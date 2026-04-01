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▲V因為薩克斯風競爭率最低，所以選擇學薩克斯風。（圖／YouTube@fairyjaehyung）

韓國天團BTS近日以新專輯《ARIRANG（阿里郎）》回歸歌壇，成員們也開始積極上節目宣傳。昨（29）日，V（金泰亨）登上鄭在炯的YouTube節目《妖精在炯》，提到了學薩克斯風的原因，他表示爸爸覺得當藝人，就要上藝術高中比較有機會，因此他分析了打鼓、吉他、鋼琴的競爭率，發現薩克斯風僅3：1，所以選擇了這個樂器，但沒想到最後還是落選，不過他也樂觀直呼「看來有人比我強」。V昨日登上《妖精在炯》，透露了學習薩克斯風的原因，他表示爸爸覺得要當藝人的話，就讀藝術高中比較有機會，「打鼓競爭率大約20：1、吉他50：1、鋼琴100：1、薩克斯風3：1，所以我就選擇了薩克斯風」，並學了4年，但最終還是不幸落選，V也樂觀表示「看來有比我還強的對手」，超無厘頭發言，直接讓主持人笑翻。V的可愛模樣，也讓大批粉絲無言噴笑，「泰亨可愛的點之一，就是一臉正經的講出直白的幹話，真實又好笑」、「數據感好強」、「救命啊我真的會被他笑炸+萌翻」、「講故事都好像在看搞笑四格漫畫，精煉有梗」。除此之外，V也提到出道前的故事，事實上，V很早就加入BTS的出道組，但卻是最後一個被公開的成員，主持人也詢問他有沒有曾因此感到緊張或不安，V則表示當時公司告訴自己，是怕他被其他公司挖走，才會最晚公開。V接著透露，自己跟成員的第一家公司就是現在的Big Hit Music，公司已經在出道前就幫他連藝名都取好。主持人也問到V出道前的夢想與期待，V展現出一向樂觀的態度，開心直呼「我只要能出道就很滿足了」，而如今他已經是世界等級的巨星。