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國民黨主席鄭麗文昨宣布4月7日率團訪中，陸委會昨呼籲，嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁則回嗆，國民黨執政或在野，都比民進黨更有經驗處理兩岸事務，「陸委會不須要出言恫嚇、危言聳聽」。面對陸委會昨稱不要掉入中共陷阱，尹乃菁停頓數秒說，她想告訴陸委會，國民黨無論執政或在野，都比民進黨政府更有經驗處理兩岸事務的關係，所以陸委會不需要出言恫嚇、危言聳聽，至於陸委會說任何團體未經授權，不得與對岸進行政治性協商，這是基本常識，就不勞陸委會指導。至於外界質疑鄭麗文訪中由中國主導、恐成中共棋子？尹乃菁則反問，她不知道來源是誰？主導權為什麼在中國大陸？主導權向來是在中國國民黨和中國共產黨，互相討論之後這是對等的邀請的交流，所以不存在主導權落在任何一方的手裡」，所以包括棋子什麼，「這都是外界評論我就不置評了。」另外針對此事國民黨沒有開媒體團赴中採訪，尹乃菁解釋，因為現在沒有記者聯誼會，不能由國民黨中央進行媒體篩選誰去誰不去，國民黨也沒能利用行政院長卓榮泰私人包機的方式，進行這次大陸行程。「媒體有任何採訪需要，請直接跟中共中央台辦、國務院台辦進行採訪申請」，尹乃菁直言，「我們不會在中間提供任何協助，你們直接跟他們申請就對了」。