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民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵、政治獻金等四案，一審遭判17年，褫奪公權6年。台北地院今（31）日公布去年12月至一審的法庭激烈攻防以及宣判錄影。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（31）日表示，請青鳥們仔細盯著螢幕，找到拿了人家錢的證據，「找到了，證據貼我臉書，證據明確，隨便你們指名跳樓直播時間，有人要我去自焚較保險，我也聽進去了，雖然汽油貴些，但我也還買得起，保證不會燒毀一草一木」。陳佩琪今日在臉書發文表示，雖然無法在開庭時現場直播，但至少今天還有錄影播出可看，此生天涯海角， 不論何時何地，永不忘台灣有這種邪惡的民進黨。這一年來天天被青鳥、網軍、綠媒罵貪污、貪污犯老婆，是該做個了結的時候。陳佩琪直言，35年來家裡財務都是由自己打理的，自己說過「先生柯文哲的政治獻金若有拿給我私用，我去跳樓，我說到做到，這些人嘲笑我會壓到賣肉粽的，請放心，若證據明確，我去跳樓會小心，當然還有人要我去河濱公園自焚較保險，我也聽進去了，只要證據明確即可，雖然汽油貴些，但我也還買得起，也保證不會燒毀一草一木」。陳佩琪質疑，「請青鳥們仔細看捐贈民眾黨政治獻專戶210萬、連柯文哲本人都不知道的錢，是如何拿給陳佩琪去私用的？還有600萬的政治獻金，沒經申報流程就直接在黨務用掉的，柯文哲為這個要被關17年，就是關到死，但說我貪污、貪污犯老婆，總該給個證據吧。」陳佩琪最後表示，請青鳥們今天仔細盯著螢幕瞧，找到法院說她和大老闆見面，然後就拿了人家錢的證據，或是說什麼中間人拿錢了，不是花在黨務上，而是拿給陳佩琪去私用的，包括說是橘子給的也算數，找到了，「證據貼我臉書，證據明確，隨便你們指名跳樓直播時間」。