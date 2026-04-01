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3月30日，中共中央台辦主任宋濤，宣佈：國民黨鄭麗文主席就任以來，多次表達希望來中國訪問的意願，「為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，我受權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問」。接著，台灣媒體圈一片大亂。據說這次沒有包機，記者要隨團採訪，須直接向國台辦報名，由國台辦核准與安排，國民黨黨中央不管報名。受到不少責難後，據說曾任記者的蕭旭岑副主席跳下來，協助記者處理報名事宜，但似乎仍不是向黨中央報名，而是協助記者向國台辦報名。也就是說，此次訪陸規格，不同於2005年連戰破冰，與宋楚瑜搭橋的外國元首國賓規格，而是相近於習上台後的嚴控模式，記者不是團員，所以不會全程隨行，很多媒體可能僅派駐大陸記者採訪，除律定的公開行程外，沒有其他參與採訪機會。光是記者的待遇，其實就體現了胡錦濤時代與習近平時代的巨大差異。2005年時，半夜12點從老闆房間開會出來，整條走廊像夜市一樣，大陸媒體與台灣媒體記者或蹲或坐或站，不放過每一分鐘每條新聞可能，相當有改革開放後那種新聞趨向自由的氛圍。但2014年再去，宋習會照標準規格走，先大場記者會，關門後再閉門大會，然後是人馬移地休息，領導帶人去開閉門小會。記者會習一講完話，便聽到工作人員一聲「撤」，30秒內文字與攝影記者連人帶裝備撤得乾乾淨淨，連多問一句話的機會都沒有。所有對外發佈的影像與文告，都須事先通過台辦或習辦審核，沒有半點意外，也不可能有任何脫稿演出。行程安排也是一樣。2005年時，我是先遣，先得跟台辦開會喬行程、勘場地、對議題，還有各種會議，包括與常委們的會議，雙方取得共識，發表公報。最終還是由台辦定稿行程細節，因為我們永遠不會知道西安到黃帝陵要坐多久的車？公安卻已走過無數遍。但2014年，行程主體就是「面聖」，其他行程就是到北大逛逛，演個講之類的，全由台辦安排控管，也沒有記者隨行。任何人都能在行程中聞到一種不一樣的氣氛，不是規格高低，而是氛圍，之前較為自由開放，而老習上台後，「控制」成為一種主調。講白了，在習時代，訪陸行程更像是一種古書中所見的「朝貢行程」。外邦人要進京，先得組團，控管人數，到邊關報到點清，禮部或理藩院隨隊，團進團出，先走地方行程，四處題字講話，中央隨時看著你，提點你可以講啥不能講啥？所有專訪或訪問都是安排好的，內容如果不夠隨中央基調起舞，標題或解讀也要導向既定政治主調。表現好的可能賞點恩賜，表現不好的驅之別院，再無下次。習大大沒有要跟你們傾心相談什麼？他只是把台灣來的客人當作人形立牌兼麥克風架，講完他想講的後便打完收工。2014年他閉門大會講的是「兩條新絲路」，一條陸上，一條海上，就是後來的「一帶一路」，希望台灣同胞參與到祖國偉大的發展藍圖之中，分享兩岸和平發展的紅利。台灣來的人只有聽訓的份，連吭個聲，希望大陸撤點飛彈、少點軍事威脅的機會都沒有。習大大要的只有「臣服」、聽話，沒有其他。所以，當我聽到趙少康說:能讓北京承諾「台灣不獨立就不打台灣」就成功了，我差點笑了出來。人家現在的政治主調是:「不促進統一就是台獨，華獨也是一種台獨。」鄭習會能得出趙爺這種結論，才真是見鬼了。習大大需要鄭麗文去大陸，只是要宣示:「兩岸事務是國共內戰的延續，是中國人自己的家務事，不容外人插手。」是要排除美日的干預，「台灣有事，關你日本屁事」、「美國人再在台灣搞事，台海鐵定出大事」。大買美國軍備，就是在搞台獨，擋我路的都得死。然後得到台灣最大在野黨黨主席的承諾，謀求一種中共單方面定義的「和平」，一種未統一前的「藩屬」關係，宗主國得以影響政策，操縱廢立，實質上消滅了「中華民國」。接著再在五月川習會上，得以跟川普叫板:「我跟台灣60%民意都談好了，你別碰台灣的事，我可以買大豆、買飛機，但不准台灣買你家軍備。」你川普得到日本高市早苗大大擁抱算什麼？我也有台灣鄭主席的擁抱，你有粉，我也有粉，大家來別別苗頭。所以，鄭習會有啥好談的？一個經由三呼萬歲獲得對岸首肯的政治領袖，連藍色底色招牌都刻意換成紅色主調的政黨，其實頂多就是個兒皇帝等級，何況她還不是女皇。整個行程安排，與明朝瓦剌屢次請求入關朝貢，清朝粟特商隊請求入北京貿易，或馬戛爾尼率英使團晉見乾隆也並無二致，完全就是個進京朝覲面聖的流程，不是什麼平等的國家領袖會晤，或政黨領導間的交流。既是面聖聽訓，便必然會領旨奉行。不當美國人的棋子，潛台詞卻是去當中國人的棋子，挪來挪去都還是棋子，差別只是藍將或紅帥，黑子或白子，這樣有比較好嗎？有比較值得尊敬嗎？所以，若要為這次鄭習會定名，姑且就稱之為「朝覲之旅」或「面聖一行」吧！那跟2005年的連胡會，完全不是同一個等級，當年還有點平等交往的味道，現在只差三跪九叩大禮，就是個妥妥的上對下訓話過程，有什麼好爽的？除非，麗文格格能蹭得習皇龍心大悅，賞賜個千萬銀兩，否則實在不知，還能有什麼實質的好處？說穿了，國民黨黨主席，如此降格以求，百媚千嬌，只求博君一笑，實在讓人看了掉淚。什麼「國共內戰的延續」？演到這一步，等於已經投降了。格格乾脆順勢和親歲貢，昭君出塞，就甭回來了。對岸永遠不會看重那個人，誰管你背後是連？背上是馬？人家看中的只是那個「國民黨主席」的頭銜，當你失去這個頭銜，你就什麼都不是。當國民黨在選舉中失敗，你不但什麼都不是，更是個砸鍋翻桌的罪人。醒醒吧！兩岸問題，不是那個個人可以解的死結，千萬別把自己看得太高，那只會讓自己跌得更重。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com