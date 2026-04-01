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▲張國榮（如圖）2003年4月1日過世，結束了46年的璀璨生命。（圖／美聯社）

張國榮23年前輕生！性別氣質獨特陷憂鬱

▲張國榮（如圖）2002年罹患憂鬱症，備受外界眼光、輿論是其一導火線。（圖／華映）

張國榮影視歌生平一次看！巨星丰采無窮

▲張國榮（右）是「程蝶衣」的不二人選。（圖／甲上提供）

▲張國榮（如圖）的丰采依然在無數人心中被記著。（圖／資料照）

香港一代巨星張國榮2003年4月1日過世，從中環文華東方酒店二十四樓一躍而下，結束了46年的璀璨生命。這場發生在愚人節的悲劇，起初讓許多人以為只是個殘酷玩笑，確認死訊後無數歌迷悲痛萬分、無法接受，今（1）日適逢張國榮逝世23週年，這位被譽為最美巨星、芳華絕代的傳奇人生，依舊深植在無數影迷與樂迷心中，《NOWNEWS今日新聞》整理出其生平、演藝歷程，帶讀者一塊來回憶。張國榮墜樓當天，其實與經紀人陳淑芬相約在酒店大堂咖啡室，遲遲未見他現身的陳淑芬打電話詢問，他只回覆要在門外等候，隨後便在陳淑芬面前墜下，陳淑芬事後證實，張國榮在2002年中旬罹患了無法治癒、只能靠藥物控制的內源性憂鬱症，生前張國榮積極看診治療1年多，卻因無法接受自己患病的事實，最終因病情失控而選擇辭世。陳淑芬曾沉痛表示，2000年舉辦的「熱情演唱會」是導致他患病的導火線，當時由法國時裝大師量身打造的前衛造型，遭香港狗仔以「穿裙扮女人」、「貞子」等字眼大肆嘲諷、糟蹋，張國榮對此深感介意卻悶在心裡，更曾無奈感嘆香港太浮華市儈，這場演出對他造成極大打擊，從此常常鑽牛角尖，最終引發嚴重情緒內耗，告別繁雜人世。回顧張國榮的一生，本名張發宗，出身香港富裕家庭，父親是知名洋服裁縫師，1977年參加亞洲歌唱大賽獲亞軍出道，80年代憑藉〈風繼續吹〉、〈Monica〉等金曲紅遍大街小巷，他更是首位打入韓國唱片市場的香港歌手，專輯《寵愛》在韓國狂銷50萬張，1999年張國榮獲得香港樂壇最高榮譽「金針獎」，歌唱事業大紅大紫。在電影領域，張國榮的成就同樣傲視群雄，1991年以《阿飛正傳》奪得香港金像獎影帝，1993年主演的《霸王別姬》更是蜚聲國際，他將「程蝶衣」一角演繹得形神兼備，深刻展現了不瘋魔、不成活的藝術境界，該片榮獲坎城影展金棕櫚獎等多項國際大獎，被《時代周刊》評為90年代中國最好的一部電影，成為留名影史的不朽。張國榮更在2010年被美國CNN選為「史上最偉大的25位亞洲演員」之一，他一生致力於提攜後輩、熱心公益，好人緣致使於演藝圈擁有極高聲望，2003年4月8日的告別式上，大批歌迷聚集靈堂外，梅艷芳、張學友等摯友皆泣不成聲，黃霑哽咽責怪上天為何突然收回這份禮物，連向來硬漢形象的梁朝偉、梁家輝也哭到全身抽搐。這顆耀眼的巨星「張國榮」雖然殞落，但他的音樂、電影與舞台魅力，早已超越了時間與空間的疆界，每年4月1日，全球各地的粉絲依然會透過各種方式，懷念這位永遠的「哥哥」，他用一生演繹了何謂極致的藝術與美麗，即使離世23年，張國榮的丰采依然在無數人心中被記著，成為華人演藝圈永遠無法被取代的傳奇巨星。