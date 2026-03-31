我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普31日宣布，英國國王查爾斯三世及王后，將於4月底訪問美國，他將在白宮舉行辦大國宴，預告會面將「非常棒」。不過，川普先前才因英國拒絕在中東戰事提出幫助，大罵英國「沒勇氣」。川普（Donald Trump）31日在自家社群Truth Social發文宣布，他與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）很高興的宣布，英國國王查爾斯三世（Charles III）及王后卡蜜拉（Camilla）將於4月27日至30日，對美國進行歷史性的國是訪問，其中包括4月28日在白宮舉行的盛大晚宴。川普表示，今年正值美國建國250週年，這重要時刻將更具意義。「我期待著國王共度時光。這將是一次非常棒的訪問！（It will be TERRIFIC!）」。英國白金漢宮週二也宣布，查爾斯國王及卡蜜拉王后在英國政府的建議下，應川普邀請訪問美國，國王的慶祝活動將頌揚英國和美國之間的歷史淵源和現代雙邊關係，並紀念美國獨立250週年。不過，川普在宣布國王訪問前幾個小時，才發文批評英國拒絕參與斬首伊朗，酸英方若燃料短缺，應該拿出遲來的勇氣，自己去荷姆茲海峽開採石油。川普之前就曾多次批評英國及歐洲國家在中東戰事的立場。英國首相施凱爾（Keir Starmer）30日重申立場，「這不是我們的戰爭，我們不會捲入其中」。