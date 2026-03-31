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美伊戰爭未見停火機會，荷姆茲海峽仍遭伊朗封鎖，持續影響全球經貿，美國總統川普也動怒開嗆，點名英國等盟友拒絕參與斬首伊朗行動，如今落到無油可用的下場，給他們兩大建議，跟美國買或是「自己去搶」。川普今（31日）在自家社群Truth Social發文，點名那些因為荷姆茲海峽的局勢導致燃料供應中斷的國家，例如拒絕參與毀滅的英國，「我給你們兩個建議：第一，跟美國購買，我們石油很充足；第二，自己鼓起勇氣去荷姆茲海峽，把那邊佔領下來」。川普酸説，這些國家必須開始學會自力更生，美國不會再幫助他們，就像他們沒有幫助美國一樣，「伊朗基本上已經被摧毀了，最困難的部分已經過去了，自己去開採石油吧」。美國持續向中東增派軍力，但部分歐洲盟友卻開始與衝突保持距離，西班牙30日率先宣布，禁止參與伊朗軍事行動的美國軍機進入領空，並維持拒絕美方使用境內聯合軍事基地的立場。義大利近日也拒絕美軍軍機降落在該國基地再轉飛中東。川普再開嗆後再次發文，點名法國拒絕載滿軍用物資飛往以色列的飛機飛越法國領空，法國對已經被成功消滅的伊朗屠夫一直很不配合，美國將銘記在心。