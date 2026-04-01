市值型ETF 龍頭元大台灣 50（0050）在昨（31）日最低殺破 72.15 元，一度跌破約 73.36 元的季線位置。然而，今（1）日開盤即強勢跳空重回 75 元，讓不少沒趕上「破盤價」的投資人直呼遺憾。對此，樂活大叔施昇輝提醒，正確的 0050買法 不應見獵心喜，若陷入「大跌就急著補貨」的迷思，小心在真正的底部來臨前就面臨斷炊窘境。
越震盪越要買？0050 挑戰月增 40 萬受益人紀錄
台股自 35,300 點高點下挫，但資金加碼 0050 的力道卻異常猛烈。根據法人預估，0050 在 3 月份的受益人數將挑戰月增 40 萬人以上的新紀錄，單月淨申購金額更已突破 1,115 億元。
施昇輝逆風警示：現金為王，投入不該超過 1/4 資金
面對近期動輒千點的劇烈震盪，施昇輝在粉專語重心長地指出，許多人買 0050 是基於高報酬帶來的優越感，但這並非正確心態。他直言，現在還不到「見獵心喜」的時候，若每次大跌都急著攤平，小心在真正的底部來臨前就面臨斷炊。
施昇輝給出具體的防禦指標：即便近期有進場，投入資金也不該超過總額的 1/4。目前的關鍵價位應鎖定在季線附近（約 31,600 至 32,000 點之間），對於定期定額者建議維持現狀，但大舉加碼則需再耐心等待支撐確認。
艾蜜莉：穩健慢活，將 0050 視為長途巡航
理財達人艾蜜莉則以不同的視角安撫投資人焦慮。她形容投資 0050 就像一場長途巡航，雖然速度稍慢，卻能更穩健地抵達終點。她強調，投資的捷徑並非短期的波段獲利，而是清楚目標並堅持執行。
艾蜜莉認為，透過 0050 就能同步參與台達電等權值績優股的成長紅利，不一定要親自挑選每一檔個股。只要方向正確、選對工具，即便市場震盪，投資人也能優雅地分享優質企業的經營成果。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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台股自 35,300 點高點下挫，但資金加碼 0050 的力道卻異常猛烈。根據法人預估，0050 在 3 月份的受益人數將挑戰月增 40 萬人以上的新紀錄，單月淨申購金額更已突破 1,115 億元。
- 護盤指標：法人分析，龍頭權值股在震盪市況下，無論是從潛在護盤或反彈空間來看，都具備逢低布局的優勢。
- 績效亮眼：統計顯示，從 2023 年至 2026 年 3 月 20 日，臺灣 50 指數含息總報酬率達 208.8%，大幅勝出大盤含息報酬率 160.7% 約 48 個百分點。
面對近期動輒千點的劇烈震盪，施昇輝在粉專語重心長地指出，許多人買 0050 是基於高報酬帶來的優越感，但這並非正確心態。他直言，現在還不到「見獵心喜」的時候，若每次大跌都急著攤平，小心在真正的底部來臨前就面臨斷炊。
施昇輝給出具體的防禦指標：即便近期有進場，投入資金也不該超過總額的 1/4。目前的關鍵價位應鎖定在季線附近（約 31,600 至 32,000 點之間），對於定期定額者建議維持現狀，但大舉加碼則需再耐心等待支撐確認。
艾蜜莉：穩健慢活，將 0050 視為長途巡航
理財達人艾蜜莉則以不同的視角安撫投資人焦慮。她形容投資 0050 就像一場長途巡航，雖然速度稍慢，卻能更穩健地抵達終點。她強調，投資的捷徑並非短期的波段獲利，而是清楚目標並堅持執行。
艾蜜莉認為，透過 0050 就能同步參與台達電等權值績優股的成長紅利，不一定要親自挑選每一檔個股。只要方向正確、選對工具，即便市場震盪，投資人也能優雅地分享優質企業的經營成果。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。