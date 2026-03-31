中東戰事持續延燒，美國總統川普（Donald Trump）過去常批評烏克蘭「沒牌可打」，如今被CNN指出，在美伊戰爭中面臨同樣困境，雖然美軍有壓倒性的軍事優勢，但伊朗手握荷姆茲海峽這張王牌，反讓川普陷入兩難困境。
CNN指出，美國人口是伊朗三倍以上，擁有全球最強的軍事與經濟實力，加上以色列歷經實戰的武力和情報機器，勝敗看起來毫無懸念，但開戰一個月後，戰局已演變成一場「籌碼對決」。伊朗巧妙地將少數優勢轉化為美國的致命痛點，不僅成功存活至今，部分分析師甚至認為德黑蘭已掌握戰略主導權。
白宮新聞秘書李威特稱，伊朗願意在未來幾天允許另外20艘油輪通過荷姆茲海峽，這是川普的外交勝利。但這種表象令人不安，因為身為大國的美國，本來不該處於談判讓步的境地。且20艘油輪與戰前日均超過100艘的油輪數量相比，簡直微不足道。
對川普而言，殘酷的現實是美國雖擁有打通荷姆茲海峽的軍力。但如果派遣美國海軍穿越海峽，一旦伊朗擊沉甚至擊毀美國艦艇，無異於拱手讓伊朗贏得一場宣傳上的勝利。此外，川普可能還需派遣地面部隊登陸以擊退伊朗軍隊，這將增加美軍傷亡的風險，進而進一步削弱他本已岌岌可危的政治地位。
同樣的困境也適用於川普奪取哈格島的決策。這類行動雖可能癱瘓伊朗經濟，但無法保證會迫使政權投降，反而可能引發更激烈反撲，德黑蘭更沒有理由鬆綁對海峽的控制。
歐亞集團創辦人布雷默（Ian Bremmer）警告，數千名美國海軍陸戰隊員抵達該地區，以及超過1000名空降兵的部署，讓一些分析人士確信，川普的耐心即將耗盡，將下令美軍佔領哈爾克島或海峽中的其他島嶼，「這絕非脫身之道，看起來幾乎肯定代表局勢將進一步升級」。
美國的一個潛在策略可能是切斷伊朗的石油出口。但這可能會對川普本人和伊朗都造成傷害。美國政府本月初因油價飆升感到恐慌，解除對伊朗海上船隻的制裁。否則，白宮幾乎沒有向伊朗提供任何緩和外交關係的籌碼。
CNN指出，伊朗雖然在軍事上不佔優勢，但封鎖荷姆茲海峽卻讓伊朗掌握不成比例的權力，此舉已在遠至非洲和亞洲的地方引發經濟和燃料危機。如果海上交通中斷持續數週，可能會引發經濟災難，進而為川普帶來沉重的國內政治代價。伊朗延長戰爭也為與美國結盟的海灣鄰國帶來了巨大後果。
美國和以色列或許是對的，摧毀伊朗大部分的無人機和飛彈能力。但德黑蘭只需向荷姆茲海峽或海灣城市發射幾枚飛彈，就能造成不成比例的經濟損失。
伊朗的影響力似乎也隨著時間的推移而成長。戰爭持續的時間越長，川普的代價就越高，這意味著他可能會考慮達成一項讓他看起來更像乞求者而非強人的協議。
昆西研究所學者帕西（Trita Parsi）指出，「一旦川普失去脫身能力，相較於妥協，他選擇加倍下注的動機將變得不利於他。所以伊朗必須明白，儘管他們擁有的時間可能比川普更多，卻也並非無限。」戰爭中的籌碼只有在能帶來戰略勝利時才有價值。美伊雙方都握有可能決定性的優勢，但必須謹慎出牌。若雙方都無法為對方提供出路，恐怕將自己和全世界推向災難深淵。
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白宮新聞秘書李威特稱，伊朗願意在未來幾天允許另外20艘油輪通過荷姆茲海峽，這是川普的外交勝利。但這種表象令人不安，因為身為大國的美國，本來不該處於談判讓步的境地。且20艘油輪與戰前日均超過100艘的油輪數量相比，簡直微不足道。
對川普而言，殘酷的現實是美國雖擁有打通荷姆茲海峽的軍力。但如果派遣美國海軍穿越海峽，一旦伊朗擊沉甚至擊毀美國艦艇，無異於拱手讓伊朗贏得一場宣傳上的勝利。此外，川普可能還需派遣地面部隊登陸以擊退伊朗軍隊，這將增加美軍傷亡的風險，進而進一步削弱他本已岌岌可危的政治地位。
同樣的困境也適用於川普奪取哈格島的決策。這類行動雖可能癱瘓伊朗經濟，但無法保證會迫使政權投降，反而可能引發更激烈反撲，德黑蘭更沒有理由鬆綁對海峽的控制。
歐亞集團創辦人布雷默（Ian Bremmer）警告，數千名美國海軍陸戰隊員抵達該地區，以及超過1000名空降兵的部署，讓一些分析人士確信，川普的耐心即將耗盡，將下令美軍佔領哈爾克島或海峽中的其他島嶼，「這絕非脫身之道，看起來幾乎肯定代表局勢將進一步升級」。
美國的一個潛在策略可能是切斷伊朗的石油出口。但這可能會對川普本人和伊朗都造成傷害。美國政府本月初因油價飆升感到恐慌，解除對伊朗海上船隻的制裁。否則，白宮幾乎沒有向伊朗提供任何緩和外交關係的籌碼。
CNN指出，伊朗雖然在軍事上不佔優勢，但封鎖荷姆茲海峽卻讓伊朗掌握不成比例的權力，此舉已在遠至非洲和亞洲的地方引發經濟和燃料危機。如果海上交通中斷持續數週，可能會引發經濟災難，進而為川普帶來沉重的國內政治代價。伊朗延長戰爭也為與美國結盟的海灣鄰國帶來了巨大後果。
美國和以色列或許是對的，摧毀伊朗大部分的無人機和飛彈能力。但德黑蘭只需向荷姆茲海峽或海灣城市發射幾枚飛彈，就能造成不成比例的經濟損失。
伊朗的影響力似乎也隨著時間的推移而成長。戰爭持續的時間越長，川普的代價就越高，這意味著他可能會考慮達成一項讓他看起來更像乞求者而非強人的協議。
昆西研究所學者帕西（Trita Parsi）指出，「一旦川普失去脫身能力，相較於妥協，他選擇加倍下注的動機將變得不利於他。所以伊朗必須明白，儘管他們擁有的時間可能比川普更多，卻也並非無限。」戰爭中的籌碼只有在能帶來戰略勝利時才有價值。美伊雙方都握有可能決定性的優勢，但必須謹慎出牌。若雙方都無法為對方提供出路，恐怕將自己和全世界推向災難深淵。
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