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▲苗栗頭份市某醫院邱姓副院長，在其與友人合開的另一間診所涉嫌猥褻女員工，院方更在與員工的群組內表示，希望幫維護醫院名譽。（圖／翻攝議員陳光軒臉書）

苗栗頭份市驚傳名醫性騷案！今年農曆除夕一家診所的邱姓醫師，涉嫌在診所櫃檯內強行對女員工伸出鹹豬手、熊抱，被害女員工身心受創被迫職職。雖然邱男已遭移送地檢署偵辦，不過，苗栗縣議員陳光軒昨日揭發，診所不僅拒發受害人的「非自願離職證明」，邱男所屬的醫院院方還希望員工幫忙「維護醫院名譽」，讓他痛批「都這時候了還只顧秀肌肉嗎？」。回顧事件，除夕當天，苗栗頭份市某醫院邱姓副院長，在其與友人合開的另一間診所，利用給紅包的名義，在櫃檯內伸手撫摸女員工的背部、頭髮，還摟住她腰把臉湊近；女員工不斷抗拒躲到角落，邱男仍過去強行抱住她試圖強吻，恐怖舉動嚇得女員工身心受創提離職，目前涉案醫師已遭警方依強制猥褻罪嫌移送地檢署偵辦。昨天，苗栗縣議員陳光軒表示，該當事受害人不堪身心煎熬而離職，但診所從案發（2/16）至今都不願其所提出之｢非自願離職證明｣申請，讓受害人不知應如何是好故找上他陳情。另外，陳光軒還PO出邱男所屬的醫院院方與員工的群組對話，指出「院方在line群組裡要求員工們要幫忙維護醫院名譽，還說哪些議員有來關心、幫忙」。讓陳光軒痛批「你們不趕快正式對外向被害人道歉，只管要求員工們要幫醫院維護名譽，還在講哪些議員有來關心、聲援你們，都這時候了還只顧秀肌肉嗎？」事件曝光後，院方昨日聲明指出，3月2日接獲主管機關通知，院內醫師疑似對院外人士性騷擾。目前已依法啟動調查，並委任外部專業委員確保程序公正；調查期間已暫停涉案醫師的管理職務。醫院表示將主動聯繫受害者，提供醫療、心理諮商及社福資源等必要協助。