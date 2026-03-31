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美國與北約國家分歧日益加深

一名義大利國防部消息人士證實，多架美國戰機原計劃降落在西戈內拉空軍基地（Sigonella）之後轉飛中東，但遭到義大利方面拒絕，顯示隨著伊朗戰爭持續，即使川普多次批評北約國家不願幫忙，歐洲盟友似乎仍傾向於與美國的軍事行動保持一定距離。根據《衛報》報導，義大利當地媒體率先披露此事，隨後義大利國防部消息人士證實，多架美國戰機要求降落在西戈內拉空軍基地遭拒。消息人士表示，美方申請讓軍機在前往中東途中降落，但並未依照規定取得需由國會批准的授權程序。至於這些飛機原定何時降落，消息人士並未說明，但消息人士指出，接獲申請時已沒有足夠時間尋求國會批准。根據美國與義大利簽署的相關條約，美軍可以將西戈內拉基地用於後勤與例行訓練用途，但除非屬於緊急情況，否則不得將其作為運送戰爭武器的中轉站；而即便是緊急情況，也必須事先經過國會批准。最近義大利在野黨已屢次要求義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說明西戈內拉基地的使用情況，自伊朗戰爭爆發以來，該基地活動明顯增加，義大利在野黨呼籲政府不要讓美軍利用義大利境內的基地，以免把義大利捲入衝突。西班牙已經宣布，不允許參與伊朗軍事行動的美國軍機進入其領空，且拒絕美軍在伊朗的軍事行動中使用境內基地。川普近期多次批評北約國家，抨擊他們在伊朗戰爭中袖手旁觀，痛罵北約國家是「懦夫」，並表示美國「永遠不會忘記」拒絕提供幫助的盟友。美國國務卿盧比奧也表示，看到西班牙拒絕對美軍開放領空，「非常令人失望」，盧比奧認為在伊朗戰爭結束後，美國將會重新檢視與北約國家的關係，「我們承諾保護他們，但他們拒絕對我們開放領空、拒絕我們使用境內基地，甚至以此為榮。這不禁讓人懷疑：美國與從北約國家的合作中究竟有得到什麼好處？」