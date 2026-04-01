全家霜淇淋愚人節超瘋！將在4月5日起推出「日式甜醬油」、
「山葵風味」霜淇淋口味，以鹹甜交織、 辛香點綴的多層次口感，為春日帶來味覺驚喜，全台僅有7間門市吃得到，其他霜淇淋販售店鋪則是回歸「蘭姆葡萄霜淇淋」與「開心果霜淇淋」。此外，4月1日至4月3日清明連假期間，APP隨買跨店取還有霜淇淋買2送2優惠。
全家推「日式甜醬油」、「山葵風味」霜淇淋！全台僅7間店吃得到
全家霜淇淋愚人節來惡搞了！全家表示，將在全台7間品牌體驗店推出2款顛覆既有印象的全新口味「日式甜醬油」、「山葵風味」霜淇淋，將熟悉的日式風味轉化為冰品體驗，以鹹甜交織、辛香點綴的多層次口感，為春日帶來味覺驚喜。
4月5日起，全台七間門市限定販售，其他霜淇淋門市則是在4月回歸去年廣受好評的大人味系列「
蘭姆葡萄霜淇淋」與「開心果霜淇淋」。
📍7間限定門市：
◾南海店-台北市中正區南海路20號
◾竹北宏福店-新竹縣竹北市光明一路236號
◾台中永定店-台中市北屯區河北路二段69號
◾台中復興北店-台中市南區復興北路300號
◾員林正新店-彰化縣員林市三民東街350號
◾高雄富裕店-高雄市左營區富國路420號
◾吉安福興店-花蓮縣吉安鄉福興路232-1號
《NOWNEWS》實際開箱試吃，這次霜淇淋口味超還原，山葵風味吃起來帶點微嗆感，但反而會感覺稍微有點奇怪，不太適合直接單點食用；雙口味搭配「日式甜醬油」，醬油比起山葵甜度夠高，一入口有明顯的日式醬油風味，比起山葵更還原，兩款單吃都有點奇怪，不過搭在一起卻意外順口，有種難以形容的特殊風味，推薦民眾可以去嚐鮮看看。
清明連假優惠！全家霜淇淋買2送2
想要品嚐新口味的霜淇淋也記得要趁清明連假先下手！全家清明連假4月1日至4月3日，APP隨買跨店取有霜淇淋買2送2優惠，門市則是接力在4月3日至7日推出霜淇淋第二支6元優惠，兩支霜淇淋只要55元，且不限口味，可以品嚐「日式甜醬油」、「山葵風味」，也可以選擇安全牌的「蘭姆葡萄霜淇淋」與「開心果霜淇淋」。
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全家霜淇淋愚人節來惡搞了！全家表示，將在全台7間品牌體驗店推出2款顛覆既有印象的全新口味「日式甜醬油」、「山葵風味」霜淇淋，將熟悉的日式風味轉化為冰品體驗，以鹹甜交織、辛香點綴的多層次口感，為春日帶來味覺驚喜。
4月5日起，全台七間門市限定販售，其他霜淇淋門市則是在4月回歸去年廣受好評的大人味系列「
📍7間限定門市：
◾南海店-台北市中正區南海路20號
◾竹北宏福店-新竹縣竹北市光明一路236號
◾台中永定店-台中市北屯區河北路二段69號
◾台中復興北店-台中市南區復興北路300號
◾員林正新店-彰化縣員林市三民東街350號
◾高雄富裕店-高雄市左營區富國路420號
◾吉安福興店-花蓮縣吉安鄉福興路232-1號
清明連假優惠！全家霜淇淋買2送2
想要品嚐新口味的霜淇淋也記得要趁清明連假先下手！全家清明連假4月1日至4月3日，APP隨買跨店取有霜淇淋買2送2優惠，門市則是接力在4月3日至7日推出霜淇淋第二支6元優惠，兩支霜淇淋只要55元，且不限口味，可以品嚐「日式甜醬油」、「山葵風味」，也可以選擇安全牌的「蘭姆葡萄霜淇淋」與「開心果霜淇淋」。