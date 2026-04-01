近日爆發多起LINE帳號被盜，Threads網友反應都是在一瞬間被強制登出、群組全數消失。有專業的用戶提到，可能是駭客利用台灣電信語音信箱的「預設密碼漏洞」，成功竊取LINE驗證碼，進而奪取帳號主控權，因此建議先關閉電信商提供的「語音信箱」服務，目前受害者大多是台灣大哥大用戶，《NOWNEWS》整理三大電信快速關閉語音信箱的方式供民眾一次了解。
帳號突遭登出 好友群組全消失
Threads多位受害者指出，當下沒有登入或重綁帳號操作，卻突然收到LINE簡訊驗證碼，幾分鐘後，系統顯示被強制登出，好友名單與群組聊天列表全數消失。雖然透過客服協助可取回帳號使用權，但歷史聊天紀錄與好友清單已無法恢復。有網友發現，被盜的IP位置是從泰國登入，認為很有可能是自動化駭客攻擊行為。受害者回報，LINE Pay與綁定信用卡資料未遭篡改，但LINE帳號內容幾乎全被清除。
駭客怎麼做到的？「語音信箱」成破口
根據內行的網友分析，駭客應該是先用用戶手機號碼登入LINE，系統會先發送簡訊驗證碼，若無回應，攻擊者改以「語音驗證」方式，LINE改打語音電話唸出驗證碼。若使用者未接聽，語音訊息就會被錄入電信商的語音信箱，而多數人從未更改預設密碼。駭客再利用電信商的「遠端語音信箱入口」，輸入門號與預設密碼，即可輕易聽到LINE語音驗證碼，完成登入並取代原帳號。
三大電信快速「關閉語音信箱」方式一次看
為避免成為下一個受害者，建議立即變更密碼或直接停用語音信箱。
◾台灣大哥大：手機撥123 → 按3 → 「變更密碼」
手機直撥客服專線 188，接通後請客服協助「取消語音信箱服務」
台灣大App線上客服輸入「取消語音信箱」，客服就會傳送關閉連結。
◾遠傳電信：開啟遠傳行動客服App → 搜尋「關閉語音信箱」 → 填身分證號完成取消。
◾中華電信關閉語音信箱：手機撥號按 ##002# 撥號鍵
LINE官方建議強化綁定防護
LINE客服提醒，建議在設定中綁定Apple ID或Google帳號，若門號+簡訊驗證碼登入受阻，仍可透過其他綁定方式搶回帳號主控權。若收到未曾操作的簡訊驗證碼或語音登入提示，代表可能有人嘗試登入你的帳號，應立即變更密碼或聯繫客服防堵。
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Threads多位受害者指出，當下沒有登入或重綁帳號操作，卻突然收到LINE簡訊驗證碼，幾分鐘後，系統顯示被強制登出，好友名單與群組聊天列表全數消失。雖然透過客服協助可取回帳號使用權，但歷史聊天紀錄與好友清單已無法恢復。有網友發現，被盜的IP位置是從泰國登入，認為很有可能是自動化駭客攻擊行為。受害者回報，LINE Pay與綁定信用卡資料未遭篡改，但LINE帳號內容幾乎全被清除。
根據內行的網友分析，駭客應該是先用用戶手機號碼登入LINE，系統會先發送簡訊驗證碼，若無回應，攻擊者改以「語音驗證」方式，LINE改打語音電話唸出驗證碼。若使用者未接聽，語音訊息就會被錄入電信商的語音信箱，而多數人從未更改預設密碼。駭客再利用電信商的「遠端語音信箱入口」，輸入門號與預設密碼，即可輕易聽到LINE語音驗證碼，完成登入並取代原帳號。
三大電信快速「關閉語音信箱」方式一次看
為避免成為下一個受害者，建議立即變更密碼或直接停用語音信箱。
◾台灣大哥大：手機撥123 → 按3 → 「變更密碼」
手機直撥客服專線 188，接通後請客服協助「取消語音信箱服務」
台灣大App線上客服輸入「取消語音信箱」，客服就會傳送關閉連結。
◾遠傳電信：開啟遠傳行動客服App → 搜尋「關閉語音信箱」 → 填身分證號完成取消。
◾中華電信關閉語音信箱：手機撥號按 ##002# 撥號鍵
LINE官方建議強化綁定防護
LINE客服提醒，建議在設定中綁定Apple ID或Google帳號，若門號+簡訊驗證碼登入受阻，仍可透過其他綁定方式搶回帳號主控權。若收到未曾操作的簡訊驗證碼或語音登入提示，代表可能有人嘗試登入你的帳號，應立即變更密碼或聯繫客服防堵。