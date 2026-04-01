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伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）31日與歐盟理事會主席通話時，首度表達終戰的想法。他表示，伊朗擁有「必要的意志」結束與美國和以色列之間這場戰爭，但強硬要求國際須提供防止侵略再發生的保證。根據法新社、伊朗通訊社（IRNA）等外媒報導，據伊朗總統辦公室的聲明，裴澤斯基安在與歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）通話時，重申了德黑蘭的核心訴求。他表示：「我們擁有結束這場衝突的必要意志，前提是滿足必要條件，特別是能預防侵略重演所需的保障措施。」裴澤斯基安表示，伊朗「始終致力於自我防衛」，並將區域局勢不穩歸咎於美國與以色列的行動，包括荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的緊張局勢。他強調，伊朗只是在捍衛國家主權與航行安全，若要恢復海峽穩定，關鍵在於西方國家是否願意停止對伊朗的軍事施壓與敵意行動。自3月初以來，德黑蘭已對荷姆海峽實施有效控制，限制了能源運輸船隻的流動。裴澤斯基安痛斥歐盟對美以兩國「罪行」的沉默與其「人權主張不符」，並呼籲歐洲國家「使其政策符合國際法」。科斯塔表示， 歐洲「不支持對伊朗的攻擊」，並對這場戰爭造成的全球影響深感擔憂，呼籲各方降低衝突強度，並回歸外交解決方案。他隨後在社群媒體表示，中東局勢「極其危險」，並敦促伊朗降溫。他要求伊朗停止對區域國家的「不可接受攻擊」，並積極參與聯合國的外交途徑，以確保荷姆茲海峽的航行自由。自2月28日以來，美國與以色列持續對伊朗發動空襲，目前已造成超過1340人死亡，其中包括時任最高領袖哈米尼。伊朗則以無人機和飛彈襲擊以色列，以及約旦、伊拉克和駐有美軍設施的海灣國家作為報復。這些行動已造成人員傷亡、基礎設施受損，並嚴重干擾全球市場與民航運作。