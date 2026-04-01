美國、以色列與伊朗戰事持續一個月，全球都在關注戰局發展。美國總統川普（Donald Trump）31日接受美媒專訪時表示，他認為對伊朗的戰爭可能「很快」就會結束，且其他國家可以在沒有美國軍事協助的情況下重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。
根據《紐約郵報》報導，川普31日接受採訪時指出，「我們不會在那裡待太久了。我們現在正把他們打得落花流水。」在數小時之前，川普在社群媒體上發布一段影片，顯示伊斯法罕附近發生巨大爆炸，並稱打擊了「很多東西」，隨後發表樂觀談話。
在聽取五角大廈簡報指出32天內已轟炸1萬1000個目標後，川普進一步稱：「這是徹底的摧毀。但我們不用再待太久，不過，我們還有更多工作要做，也就是摧毀他們剩餘的攻擊能力。」
川普暗示戰爭可能縮短，帶動市場在中午前後反彈。道瓊指數收盤大漲超過1100點（2.5%），那斯達克指數上漲近800點（3.8%），標普500指數則上揚185點（2.9%）。
荷姆茲海峽：讓「用油大國」去操心
儘管荷姆茲海峽封鎖已持續一個多月，並衝擊全球市場與美國油價，但川普對重啟海峽的具體願景仍顯模糊。
川普告訴《紐約郵報》，其他國家可以自行處理該海峽問題，因為美國使用該航道的出口量不多；但這一瓶頸已影響全球市場，油價上漲也轉嫁到美國民眾的加油成本。他表示：「我認為它會自動開放。我的態度是，我已經摧毀了那個國家，他們已無還手之力，讓那些正在使用海峽的國家去把它打開吧。」
川普也批評美國盟友沒有主動參與組建多國海軍艦隊來開放荷姆茲海峽。全球約五分之一的石油出口經過此處，主要流向亞洲。不過，許多歐洲與亞洲盟友僅模糊表示願意採取行動解決僵局。
當被問及《華爾街日報》報導稱他願意在未開放海峽的情況下結束戰爭時，川普回應：「老實說，我沒有在想這個。我的唯一任務是確保他們沒有核武。他們不會擁有核武。一旦我們離開，海峽自然會開放。」
川普的「煙霧彈」傳統
《紐約郵報》指出，川普對潛在軍事行動的說法未必可完全按字面理解，他過去也曾透過公開訊息誤導，以讓德黑蘭產生錯誤安全感。
像在去年6月，白宮稱川普將在「兩週內」決定是否轟炸伊朗核計畫，但僅三天後，美軍就對三個地點發動攻擊。
在今年2月28日開戰前，原本還計畫在維也納舉行會談。突襲行動使得伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及其他高層官員遭到暗殺。
儘管預測戰爭將迅速結束，川普仍保留選項，同時向該地區部署數千名美軍，準備可能的地面作戰，其中包括兩個海軍陸戰隊兩棲戰備群與陸軍空降部隊。
此外，川普已設定4月6日為期限，要求伊朗開放荷姆茲海峽，否則將面臨美方對其發電廠的空襲。美方一邊釋出停戰訊號，一邊保留升級軍事行動的空間，讓局勢持續充滿不確定性。
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在聽取五角大廈簡報指出32天內已轟炸1萬1000個目標後，川普進一步稱：「這是徹底的摧毀。但我們不用再待太久，不過，我們還有更多工作要做，也就是摧毀他們剩餘的攻擊能力。」
川普暗示戰爭可能縮短，帶動市場在中午前後反彈。道瓊指數收盤大漲超過1100點（2.5%），那斯達克指數上漲近800點（3.8%），標普500指數則上揚185點（2.9%）。
荷姆茲海峽：讓「用油大國」去操心
儘管荷姆茲海峽封鎖已持續一個多月，並衝擊全球市場與美國油價，但川普對重啟海峽的具體願景仍顯模糊。
川普告訴《紐約郵報》，其他國家可以自行處理該海峽問題，因為美國使用該航道的出口量不多；但這一瓶頸已影響全球市場，油價上漲也轉嫁到美國民眾的加油成本。他表示：「我認為它會自動開放。我的態度是，我已經摧毀了那個國家，他們已無還手之力，讓那些正在使用海峽的國家去把它打開吧。」
川普也批評美國盟友沒有主動參與組建多國海軍艦隊來開放荷姆茲海峽。全球約五分之一的石油出口經過此處，主要流向亞洲。不過，許多歐洲與亞洲盟友僅模糊表示願意採取行動解決僵局。
當被問及《華爾街日報》報導稱他願意在未開放海峽的情況下結束戰爭時，川普回應：「老實說，我沒有在想這個。我的唯一任務是確保他們沒有核武。他們不會擁有核武。一旦我們離開，海峽自然會開放。」
《紐約郵報》指出，川普對潛在軍事行動的說法未必可完全按字面理解，他過去也曾透過公開訊息誤導，以讓德黑蘭產生錯誤安全感。
像在去年6月，白宮稱川普將在「兩週內」決定是否轟炸伊朗核計畫，但僅三天後，美軍就對三個地點發動攻擊。
在今年2月28日開戰前，原本還計畫在維也納舉行會談。突襲行動使得伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及其他高層官員遭到暗殺。
儘管預測戰爭將迅速結束，川普仍保留選項，同時向該地區部署數千名美軍，準備可能的地面作戰，其中包括兩個海軍陸戰隊兩棲戰備群與陸軍空降部隊。
此外，川普已設定4月6日為期限，要求伊朗開放荷姆茲海峽，否則將面臨美方對其發電廠的空襲。美方一邊釋出停戰訊號，一邊保留升級軍事行動的空間，讓局勢持續充滿不確定性。
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