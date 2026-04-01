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安特羅第二張腸病毒疫苗藥證到手，國光生技子公司安特羅生技生產的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），獲澳門藥物監督管理局「藥物（西藥）」新藥查驗登記核准。安特羅看好，珠三角人口發展，並且成為香港及東南亞市場的重要橋接據點。澳門為連接香港及珠海等珠三角重要城市的樞紐，珠三角人口達七、八千萬人，在跨境人流頻繁的情況下，腸病毒傳播風險增加。安特羅指出，香港澳門與珠海屬一日生活圈，加上當地腸病毒防治上仍存在缺口，是安拓伏腸病毒71型疫苗迅速領證的原因之一，同時看好可吸引珠三角高消費家庭，並成為前進亞洲市場的前哨站。安特羅表示，澳門腸病毒疫苗藥證是2025年2月21日送件申請，2026年3月30日取證，澳門人口雖不多，但近年來飽受腸病毒疫情所苦，如去年爆發多起托兒所及幼稚園群聚感染事件，讓地方衛生局對疫情防治及疫苗需求高度重視。由於澳門醫療體系由當地政府高度主導，一旦取得藥證並納入公共醫療體系，可迅速建立穩定接種率，而澳門的腸病毒疫苗接種經驗將成為腸病毒疫情防治示範區，尤其澳門在藥物監管體系上具備銜接中國與國際市場的角色，為安特羅腸病毒疫苗進入香港及東南亞市場的重要橋接據點，有利於加速區域業務拓展。安特羅強調，除了台灣及澳門藥證外，已在越南、泰國提出腸病毒疫苗藥證申請，安特羅將以優質疫苗產品持續推動東南亞及全球市場佈局，並持續累積臨床試驗及長期追蹤數據，向各國藥政單位提出藥證申請，以期在腸病毒高流行區建立完整的防疫策略，並提供高品質疫苗產品建立防護網，協助幼童免於腸病毒的威脅。由於腸病毒在東南亞地區流行已超過二十年，腸病毒71型重症率偏高嚴重影響兒童健康。因此，安特羅在東南亞優先鎖定越南、泰國、馬來西亞及印尼等高風險國家，以期有效降低疾病負擔，滿足各國防疫需求。