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▲Ruler 在2018年至2021年間，申報父親為經紀人並支付勞務費用，同時以父親的名義開設證券帳戶。（圖／LOL Esports Flickr）

Ruler 避稅案成立始末

▲Ruler 避稅事件爆發後遭韓媒和粉絲批評，甚至可能面臨 LCK 禁賽處分。（圖／LOL Esports Flickr）

Ruler 恐遭LCK禁賽

曾於杭州亞運奪得《英雄聯盟》金牌、現任 GEN.G 戰隊下路選手 Ruler（朴載赫），近日爆出避稅爭議，韓國稅務法庭已將其上訴駁回，認定 Ruler 在2018至2021年期間，向父親支付人事費用，且涉及「股票名義信託」問題，Ruler 恐遭即將開賽的LCK職業聯賽面臨禁賽處分。根據韓國稅務機關的調查，Ruler在2018年至2021年間，申報父親為經紀人並支付勞務費用，同時以父親的名義開設證券帳戶，購買約8億韓元（約新台幣1670萬元）的上市股票，Ruler 主張因為出道早，由父親協助管理健康與資產。稅務法庭審視合約後認為，職業選手的生活、訓練與廣告等活動均由俱樂部統一管理，且 Ruler 另有簽訂單獨的經紀公司處理合約談判，父親也未陪同參加重要國際賽事，缺乏履行經紀人職務的證據，因此不承認該筆經紀人支出為必要費用。針對股票借名登記，國稅局認定這些股票產生的股利與買賣價差，最終都申報為父親的所得，並用於繳納父親個人稅金與私人開支，屬於實質的財產轉移而非代管，認定 Ruler 想藉此規避較高的綜合所得稅以及贈與稅。事件爆發後，Ruler 經紀公司 Supergent 發表聲明致歉，解釋此為資產管理過程中的行政失職，強調無實際贈與意圖，並表示相關稅款已全額繳納完畢，資產也全數回歸選手名下。Gen.G 戰隊至今則未發表任何聲明，3月30日 Ruler 甚至開起實況，面對聊天室不斷詢問避稅案情，Ruler 都選擇避而不答。面對爭議事件的公關處理，遭到韓國媒體和電競粉絲批評，甚至直言「 Ruler 職業意識渺小且寒酸。」《英雄聯盟》LCK聯賽4月1日開賽，Gen.G 首場比賽則在4月3日登場。不過根據 LCK 規章，若選手涉及稅務機關調查或犯法，聯盟可視情況採取包含禁止出賽在內的處分措施，目前 LCK 官方與韓國電競協會均尚未發表懲處公告，衛冕冠軍 Gen.G 是否會面臨陣容變動風險令人關注。此外，Ruler 在2022年杭州亞運，曾與 Faker、Chovy、Kanavi、Zeus、Keria 等人代表韓國拿下金牌，已獲得免服兵役資格，如今身為代表國家的金牌選手卻捲入逃稅風波並敗訴，讓韓國國內對於電競選手的免役資格論戰再度發酵，韓國文化體育觀光部已宣布會密切關注輿論發展，並開始討論補強審查機制。