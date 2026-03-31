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▲金昭喜退出演藝圈後突然宣布當媽，讓許多粉絲相當震驚。（圖／IG@s2k1m）

韓國女團ALICE（前身ELRIS）前隊長金昭喜2024年突然宣布結婚消息，對象是大自己15歲的圈外企業家，婚後她就消失在鏡頭前一心專注家庭，神隱兩年後，昨（30）日突然在社群曬出一家三口日常照，無預警公開自己當媽媽的消息，嚇壞大批粉絲。金昭喜在貼文中曬出多張照片，包括懷孕時期的舊照、在醫院溫柔看寶寶的瞬間，還有與老公、女兒的一家三口寫真，她感性寫下：「因為太過珍貴而一直安靜珍藏著的，我的一切、我的寶貝們。」接著更是甜蜜告白：「就算重來一次，我也會和我老公結婚，還要當女兒的媽媽。」更讓粉絲驚訝的是，金昭喜不只宣布當媽，還被眼尖網友發現，她公開的照片中出現女兒滿一歲的畫面，讓人驚呼她根本不是「剛升格新手媽媽」，而是默默完成懷孕、生下小孩到育兒的整個過程，保密功力相當驚人，因此讓網友笑說「也太會藏！」、「長得完全不像孩子的媽媽。」事實上，金昭喜2024年公開婚訊時，就震驚韓國網友，當時她證實跟大15歲的圈外企業家結婚，並宣布和公司合約結束後就退出演藝圈，把人生重心全面轉向家庭，因為當年她正值偶像事業上升期，突如其來的結婚消息掀起熱議，不過幸好她的婚後生活相當幸福，讓許多粉絲鬆一口氣。現年26歲的金昭喜，過去曾在選秀節目《K-pop Star 6》拿下亞軍打開知名度，2017年以女團ALICE（當時團名ELRIS）成員身分出道，甜美的外型加上穩定唱功，讓她在韓國偶像圈累積不少死忠粉絲。