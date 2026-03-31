大樂透第115000040期今（31）日晚間開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期大樂透 1 億頭獎依舊槓龜未能送出，下期 4 月 3 日頭獎上看 1.1 億元。但本期開出 2 注貳獎，中獎彩券行分別位於台北、新北，這 2 名悲情幸運兒只差 1 個號碼就能抱走 1 億元頭獎，最終僅均分到 86 萬多元獎金，成為今晚既幸運又充滿遺憾的人。
大樂透 3/31 頭獎槓龜！貳獎 2 注均分：獎金剩 86 萬
今（31）日晚間大樂透頭獎 1 億元，晚間透過直播開獎，第 115000040 期大樂透開獎號碼為「05、11、25、40、45、47」，特別號則是「39」。本期頭獎未開出，但誕生 2 名貳獎得主，中獎彩券行都位於雙北。
📍台北市大同區重慶北路 3 段 281 號 1 樓－鑫旺來商行
📍新北市板橋區吳鳳路 19 之 5 號－尚虹彩券行
依照大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。本期 2 名得主都只差 1 個號碼與頭獎擦身而過，雖成功抱回 86 萬，但與上億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
3月31日今彩539頭獎開出彩券行
📍桃園市桃園區中德里桃德路19號－鑫旺富彩券行
📍彰化縣埔心鄉員鹿路一段273號1樓－金得富彩券行
🟡3月31日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：05、11、25、40、45、47，特別號39。
49樂合彩：05、11、25、40、45、47。
今彩539：09、16、23、35、39。
39樂合彩：09、16、23、35、39。
3星彩：5、3、3。
4星彩：4、9、1、0。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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今（31）日晚間大樂透頭獎 1 億元，晚間透過直播開獎，第 115000040 期大樂透開獎號碼為「05、11、25、40、45、47」，特別號則是「39」。本期頭獎未開出，但誕生 2 名貳獎得主，中獎彩券行都位於雙北。
📍台北市大同區重慶北路 3 段 281 號 1 樓－鑫旺來商行
📍新北市板橋區吳鳳路 19 之 5 號－尚虹彩券行
3月31日今彩539頭獎開出彩券行
📍桃園市桃園區中德里桃德路19號－鑫旺富彩券行
📍彰化縣埔心鄉員鹿路一段273號1樓－金得富彩券行
🟡3月31日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：05、11、25、40、45、47，特別號39。
49樂合彩：05、11、25、40、45、47。
今彩539：09、16、23、35、39。
39樂合彩：09、16、23、35、39。
3星彩：5、3、3。
4星彩：4、9、1、0。
※派彩結果以台彩官網資料為主。