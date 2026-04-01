我是廣告 請繼續往下閱讀

檢警偵辦藝人閃兵案，今天發動第4波搜索，拘提將近10人，其中以「王子」邱勝翔最為知名，他去年（2025）10月底遭范姜彥豐公開指控染指妻子粿粿（本名江瑋琳），對兩人求償1600萬，後來對半砍為800萬，如今王子再爆官司，依據《妨害兵役治罪條例》，最重可判刑5年。新北地檢署昨天才偵結另一名藝人薛仕凌的閃兵案，認定他企圖透過公關操作「假自首」，還打算騙醫師出庭幫他隱瞞案情，以犯後態度不佳為由求刑2年6個月。逃避兵役依法可判處有期徒刑5年以下，以往實務上常判可易科罰金的刑度，大約2個月到6個月，不過自從去年陸續有多名藝人閃兵遭偵辦後，最高檢察署說了重話，批評少數名人享受社會資源，卻以不正當的手段逃兵，嚴重破壞兵役制度公平性，因此要求檢察機關從重量刑，並建議將最重刑度從5年修法為7年。第三波閃兵藝人包括修杰楷、謝坤達、陳柏霖、阿傑、書偉，均被檢方求刑2年8個月，第一波的被告王大陸則因為逃兵不成，檢察官僅依偽造文書罪求刑1年。「王子」邱勝翔除了要面對閃兵案刑責，他偷吃粿粿也得付出代價，范姜彥豐之所以選擇在社群平台揭露此事，是因為協商3、4個月仍談不攏賠償金，傳出從1600萬元降到1200萬、再降為800萬元，甚至爆出粿粿考量王子才剛為父親還完債務，有意獨自扛下賠償金。