月少，因此原有的成交進度遞延至3月集中發酵；且因新青安將在7月底截止，因此確定今年要購屋的首購剛需買方，更積極加快腳步，搶在第二季上車申貸；再加上央行理監事會議3月放寬對二屋族限制，提供多一成貸款的善意，也促使買氣歸隊。
央行對自用族釋出善意 下半年房市信心增
目前國際局勢仍影響金融交易和原油相關產業鏈，不過國際戰事對市場的利空影響逐漸淡化，房市也將回歸市場自住需求。張旭嵐指出，市場上買氣回溫，受央行針對第二屋放寬一成貸款的影響，信心帶動大於實質意義。
舉例來說，購買第二屋的家庭，以三房的需求為主流，坪數大總價偏高，若以總價2000萬來算，放寬之後還是需要800萬的頭期款購屋，門檻仍然不低，會趁此搶進房市的人有限，但央行對自用族群釋出的友善訊號，以及年底選舉可望帶來更多新人新政，因此對下半年的房市信心增加。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據台灣房屋統計3月內部成交行情，台北市月增46％，年增11％；新北市月增83.6％，年增13.3％；桃園市月增高達107.5％，年增32.4％；新竹縣市則是月增42.3％，年增18％；台中市為月增45.6％，年增17.8％；台南市月增49.1%，年增26.0%；高雄市月增60%，年增20.2%。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，2月受到農曆新年長假影響，因工作日較少，交易量原本就比一般正常月少，因此原有的成交進度遞延至3月集中發酵；且因新青安將在7月底截止，因此確定今年要購屋的首購剛需買方，更積極加快腳步，搶在第二季上車申貸；再加上央行理監事會議3月放寬對二屋族限制，提供多一成貸款的善意，也促使買氣歸隊。
目前國際局勢仍影響金融交易和原油相關產業鏈，不過國際戰事對市場的利空影響逐漸淡化，房市也將回歸市場自住需求。張旭嵐指出，市場上買氣回溫，受央行針對第二屋放寬一成貸款的影響，信心帶動大於實質意義。
舉例來說，購買第二屋的家庭，以三房的需求為主流，坪數大總價偏高，若以總價2000萬來算，放寬之後還是需要800萬的頭期款購屋，門檻仍然不低，會趁此搶進房市的人有限，但央行對自用族群釋出的友善訊號，以及年底選舉可望帶來更多新人新政，因此對下半年的房市信心增加。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。