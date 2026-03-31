女星林倪安爆出一名37歲朱姓男藝人約砲多位女性、逼吃避孕藥等，引發輿論。《NOWNEWS今日新聞》挖出林倪安背景，她擁有甜美外型及火辣身材，曾推出寫真書、單曲，受邀上《國光幫幫忙》，自稱「單車妹」、「金融業副總」，IG上有超過21萬人追蹤，平時接主持活動、拍攝形象照，隨後踏入演藝圈，更當過棒球場邊的應援啦啦隊女孩。
林倪安161公分、體重40公斤，射手座，有著火辣身材進而推出寫真書《有倪真好》、《剛好遇見倪》及單曲〈黏著你〉、〈小壞壞〉、〈Homerun to the sky〉，翻出她甫登上電視節目，是庹宗康主持的《國光幫幫忙》，當時林倪安身穿軍綠色細肩帶背心，搭配黑色熱褲，自稱熱愛單車運動而被封「單車妹。」
節目中，林倪安透露自己是金融業副總，開設金融投資公司，還有客製化單車店，一台車10萬元到100萬不等，因自己拍攝騎單車宣傳照，一度吸引美國、中國及日本媒體爭相報導，爾後轉戰演藝方面，林倪安當過中華隊應援啦啦隊，也經常受邀各綜藝節目擔任嘉賓，後也被找去勝任《國光幫幫忙》助理主持人之一。
另外，去年12月林倪安被爆成為高志綱小三，有名網友在Threads指控女方介入男方婚姻，稱她在12強、台東遠征與多場活動中頻頻愛相隨，還曾在男方妻子蔡志潔面前稱呼高志綱「寶貝」，引發軒然大波。
不過隨即蔡志潔親上火線回應，表示夫妻倆與爆料無關，並發出律師函澄清：「該帳號不是我」，強調勿再冒名，若有心人士再利用自己名義造謠、抹黑，將訴諸法律途徑處理，林倪安也曬出10點聲明自清。
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節目中，林倪安透露自己是金融業副總，開設金融投資公司，還有客製化單車店，一台車10萬元到100萬不等，因自己拍攝騎單車宣傳照，一度吸引美國、中國及日本媒體爭相報導，爾後轉戰演藝方面，林倪安當過中華隊應援啦啦隊，也經常受邀各綜藝節目擔任嘉賓，後也被找去勝任《國光幫幫忙》助理主持人之一。
不過隨即蔡志潔親上火線回應，表示夫妻倆與爆料無關，並發出律師函澄清：「該帳號不是我」，強調勿再冒名，若有心人士再利用自己名義造謠、抹黑，將訴諸法律途徑處理，林倪安也曬出10點聲明自清。