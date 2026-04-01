購屋族與業者請注意！內政部公告修正之「成屋買賣新制」於今（1）日正式上路 。本次修正案大幅強化了契約中的資訊揭露義務，針對買方簽約前必讀的「建物現況確認書」，強制要求賣方新增光電、加壓受水設備等 3 項重要揭露資訊。若業者未依規定限期改善或違規使用不實契約，最高恐面臨 50 萬罰鍰並得按次處罰。
新規 3 大核心項目：結構安全、水壓、綠能設備
內政部與行政院消保處指出，過去購屋糾紛中「隱匿重要資訊」名列前茅，因此新版成屋買賣新制特別鎖定以下 3 項現況資訊進行強化揭露：
違反新規最高罰 50 萬！內政部：限期不改將按次處罰
為了落實消費者權益保障，內政部強調業者在銷售過程中須詳實填載相關資訊，不可隱匿。若業者使用不合規範的定型化契約條款，主管機關可依《消費者保護法》處首次 3 萬元以上、30 萬元以下罰鍰。如業者再犯或經命限期改善而未改者，罰鍰將提高至 5 萬元以上、50萬，並得按次處罰，形成實質的合規壓力。
綠色透明：建築能效標示也須同步揭露
除了契約附件的現況確認書外，內政部也要求不動產經紀人員在製作「不動產說明書」時，須揭露建物是否取得「建築能效標示」資訊。這不僅提升了交易透明度，也讓具備綠色永續價值的建築更容易在市場中被看見 。
內政部呼籲，企業經營者應全面換用新版契約，若民眾發現業者未依規定辦理，可向標的所在地縣市政府檢舉 。相關法規及能效查詢資訊，可至內政部地政司「不動產交易專區」進一步了解。
📍 小提醒：
從今天 4 月 1 日起，新版成屋買賣定型化契約與說明書正式生效。行政院消保處提醒，買方在簽約前應逐條核對內容，若契約條款違反內政部公告之應記載事項，消費者依法得主張該條款無效，確保自身交易安全。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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內政部與行政院消保處指出，過去購屋糾紛中「隱匿重要資訊」名列前茅，因此新版成屋買賣新制特別鎖定以下 3 項現況資訊進行強化揭露：
- 硬固混凝土氯離子含量：配合最新設計規範，增列「硬固混凝土中最大水溶性氯離子含量」檢測標準與容許值，確保買方精準掌握海砂屋風險。
- 用戶加壓受水設備：賣方須揭露社區是否設有加壓受水設備（如蓄水池、加壓泵浦等），並明確說明管理維護責任歸屬，避免日後水壓糾紛。
- 太陽光電發電設備：明列建物有無設置太陽能自發電設備、設置位置、依法規安裝或自行裝設，以及後續的管理維護細節。
為了落實消費者權益保障，內政部強調業者在銷售過程中須詳實填載相關資訊，不可隱匿。若業者使用不合規範的定型化契約條款，主管機關可依《消費者保護法》處首次 3 萬元以上、30 萬元以下罰鍰。如業者再犯或經命限期改善而未改者，罰鍰將提高至 5 萬元以上、50萬，並得按次處罰，形成實質的合規壓力。
綠色透明：建築能效標示也須同步揭露
除了契約附件的現況確認書外，內政部也要求不動產經紀人員在製作「不動產說明書」時，須揭露建物是否取得「建築能效標示」資訊。這不僅提升了交易透明度，也讓具備綠色永續價值的建築更容易在市場中被看見 。
內政部呼籲，企業經營者應全面換用新版契約，若民眾發現業者未依規定辦理，可向標的所在地縣市政府檢舉 。相關法規及能效查詢資訊，可至內政部地政司「不動產交易專區」進一步了解。
從今天 4 月 1 日起，新版成屋買賣定型化契約與說明書正式生效。行政院消保處提醒，買方在簽約前應逐條核對內容，若契約條款違反內政部公告之應記載事項，消費者依法得主張該條款無效，確保自身交易安全。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。