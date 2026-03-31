美國流星協會（AMS）指出，2026年第1季度通報的大型隕石事件似乎數量激增，尤其在3月，美國流星協會分析2011年以來的歷史紀錄後認為，今年隕石大量出現的模式確實不太尋常，值得深入調查背後原因。
根據《Newsweek》報導，美國流星協會的研究員漢基（Mike Hankey）表示，今年來地球的隕石似乎異常增加，「且來自特定方向，也就是與太陽相反的方向，頻率大約是平常的兩倍」。2026年初以來，約追蹤到2046顆隕石通過時大氣層時成為「火流星」，比過去2年加起來還多，火流星按定義是指流星的亮度達到或超過金星的亮度，這通常意味著它體積較大，且會被許多人同時看到。
美國各地在3月出現一連串流星目擊事件，遍及德州、加州和俄亥俄州等地，引起社群網路上的廣泛討論。美國流星協會表示，3月出現一波隕石目擊通報高峰，從法國、西班牙，到美國本地都有，且在這些通報中，音爆出現異常頻繁，將近五分之四的目擊通報都提到音爆，音爆正是較大隕石穿越大氣層時所產生的現象。
中大型隕石數量大幅增加
美國流星協會指出，今年最不尋常的變化就是中大型隕石目擊事件明顯增加，如果只是單純因為季節性因素、或是智慧手機增加導致民眾更容易看到並通報流星的話，應該會全面提高隕石的總目擊數量，而非現在這樣增加的部分都集中在大型隕石。
美國流星協會表示，已回收的隕石經實驗室檢驗，均證實為來自太陽系內部的天然物質，沒有非自然成分或其他異常的證據，不過，對於為何今年中大型隕石激增，美國流星協會直言，「最誠實的回答是，我們不太清楚為什麼」。
美國流星協會呼籲，專家們應增加更多觀測攝影機，對回收隕石進行系統性研究，並加強與雷達資料和衛星資料的交叉比對，來釐清這究竟只是小樣本內巧合的統計異常，或是來自於尚未被發現的某顆大型隕石的碎片，還是有其他原因。
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美國各地在3月出現一連串流星目擊事件，遍及德州、加州和俄亥俄州等地，引起社群網路上的廣泛討論。美國流星協會表示，3月出現一波隕石目擊通報高峰，從法國、西班牙，到美國本地都有，且在這些通報中，音爆出現異常頻繁，將近五分之四的目擊通報都提到音爆，音爆正是較大隕石穿越大氣層時所產生的現象。
中大型隕石數量大幅增加
美國流星協會指出，今年最不尋常的變化就是中大型隕石目擊事件明顯增加，如果只是單純因為季節性因素、或是智慧手機增加導致民眾更容易看到並通報流星的話，應該會全面提高隕石的總目擊數量，而非現在這樣增加的部分都集中在大型隕石。
美國流星協會表示，已回收的隕石經實驗室檢驗，均證實為來自太陽系內部的天然物質，沒有非自然成分或其他異常的證據，不過，對於為何今年中大型隕石激增，美國流星協會直言，「最誠實的回答是，我們不太清楚為什麼」。
美國流星協會呼籲，專家們應增加更多觀測攝影機，對回收隕石進行系統性研究，並加強與雷達資料和衛星資料的交叉比對，來釐清這究竟只是小樣本內巧合的統計異常，或是來自於尚未被發現的某顆大型隕石的碎片，還是有其他原因。