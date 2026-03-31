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▲LISA和朋友們一起在海邊慶生，還有人替她準備蠟燭、氣球和煙火。（圖／IG＠lalalalisa_m）

韓國女團BLACKPINK成員Lisa，本月27日迎來29歲生日，也是她20代的最後一個生日。昨（30）日她在個人Instagram感性發文：「與我最珍惜的人們一起度過20代的最後一程」，並分享多張慶生派對美照。照片中的Lisa身穿鑲滿閃耀寶石的獨特華麗比基尼，在海邊大秀修長超模身材，背景更有整片氣球裝飾、蠟燭與浪漫煙火，夢幻程度被網友直呼：「簡直像求婚現場！」慶生派對選在海邊舉行，Lisa除了展現火辣時尚感，也公開了私下與好友們相處的調皮日常，現場友人全都戴上印有Lisa大頭頭像的特製面具，整齊劃一地為壽星慶祝，逗趣畫面與絕美的海邊夜景形成反差萌。而其他幾張照片中，Lisa沉浸派對與煙火中的幸福模樣，加上背景不但有氣球、蠟燭，甚至還有煙火，襯托得氣氛彷彿就像求婚派對，也讓外界紛紛猜測現場是否有緋聞男友LV三公子低調愛相隨。隨著這組慶生辣照曝光，全球粉絲紛紛湧入留言區獻上祝福，大讚：「Lisa 真的越來越美」、「鑽石比基尼只有妳能駕馭」，不到一天內就累積了600萬讚數。29歲生日派對為20代畫下完美句點，也讓外界更加期待她跨入30代後，繼續創下事業新巔峰。來自泰國的Lisa，在2016年以BLACKPINK出道，10年來以頂級女團成員身份橫掃全球。2021年開始個人SOLO活動後，影響力更是跨越音樂界。去年她首度跨足戲劇圈，參演HBO人氣劇集《白蓮花度假村》第三季，踏出演員身分第一步。近期剛結束BLACKPINK世界巡迴演唱會的Lisa，事業版圖持續擴張，今年2月更傳出重磅消息，指出她已經被選為Netflix原創浪漫喜劇電影的女主角，即將正式進軍大銀幕，讓粉絲們已經等不及了。