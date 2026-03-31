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國民黨昨甫宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團訪中國大陸，今就傳出鄭麗文擬於6月份訪問美國，行程包括美國東、西岸。國民黨對此證實，確實有相關安排，但具體時間尚未定案，會做好萬全準備，適時和社會大眾說明。國民黨昨才宣布黨主席鄭麗文訪中，預計在4月7日到4月12日，行經江蘇、上海、北京；《聯合報》今隨即報導，鄭麗文預計6月訪美，時間超過10天以上，行程包括美國東、西岸，預計除了說明訪中成果，也強調國民黨美中並重的基調，澄清外界對國民黨的誤解。國民黨發言人牛煦庭則表示，主席訪美一事，具體時間尚未定案，但確實有相關的安排，目前正在溝通的階段。出訪茲事體大，會做好萬全的準備，也會適時和社會大眾說明。事實上鄭麗文早在年初立法實務研討會上，就曾公開表示，鄭習會還有拜會華府，都一定會在上半年完成，更說鄭習會對選舉是大加分。