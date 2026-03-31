全台灣吉伊卡哇的可愛家長們注意！台東縣政府舉辦的「2026 臺灣國際熱氣球嘉年華」今（31）日宣布與超人氣 IP「吉伊卡哇」合作，包含小八、兔兔（烏薩奇）等 3 位小夥伴的造型氣球將在 7 月正式升空；而 4 月份更有國際記者會、人偶見面會以及無人機光雕秀展演搶先登場。今年暑假，寶寶家長們絕對要衝一趟台東朝聖！
吉伊卡哇降臨台東！全球首次無人機秀 4 月登場
為了替長達一個半月的熱氣球嘉年華預熱，台東縣政府祭出超強誠意。台東縣政府交通及觀光發展處副處長洪國欽興奮預告：「這是台灣第一次邀請吉伊卡哇人偶來台與大家見面，也是台灣首場正式的人偶見面會！除此之外，我們更將在 4 月 11 日的台東高空，帶來『全世界第一次』的吉伊卡哇無人機展演。」
4 月的國際記者會上，特別邀請從日本來台的《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》吉伊卡哇、小八與兔兔，和影迷們近距離互動，並結合無人機展演在熱氣球光雕音樂會中演出。現場將贈送限量贈品，營造完整的吉伊卡哇和小夥伴們玩台東的主題氛圍，歡迎影迷與球迷朋友親臨台東，共同度過愉快的夜晚。
小可愛「討伐任務」暑假啟動！吉伊卡哇熱氣球 7 月升空
今年臺灣國際熱氣球嘉年華再度與強大 IP 聯名，宣布攜手《吉伊卡哇》，邀請角色們至台東進行「討伐任務」。活動將在 7 月 4 日盛大登場，並一路舉辦至 8 月 20 日。
台東縣縣長饒慶鈴表示，臺灣國際熱氣球嘉年華邁入第 16 年，已成為臺灣最具代表性的國際級觀光品牌之一。今年不僅與可愛的吉伊卡哇合作，讓角色化身熱氣球躍上天際，更結合「2026 台東博覽會」，以整座城市為舞台，打造前所未有的城市盛會。
2026 臺灣國際熱氣球嘉年華 × 吉伊卡哇 活動懶人包
暖身國際記者會
日期：2026 年 4 月 11 日（六）
三大亮點：
台灣首場「吉伊卡哇、小八貓、兔兔」人偶見面會。
全球首創「吉伊卡哇」主題無人機高空展演。
現場發放限量聯名贈品，並公布光雕音樂會場次。
熱氣球嘉年華正式上場
活動展期：2026 年 7 月 4 日（四）至 8 月 20 日（四）
活動亮點：吉伊卡哇造型熱氣球升空、結合電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》主題氛圍、大型光雕音樂會。
官方資訊：詳細活動時請持續鎖定「臺灣國際熱氣球嘉年華」官方網站及社群平台。
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為了替長達一個半月的熱氣球嘉年華預熱，台東縣政府祭出超強誠意。台東縣政府交通及觀光發展處副處長洪國欽興奮預告：「這是台灣第一次邀請吉伊卡哇人偶來台與大家見面，也是台灣首場正式的人偶見面會！除此之外，我們更將在 4 月 11 日的台東高空，帶來『全世界第一次』的吉伊卡哇無人機展演。」
4 月的國際記者會上，特別邀請從日本來台的《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》吉伊卡哇、小八與兔兔，和影迷們近距離互動，並結合無人機展演在熱氣球光雕音樂會中演出。現場將贈送限量贈品，營造完整的吉伊卡哇和小夥伴們玩台東的主題氛圍，歡迎影迷與球迷朋友親臨台東，共同度過愉快的夜晚。
今年臺灣國際熱氣球嘉年華再度與強大 IP 聯名，宣布攜手《吉伊卡哇》，邀請角色們至台東進行「討伐任務」。活動將在 7 月 4 日盛大登場，並一路舉辦至 8 月 20 日。
台東縣縣長饒慶鈴表示，臺灣國際熱氣球嘉年華邁入第 16 年，已成為臺灣最具代表性的國際級觀光品牌之一。今年不僅與可愛的吉伊卡哇合作，讓角色化身熱氣球躍上天際，更結合「2026 台東博覽會」，以整座城市為舞台，打造前所未有的城市盛會。
暖身國際記者會
日期：2026 年 4 月 11 日（六）
三大亮點：
台灣首場「吉伊卡哇、小八貓、兔兔」人偶見面會。
全球首創「吉伊卡哇」主題無人機高空展演。
現場發放限量聯名贈品，並公布光雕音樂會場次。
熱氣球嘉年華正式上場
活動展期：2026 年 7 月 4 日（四）至 8 月 20 日（四）
活動亮點：吉伊卡哇造型熱氣球升空、結合電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》主題氛圍、大型光雕音樂會。
官方資訊：詳細活動時請持續鎖定「臺灣國際熱氣球嘉年華」官方網站及社群平台。