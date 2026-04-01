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▲張舒淪（左）飾演的謝五因幫樊長玉（田曦薇 飾）擋了一矛受重傷。（圖／翻攝自微博@張舒淪）

▲張舒淪的軍營日誌受到喜愛。（圖／翻攝自微博@張舒淪）

古裝劇《逐玉》日前迎來大結局，最後樊長玉（田曦薇 飾）與謝征（張凌赫 飾）回到林安過日子，再度出征時張凌赫一句，「都是兩個孩子的媽了。」透露出他們婚後幸福的生活，而飾演「謝五」的張舒淪，也在微博寫下結局後的生活，包括他開始用左手練刀，幫忙帶娃等細節，都讓粉絲大讚，「售後服務太好了！」在《逐玉》中飾演謝五的演員張舒淪自開播以來，都會在微博寫「謝五的謝家軍營日誌」，隨著劇集結束，也迎來最後一篇，在前幾集中，謝五因替樊長玉擋下長信王一矛，導致肩膀受重傷，再也拿不起刀，「之後的五年裡，侯爺把我從血衣騎調到了夫人那裡。對我來說其實也沒差，反正侯爺和夫人天天在一起，而且這樣還能天天陪寧娘玩耍。侯夫人鼓勵我說，就算右手握不了刀，那可以練左手嘛！於是我開始努力練習左手刀法。」不僅如此，侯爺和夫人還生了一對龍鳳胎，謝五喊，「那可真是把我忙壞了，帶的娃也太多了，保育員的工作真不容易。 至於為什麼留起了小鬍子，是因為金爺說我把鬍子留起來之後，大概就知道什麼是生活了。」5年後，北厥來犯，練刀有成的謝五又重回血衣騎，跟隨侯爺和夫人開始新的征程。張舒淪最後寫下，「謝五的故事就到這裡啦，小五會一直守在侯爺和夫人身邊的！雖然謝五的故事完結了，但演員張舒淪的故事還在繼續。感謝大家對《逐玉》的喜愛。」每次都能在張舒淪的軍營日誌中看到劇情裡面沒有的東西，讓謝五這個角色更有血有肉，許多粉絲大讚，「售後服務也太好了，好捨不得」、「謝謝你帶來這麼好的角色」、「很喜歡小五將軍，繼續加油」。