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▲林青霞（中）參與公益活動，不刻意遮掩頭髮和臉上的歲月痕跡。（圖／你品道了嗎微博）

▲林青霞透露，自己從來不依賴醫美技術，多年來始終秉持「Less is More」的保養哲學。（圖／林青霞微博）

「永遠的東方不敗」林青霞1994年嫁給富商邢李㷧後淡出演藝圈，專心公益及筆耕，她今（31）日出席公益活動，隱約可見71歲的傳奇影后出現幾絲白髮、皺紋，不刻意遮掩歲月痕跡，網友盛讚：「完美示範優雅、自然地老去！」林青霞今天現身香港參加「健步行」公益活動，她將中長髮往後紮起，臉上略施脂粉，穿一套鐵灰色寬鬆褲裝，與一大群民眾大合影，已屆古稀之年的林青霞站在C位，頭髮可見斑白髮絲，臉上和頸子則有幾條明顯細紋，整體一貫優雅大氣，巨星風采不減。網友在社群平台見到林青霞的近貌，紛紛洗版表示：「年齡感是有的，但依然很美很有氣質」、「很美，沒有過度醫美、減肥，臉上有肉反而顯得慈眉善目」、「這才是正常人最好的狀態」、「漂亮了一輩子！」林青霞曾經分享，自己多年來始終秉持「Less is More」的保養哲學，透露從不依賴醫美技術，強調保養應該回歸基礎，每日最重視的程序即是澈底的卸妝清潔與深層保濕，並養成在晚上8點後敷面膜的習慣，除了居家護理，她平日盡量以素顏或淡妝現身，避免厚重彩妝對皮膚造成額外負擔。此外，林青霞遵循「三少」原則，戒掉宵夜、甜點與油炸物，並實施減醣飲食，避開白米與白糖等精緻澱粉，改以原型食物為主，運動方面，她每日維持1小時的有氧活動，項目涵蓋爬山、羽毛球、桌球及皮拉提斯，透過提升新陳代謝來保持身體彈性與氣血循環。