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▲張國榮（左）在年輕時曾和毛舜筠（右）交往過。（圖／翻攝自微博）

已故香港巨星「哥哥」張國榮生前在音樂界、戲劇界中留下了數不清的成就，而她的感情世界也是眾人所關注的重點之一，除了他公開的伴侶唐鶴德之外，還有女星毛舜筠，兩人在女方17歲時交往，甚至讓張國榮愛到跟她求婚，不過當時毛舜筠小小的心靈受到了巨大的驚嚇，因此被求婚後就跟張國榮分了手。張國榮與毛舜筠在青春時期曾有過一段戀情，且他對毛舜筠可是「一見鍾情」，而她也是張國榮生命中第一位送玫瑰花的女人，當年兩人交往時年紀都還很輕，張國榮在22歲時，曾鼓起勇氣向17歲的毛舜筠求婚，沒想到這份突如其來的深情，反而讓年紀輕輕的她當場嚇壞。面對張國榮突如其來的求婚，毛舜筠一時無法承受這樣沉重的承諾，最後選擇提出分手，這段原本有機會開花結果的戀情，也就此畫下句點，張國榮後來談起這段往事時，語氣中仍帶著遺憾，不過這段「哥哥唯一公開承認的求婚史」也成為外界津津樂道的話題之一。雖然年少戀情無疾而終，但命運並未讓張國榮和毛舜筠斷了緣分，1991年兩人合作經典賀歲片《家有囍事》再度重逢，多年後再次相見，昔日戀人早就不再執著於過去，反而從曾經的愛人昇華成彼此生命中極為重要的知己與摯友。而現在提起毛舜筠，雖然已經年過60歲，不過她仍活躍於演藝圈中，並曾憑藉電影《黃金花》奪下香港電影金像獎影后，演技備受肯定；感情方面，她與第三任丈夫區丁平婚姻穩定，育有兩名女兒，家庭生活幸福美滿，過去也曾被拍到目擊現身台北街頭，優雅氣質依舊。今（4月1日）日為張國榮離世第23年，當年他因為憂鬱症從香港東方文華酒店高樓一躍而下，震驚演藝圈，那一天的消息許多好友、粉絲至今仍然歷歷在目。不過他離世至今，關於他的音樂、電影與感情故事，多年來始終讓人難忘，尤其是這青澀的年少戀曲，不只是哥哥生命裡的愛情插曲，更是一段屬於傳奇巨星最溫柔、也最遺憾的浪漫篇章。