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愚人節變天！鋒面雨「由北往南」掃過：嘉義以北防雷雨

今日鋒面雨帶由北往南、迅速通過，嘉義以北局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；氣溫下降，北臺明顯轉涼。

▲氣象署說明，本周平日和清明連假，有下雨時氣溫會稍微下滑，白天還是要注意30度以上高溫。（圖／中央氣象署）

清明連假迎更強雷雨！下周二才放晴

週六、週日（4、5日）另一鋒面移入，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅；北臺轉涼。下週一（6日）鋒面雨帶北移至北部海面，北臺灣受其邊緣影響