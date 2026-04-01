愚人節於今（1）到來，氣象專家吳德榮、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今起鋒面雨帶由北往南，嘉義以北有較大雨勢或雷雨，清明連假將迎更強對流雨，直到下週二才逐漸轉弱轉晴。

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愚人節變天！鋒面雨「由北往南」掃過：嘉義以北防雷雨

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雨帶正逐漸移入、伴隨較強降水回波，有閃電現象、頻率還不高。截至5：02各地區平地最低氣溫約在18至20度。
 
最新歐洲模式模擬顯示，今日鋒面雨帶由北往南、迅速通過，嘉義以北局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；氣溫下降，北臺明顯轉涼。 進一步觀察發現，明日、週五（2、3日）相對空檔、白天偏熱；對流在臺灣海峽消長，西半部略受影響、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

▲氣象署說明，本周平日和清明連假，有下雨時氣溫會稍微下滑，白天還是要注意30度以上高溫。（圖／中央氣象署）
▲氣象署說明，本周平日和清明連假，有下雨時氣溫會稍微下滑，白天還是要注意30度以上高溫。（圖／中央氣象署）
清明連假迎更強雷雨！下周二才放晴

本周清明連假，週六、週日（4、5日）另一鋒面移入，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅；北臺轉涼。下週一（6日）鋒面雨帶北移至北部海面，北臺灣受其邊緣影響，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他各地好轉、白天偏熱。

最新模式模擬大幅調整為：下週二、三（7、8日）北部海面的鋒面雨帶逐漸減弱，北臺灣偶受其邊緣影響，有局部短暫陣雨機率，其他各地多雲時晴，白天偏熱。下週四、五（9、10日）南方氣團增強，鋒面北移至長江流域，臺灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。期末各國模式仍不一致、且持續調整，應密切觀察。

▲氣象署提醒，清明連假期間有鋒面影響台灣，尤其周六全台有雨，還要注意局部大雨出現。（圖／中央氣象署）
▲氣象署提醒，清明連假期間有鋒面影響台灣，尤其周六全台有雨，還要注意局部大雨出現。（圖／中央氣象署）
資料來源：中央氣象署氣象應用推廣基金會．洩天機教室

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