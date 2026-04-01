迎接四月清明連假也逢兒童節，全台多家飯店推出兒童免費吃buffet之優惠，只要有大人陪同，將有機會11歲或是12歲以下的兒童，可以免費吃飯店的吃到飽。其中台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」優惠最高，5月31日前的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，現省高達979元的餐費。整理
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：
台北花園大酒店表示，人氣自助餐廳「饗聚廚房」自2026年4月1日至4月30日推出「寶貝兒童月‧小小畢卡索」活動。6歲至12歲(含)以下兒童與兩位成人同行用餐，即「兩大一小」同行，享一名兒童免費用餐。
「饗聚廚房」匯聚中、西、日、泰、馬來西亞及越南等料理，提供豐富熱食、精緻甜點與哈根達斯冰淇淋等多樣選擇。平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%、兒童每位450元+10%；假日午餐及晚餐成人原價每位1099元+10%、兒童每位550元+10%，等於享免費優惠兒童最高可折抵含服務費後605元。
參加著色比賽 前三名的小朋友兩個月無限次免費吃buffet
台北花園大酒店4月也舉辦「比比家族著色評選」活動，參加兒童可至飯店官網下載「比比家族著色圖」，以A4尺寸完成著色作品後，於活動期間上傳至台北花園大酒店Facebook官方粉絲團活動指定貼文留言區，並標註兩位朋友、留言指定的主題標籤Hashtag，即可參加。
活動將依留言作品按讚數排名，選出按讚數最高前3名獲得優選資格。前三名獲選兒童本人可於2026年7月1日至8月31日期間，與一位付費大人同行，可享饗聚廚房不限平假日「無限次數免費用餐」超值禮遇。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」：
台北萬豪酒店表示，Garden Kitchen將於4月3日至4月6日連假期間，推出「童樂時光」活動，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可享未滿12歲兒童免費享用自助美饌。
Garden Kitchen「童樂時光」活動期間，午間成人用餐每位1580元+10%起，享豐盛自助美饌與自選主菜乙份，6至11歲兒童每位680元+10%起，享自助美饌與特製兒童主菜。下午茶餐期成人每位1080元+10%起，6至11歲兒童每位540元+10%起，提供全自助式下午茶。等於午餐可優惠免費之兒童餐價為680元+10%，現省了748元。
Garden Kitchen午間自助美饌規劃五大主題餐區，含「極鮮海物Bar」、現點現做「熱享美饌區」，匯集各國豐盛料理與多道由「國宴主廚」精心設計的中式熱食，特選LED燈無農藥種植蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」。此外還有收服甜點控的「夢幻甜點檯」，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋等。
📍台北遠東香格里拉「遠東Café自助餐廳」：
台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜四位孩童共餐。在琳瑯滿目的開放式廚房中大啖豐盛海鮮與爐烤牛排。
此外，甜點區特別化身夢幻復活節樂園，主廚團隊發揮巧思，透過各色巧克力與雷根糖妝點出宛如迷你的童話森林。透過這些充滿尋寶趣味的驚喜甜點，讓全家人盡享溫馨愜意好食光。遠東Café平日晚餐餐價每位成人1780元+10%，7~11歲兒童則為半價，即890元+10%，等於現省下每位孩童979元的餐費。
📍台北新板希爾頓「悅．
市集」：
二樓悅．
市集全日自助餐廳以「美墨經典風味饗宴」為整月主題菜色， 兒童節連假4月3日至6日加碼優惠， 兩位賓客同行可免費攜帶一位兒童用餐， 並贈送氣球畫冊小禮包一組。
悅．市集全日自助餐廳也是自4月1日起推出全新主題「美墨經典風味饗宴」，以德州與墨西哥料理為主，匯集墨西哥玉米餅、墨西哥牛肚湯、墨西哥紙包烤魚、美墨風味烤豬肋排等多道佳餚，其中的「墨西哥牛肚湯」，概念源自墨西哥中西部經典燉湯，選用蜂巢牛肚，搭配紅辣椒、洋蔥、大蒜與奧勒岡葉慢火燉煮出，入口溫潤不嗆辣。此外，餐廳依不同餐期時段推出限定主菜。
📍台北君悅兩餐廳「凱菲屋」、「彩日本料理」：
台北君悅酒店館內旗下超人氣自助餐「凱菲屋」、「彩日本料理」，搭乘四月兒童月，推出春季四重優惠選擇。第一重：4月15日前，享用「凱菲屋」午晚餐、下午茶或「彩日本料理」午晚餐即可享有平日8折與假日85折。第二重：4月15日前持旅展餐券訂位加碼回饋！持三客有價餐券於凱菲屋下午茶或彩日本料理午晚餐，加贈「凱菲屋下午茶平日餐券」乙張（價值1298元）。
凱菲屋、彩日本料理都有 兩大一小同行兒童免費
第三重則是於4月1日至4月30日親子享福，兩位成人同行於凱菲屋或彩日本料理，結帳出示健保卡或相關證件，即享有一名12歲以下之兒童免費（國定假日不適用）。第四重：即日起至6月8日，於全館任一餐廳單筆消費滿2026元，週週抽出價值萬元餐酒好禮，囊括雲錦中式饗食三人套餐含精選紅酒3杯、漂亮廣式黃金燒鵝三人套餐含法國白氣泡酒3杯及茶品等。提醒各種優惠僅能擇一，不能併用。
📍台北凱撒大飯店「Checkers自助餐廳」：
台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳也於4月1日至4月30日推出一整個月的兒童月餐飲優惠。活動期間於午餐與晚餐餐期推出「一大一小同行、孩童免費」活動，只要一位成人攜帶一位孩童用餐，孩童餐費即可免費，僅需依原價酌收服務費，優惠人數可依此類推。餐廳兒童收費標準為0至6歲免費、6至12歲半價，12歲以上則依成人價格計算，本活動不適用於下午茶餐期，且不得與其他優惠併用。
📍雲品溫泉酒店「丹彤自助餐」：
雲品溫泉酒店今年以「懷舊童趣」為主題， 4月3日至5日於館內每日下午迎賓時段每房可享有懷舊戳戳樂活動，可獲得傳統零嘴與童玩，還有機會抽到雲品吉祥物DiDi玩偶，在餐飲方面，整個四月，丹彤自助餐推出買大送小的活動，凡兩位成人消費用餐，可免費招待一位12歲以下兒童用餐，每組訂位限招待2位。
📍高雄福華「麗香苑」：
高雄福華飯店麗香苑自助餐廳於4月1日-4月12日推出11歲（含）以下孩童每位200元吃到飽的專屬優惠，3歲（
含）以下幼童則可免費用餐（適用平假日餐期， 10人以上團體不適用），讓家長能以更親民的價格享受豐盛餐食。
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台北花園大酒店表示，人氣自助餐廳「饗聚廚房」自2026年4月1日至4月30日推出「寶貝兒童月‧小小畢卡索」活動。6歲至12歲(含)以下兒童與兩位成人同行用餐，即「兩大一小」同行，享一名兒童免費用餐。
「饗聚廚房」匯聚中、西、日、泰、馬來西亞及越南等料理，提供豐富熱食、精緻甜點與哈根達斯冰淇淋等多樣選擇。平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%、兒童每位450元+10%；假日午餐及晚餐成人原價每位1099元+10%、兒童每位550元+10%，等於享免費優惠兒童最高可折抵含服務費後605元。
參加著色比賽 前三名的小朋友兩個月無限次免費吃buffet
台北花園大酒店4月也舉辦「比比家族著色評選」活動，參加兒童可至飯店官網下載「比比家族著色圖」，以A4尺寸完成著色作品後，於活動期間上傳至台北花園大酒店Facebook官方粉絲團活動指定貼文留言區，並標註兩位朋友、留言指定的主題標籤Hashtag，即可參加。
活動將依留言作品按讚數排名，選出按讚數最高前3名獲得優選資格。前三名獲選兒童本人可於2026年7月1日至8月31日期間，與一位付費大人同行，可享饗聚廚房不限平假日「無限次數免費用餐」超值禮遇。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」：
台北萬豪酒店表示，Garden Kitchen將於4月3日至4月6日連假期間，推出「童樂時光」活動，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可享未滿12歲兒童免費享用自助美饌。
Garden Kitchen「童樂時光」活動期間，午間成人用餐每位1580元+10%起，享豐盛自助美饌與自選主菜乙份，6至11歲兒童每位680元+10%起，享自助美饌與特製兒童主菜。下午茶餐期成人每位1080元+10%起，6至11歲兒童每位540元+10%起，提供全自助式下午茶。等於午餐可優惠免費之兒童餐價為680元+10%，現省了748元。
Garden Kitchen午間自助美饌規劃五大主題餐區，含「極鮮海物Bar」、現點現做「熱享美饌區」，匯集各國豐盛料理與多道由「國宴主廚」精心設計的中式熱食，特選LED燈無農藥種植蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」。此外還有收服甜點控的「夢幻甜點檯」，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋等。
📍台北遠東香格里拉「遠東Café自助餐廳」：
台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜四位孩童共餐。在琳瑯滿目的開放式廚房中大啖豐盛海鮮與爐烤牛排。
此外，甜點區特別化身夢幻復活節樂園，主廚團隊發揮巧思，透過各色巧克力與雷根糖妝點出宛如迷你的童話森林。透過這些充滿尋寶趣味的驚喜甜點，讓全家人盡享溫馨愜意好食光。遠東Café平日晚餐餐價每位成人1780元+10%，7~11歲兒童則為半價，即890元+10%，等於現省下每位孩童979元的餐費。
📍台北新板希爾頓「悅．
二樓悅．
悅．市集全日自助餐廳也是自4月1日起推出全新主題「美墨經典風味饗宴」，以德州與墨西哥料理為主，匯集墨西哥玉米餅、墨西哥牛肚湯、墨西哥紙包烤魚、美墨風味烤豬肋排等多道佳餚，其中的「墨西哥牛肚湯」，概念源自墨西哥中西部經典燉湯，選用蜂巢牛肚，搭配紅辣椒、洋蔥、大蒜與奧勒岡葉慢火燉煮出，入口溫潤不嗆辣。此外，餐廳依不同餐期時段推出限定主菜。
📍台北君悅兩餐廳「凱菲屋」、「彩日本料理」：
台北君悅酒店館內旗下超人氣自助餐「凱菲屋」、「彩日本料理」，搭乘四月兒童月，推出春季四重優惠選擇。第一重：4月15日前，享用「凱菲屋」午晚餐、下午茶或「彩日本料理」午晚餐即可享有平日8折與假日85折。第二重：4月15日前持旅展餐券訂位加碼回饋！持三客有價餐券於凱菲屋下午茶或彩日本料理午晚餐，加贈「凱菲屋下午茶平日餐券」乙張（價值1298元）。
凱菲屋、彩日本料理都有 兩大一小同行兒童免費
第三重則是於4月1日至4月30日親子享福，兩位成人同行於凱菲屋或彩日本料理，結帳出示健保卡或相關證件，即享有一名12歲以下之兒童免費（國定假日不適用）。第四重：即日起至6月8日，於全館任一餐廳單筆消費滿2026元，週週抽出價值萬元餐酒好禮，囊括雲錦中式饗食三人套餐含精選紅酒3杯、漂亮廣式黃金燒鵝三人套餐含法國白氣泡酒3杯及茶品等。提醒各種優惠僅能擇一，不能併用。
📍台北凱撒大飯店「Checkers自助餐廳」：
台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳也於4月1日至4月30日推出一整個月的兒童月餐飲優惠。活動期間於午餐與晚餐餐期推出「一大一小同行、孩童免費」活動，只要一位成人攜帶一位孩童用餐，孩童餐費即可免費，僅需依原價酌收服務費，優惠人數可依此類推。餐廳兒童收費標準為0至6歲免費、6至12歲半價，12歲以上則依成人價格計算，本活動不適用於下午茶餐期，且不得與其他優惠併用。
📍雲品溫泉酒店「丹彤自助餐」：
雲品溫泉酒店今年以「懷舊童趣」為主題， 4月3日至5日於館內每日下午迎賓時段每房可享有懷舊戳戳樂活動，可獲得傳統零嘴與童玩，還有機會抽到雲品吉祥物DiDi玩偶，在餐飲方面，整個四月，丹彤自助餐推出買大送小的活動，凡兩位成人消費用餐，可免費招待一位12歲以下兒童用餐，每組訂位限招待2位。
📍高雄福華「麗香苑」：
高雄福華飯店麗香苑自助餐廳於4月1日-4月12日推出11歲（含）以下孩童每位200元吃到飽的專屬優惠，3歲（
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