台中水湳精華地段再添 241 戶社會住宅！國家住都中心「石平好室 AB」於今（31）日正式動土，全案預計 2028 年竣工 。除了具備步行 7 分鐘到捷運 的交通優勢外，更針對「新婚兩年內」與「育兒家庭」兩大族群延長居住年限至 12 年 。此外，一般戶租金預計僅需市場行情 8 折、弱勢族群最低 3 折，大幅減輕青年家庭在都會區的居住負擔。
租金大解密：採「中古屋估價」再打折 一般戶 8 折起
針對民眾最關心的租金成本，社會住宅 具備雙重優惠機制。基礎租金採「實際屋齡加計 10 年」的中古屋標準估價，讓起跑點低於新成屋行情。其次，依據申請人所得分級提供折扣：
誰能長住？新婚與育兒 2 大族群 居住年限翻倍至 12 年
為了落實育兒支援，內政部常務次長吳堂安指出，中央透過興辦社宅減輕居住負擔 。其中「婚育宅」政策特別鎖定「新婚兩年內」及「育兒家庭」這 2 大族群 ，將居住年限由原本的 6 年翻倍延長至 12 年 。目的在協助年輕家庭在穩定的環境下「願婚、敢生、樂養」 。
交通機能：步行 7 分鐘抵捷運 10 分鐘串聯國道、中科
台中社宅 此案具備頂級通勤機能：
社宅背景：中央投資 16 億興辦 導入智慧防災系統
國家住都中心董事長花敬群表示，中心全國已累計興辦超過 7 萬戶社宅，台中地區達 5,235 戶 。本次「石平好室 AB」總工程經費達 16 億 4,300 萬元 ，全額由中央投資 。建物不僅配置節能設備 ，更導入智慧防災與地震監測系統，包含「震後電梯自動停靠」功能，保障住戶安全 。
目前水湳周邊除今日動土案外，尚有 154 戶的「新平好室」興建中 ，位於惠民公園旁的「惠民安居」則計畫 2027 年完工 ，持續補足西屯區居住需求。
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針對民眾最關心的租金成本，社會住宅 具備雙重優惠機制。基礎租金採「實際屋齡加計 10 年」的中古屋標準估價，讓起跑點低於新成屋行情。其次，依據申請人所得分級提供折扣：
- 第一級「弱勢戶」（如低收）：租金約為市場行情 3 折。
- 第二級「中低所得」：約為 6 折。
- 第三級「一般戶」：則為 8 折。
為了落實育兒支援，內政部常務次長吳堂安指出，中央透過興辦社宅減輕居住負擔 。其中「婚育宅」政策特別鎖定「新婚兩年內」及「育兒家庭」這 2 大族群 ，將居住年限由原本的 6 年翻倍延長至 12 年 。目的在協助年輕家庭在穩定的環境下「願婚、敢生、樂養」 。
交通機能：步行 7 分鐘抵捷運 10 分鐘串聯國道、中科
台中社宅 此案具備頂級通勤機能：
- 大眾運輸：距離捷運橘線 O10 站預定地步行僅需 7 分鐘 。
- 開車通勤：車行 10 分鐘內可銜接國道 1 號及台 74 線快速公路，便利往返中科園區、機場或高鐵站 。
- 生活環境：坐落於水湳經貿園區與單元八核心 ，鄰近「台中之肺」中央公園、綠美圖及流行影音中心 。
國家住都中心董事長花敬群表示，中心全國已累計興辦超過 7 萬戶社宅，台中地區達 5,235 戶 。本次「石平好室 AB」總工程經費達 16 億 4,300 萬元 ，全額由中央投資 。建物不僅配置節能設備 ，更導入智慧防災與地震監測系統，包含「震後電梯自動停靠」功能，保障住戶安全 。
目前水湳周邊除今日動土案外，尚有 154 戶的「新平好室」興建中 ，位於惠民公園旁的「惠民安居」則計畫 2027 年完工 ，持續補足西屯區居住需求。