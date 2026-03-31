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台鐵轉乘更輕鬆！樹林後站機車停車場 4/1 啟用

▲樹林後站擁有99格機車與15格自行車位的樹林後站機車停車場將從4月1日啟用。（圖／新北交通局）

汐科站機車族有福了！大同路二段巷弄多了62機車格

備戰淡江大橋通車！淡水油車口停車空間優化

▲鄰近輕軌淡水漁人碼頭站一側規劃為大型車停車區，設有24格大客車停車格位，並自4月1日起正式營運。（圖／新北交通局）

▲南側在淡水區中正路二段與中正路一段87巷交岔口、鄰近淡水微型轉運站後方的區域，設置了114格小型車停車格位，將於4月3日起收費營運。（圖／新北交通局）

住在汐止、樹林靠火車通勤的民眾有福了！新北市交通局表示，明（1）日將啟用樹林後站及汐科火車站北側的兩處全新機車停車場，總計提供161格機車格及15格自行車格；除此之外，應對淡江大橋即將於5月開通，淡水也有2個全新停車場將在4月啟用，預計提供24格大型車及114格小型車停車位。新北市交通局停管科長吳清哲表示，樹林後站原有的自行車停放區過去因廢棄車輛堆置及垃圾問題造成環境髒亂，經由委外業者規劃後，現地已改建為擁有99格機車與15格自行車位的場域，並同步增設YouBike租賃站，強化轉乘機能，樹林後站機車停車場臨停3小時內每次10元，當日當次最高收費30元。針對汐科火車站龐大的轉乘人潮，交通局則與國產署合作，在靠近北站的大同路二段巷弄內開闢新場地，提供62個機車格位，臨停每次20元，鼓勵民眾多加利用。淡江大橋通車在即，新北市交通局提前優化淡水區油車口停車空間，完成北側及南側停車場整體規劃，將分別於4月1日及4月3日啟用，共提供24格大型車及114格小型車停車位。交通局停車管理科科長吳清哲表示，考量淡江大橋通車後帶來的觀光人潮和在地居民停車需求，已重新調整油車口停車場的停車格配置；其中，鄰近輕軌淡水漁人碼頭站一側規劃為大型車停車區，設有24格大客車停車格位，並自4月1日起正式營運，收費標準為平日平日每小時60元，國定例假日及特殊活動期間則每小時100元。另一側在淡水區中正路二段與中正路一段87巷交岔口、鄰近淡水微型轉運站後方的區域，設置了114格小型車停車格位，而因配合停車場出入口道路銑刨施工，將於4月3日起收費營運，平日每小時30元，國定例假日及特殊活動期間每小時50元。交通局補充，這2處停車場同時也分別提供月票方案，大型車月票8,000元、小型車月票4,000元，月票抽籤方式也公告於交通局網站。