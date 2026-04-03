清明連假及兒童節放假了！必吃「買一送一」16大速食優惠一次整理，麥當勞「免費送小薯」、奶昔「現省10元」，必勝客難得假日開吃199元大披薩，摩斯漢堡套餐89元，豆府餐飲集團涓豆腐等一堆品牌「炸雞買一送一」半價優惠，加上漢堡王、拿坡里、達美樂、肯德基、頂呱呱、三商炸雞，每餐免煮飯吃好康也不用怕重複。
麥當勞：免費送小薯！奶昔現省10元 清明連假優惠
麥當勞APP全球版本周優惠券加碼，即日起至4月5日，門市限定：
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」。
◾️單點OREO草莓冰炫風「免費送小薯」。
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」。
◾️單點豐盛鬆餅系列「免費送薯餅」。
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送38元中杯飲品」。
◾️單點質感焙果系列「免費送薯餅」。
◾️即日起至4月14日，買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。
麥當勞奶昔限定店增至22家！即日起至4月28日，麥當勞「奶昔現省10元」優惠價69元（原價單點79元）。
「麥當勞奶昔」全台22家限定店 資訊一覽
時間：上午10:30起至晚上10:00
地點：全台22家門市餐廳試賣。
價格：香草、草莓兩款口味，3月30日至4月28日優惠價69元（原價單點79元）。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁
必勝客：買一送一清明連假優惠！大披薩199元假日也爽吃
必勝客表示，清明連假優惠4月6日前開吃：
◾️大披薩199元！假日爽吃外帶單點大披薩只要199元，熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞2款指定口味。
◾️「小披薩＋烤雞」買一送一！開吃「2個小披薩＋2份烤雞」674元起（原價1373元），有超級夏威夷、經典海鮮四重奏等7款披薩口味可選，搭配厚燒醬烤BBQ烤雞。
◾️副食買一送一！香濃巧克力QQ球「買一送一」59元（原價118元）。
◾️免費送個人披薩！買義大利麵／燉飯「免費送個人披薩」139元起（原價298元），紙包系列推薦新口味松露鮮蝦干貝燉飯、紅醬炙燒嫩雞腿燉飯共11款可選，披薩則送出日式照燒雞、雙層美式辣腸等5款口味任選。
拿坡里：大披薩買一送一！烤雞買6送3 清明連假優惠
拿坡里表示，清明連假至4月16日，爽吃「烤雞自由」與披薩優惠：
◾️大披薩買一送一！內用、外帶拿坡里6款「新品大披薩買一送一」特價490元（原價880元起），指定口味包括：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
◾️烤雞買6送3！全台門市點購6塊烤雞，加贈3塊烤腿排塊，整桶共9塊雞肉特價229元（原價585元），下殺約39折、平均一塊烤雞26元有找（西湖店不適用）。
漢堡王：清明連假買一送一！1+1自由配49元起優惠券
漢堡王表示，4月清明連假開吃全新「迎夏尋堡趣」優惠券，整張現省2413元好划算：
◾️買一送一！買一送一爽吃薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料。
◾️1+1自由配49元起！人氣點心＋飲料只要49元，推薦「BBQ培根牛肉堡＋薯條」才69元、「小華堡＋玉米濃湯」89元。
◾️套餐每人百元有找！「雙堡超值組」、「雙人分享餐」、「單人獨享餐」，平均每人百元有找。
漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
頂呱呱：買一送一！套餐79元起 清明連假優惠券
頂呱呱表示，即日起至4月10日，「春暖呱開大禮包」優惠券，開吃地瓜薯條、波浪薯條、中杯飲料「買一送一」激省5折起超殺優惠，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起，「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。
出示「春暖呱開大禮包」活動圖片、或報上優惠代碼，超過18張優惠券開吃。
摩斯漢堡：清明連假套餐89元！買4送1優惠
摩斯漢堡第二波生日慶優惠，適逢4月清明連假暨兒童節，即日起至4月15日，「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」優惠價89元；4月16日至4月30日，「
超級大麥燒肉珍珠堡及大杯冰紅茶」、「 超級大麥杏鮑菇珍珠堡及大杯冰紅茶」都優惠價99元。
MOS Order App跨店取優惠！4月1日至4月30日，「
薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」享買4送1優惠價440元、「 燒肉珍珠堡及大杯冰紅茶」及「杏鮑菇珍珠堡及大杯冰紅茶」組，也 買4送1優惠價460元。
達美樂：大披薩加購199元！3個大披薩799元 清明連假優惠
達美樂表示，即日起至4月12日，春假限定優惠活動：
◾️199元大披薩加購優惠！優惠代碼「593925」，全台門市外送或外帶、線上與門市訂購，單筆消費滿299元可享「199元大披薩」乙個加購優惠。加購口味包括：奶油白醬烤雞、蟹肉鮮蝦沙拉、經典四喜、道地美國、白醬彩蔬、蕃茄瑪格麗特等。
◾️3個大披薩799元！優惠代碼 「994349」外送、外帶可享「3個大披薩799元」限定優惠。
肯德基：清明連假「5炸雞＋4蛋撻」388元！2雞腿堡199元優惠
肯德基表示，4月7日至4月20日，開吃清明節與兒童節連假優惠：
◾️保庇澎湃桶「5塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻」特價388元（原價551元）。
◾️「花生熔岩咔啦雞腿堡 x 2」特價199元（原價254元）。
◾️「原味蛋撻12顆」特價333元（原價514元）。
因應清明節誠心祭祖，4月3日（五）至4月6日（一），肯德基指定門市將提早上午9:00開賣經典A餐、歡聚B餐（炸雞部位由服務人員搭配，不開放選擇）、及原味蛋撻禮盒，讓民眾提早選購。
三商炸雞：6塊炸雞199元！買6送3 清明連假優惠
三商炸雞表示，即日起至4月7日，清明連假外帶、內用都優惠：
◾️6塊「避風塘炸雞桶」特價199元。
◾️炸雞買6送8！買6塊義式炸雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）送8塊滋汁綜合桶（6滋汁腿排塊＋2雞翅），特價369元（原價750元）。
◾️消費滿369元，出示優惠圖檔加碼送「青花椒麻雞塊」乙份。
涓豆腐等7大品牌「炸雞買一送一」！清明連假優惠
清明連假迎接兒童節，4月3日至4月6日連續4天，豆府餐飲集團旗下7大品牌推出「炸雞買一送一」優惠！前往任一品牌餐廳單點任一份炸雞系列，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日當天即可獲得同款「免費炸雞」電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2026年4月10日至5月31日）。
◾️涓豆腐：韓式炸雞（原味／醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價358元。Combo雙享韓式炸雞（原味+醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價498元。植感炸雞年糕（醬味／辣味），市價338元。
◾️北村豆腐家：首爾韓式炸雞年糕，市價168元。明洞韓式炸雞，市價238元。
◾️姜滿堂：韓式炸雞年糕，市價280元。香蒜辣雞翅，市價260元。辣燒雞翅，市價260元。
◾️韓姜熙的小廚房：醬味／辣味炸雞，市價109元。
◾️帕泰家：鳥籠芋絲炸雞翅，市價258元。泰式椒麻雞，市價298元。
◾️飛機河粉：越南炸雞，市價88元。
◾️阿達師五星麵舖：椒麻雞腿排，市價128元。
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麥當勞APP全球版本周優惠券加碼，即日起至4月5日，門市限定：
◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」。
◾️單點OREO草莓冰炫風「免費送小薯」。
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」。
◾️單點豐盛鬆餅系列「免費送薯餅」。
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送38元中杯飲品」。
◾️單點質感焙果系列「免費送薯餅」。
◾️即日起至4月14日，買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠。
麥當勞奶昔限定店增至22家！即日起至4月28日，麥當勞「奶昔現省10元」優惠價69元（原價單點79元）。
「麥當勞奶昔」全台22家限定店 資訊一覽
時間：上午10:30起至晚上10:00
地點：全台22家門市餐廳試賣。
價格：香草、草莓兩款口味，3月30日至4月28日優惠價69元（原價單點79元）。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁
必勝客表示，清明連假優惠4月6日前開吃：
◾️大披薩199元！假日爽吃外帶單點大披薩只要199元，熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞2款指定口味。
◾️「小披薩＋烤雞」買一送一！開吃「2個小披薩＋2份烤雞」674元起（原價1373元），有超級夏威夷、經典海鮮四重奏等7款披薩口味可選，搭配厚燒醬烤BBQ烤雞。
◾️副食買一送一！香濃巧克力QQ球「買一送一」59元（原價118元）。
◾️免費送個人披薩！買義大利麵／燉飯「免費送個人披薩」139元起（原價298元），紙包系列推薦新口味松露鮮蝦干貝燉飯、紅醬炙燒嫩雞腿燉飯共11款可選，披薩則送出日式照燒雞、雙層美式辣腸等5款口味任選。
拿坡里：大披薩買一送一！烤雞買6送3 清明連假優惠
拿坡里表示，清明連假至4月16日，爽吃「烤雞自由」與披薩優惠：
◾️大披薩買一送一！內用、外帶拿坡里6款「新品大披薩買一送一」特價490元（原價880元起），指定口味包括：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
◾️烤雞買6送3！全台門市點購6塊烤雞，加贈3塊烤腿排塊，整桶共9塊雞肉特價229元（原價585元），下殺約39折、平均一塊烤雞26元有找（西湖店不適用）。
漢堡王：清明連假買一送一！1+1自由配49元起優惠券
漢堡王表示，4月清明連假開吃全新「迎夏尋堡趣」優惠券，整張現省2413元好划算：
◾️買一送一！買一送一爽吃薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料。
◾️1+1自由配49元起！人氣點心＋飲料只要49元，推薦「BBQ培根牛肉堡＋薯條」才69元、「小華堡＋玉米濃湯」89元。
◾️套餐每人百元有找！「雙堡超值組」、「雙人分享餐」、「單人獨享餐」，平均每人百元有找。
漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
頂呱呱表示，即日起至4月10日，「春暖呱開大禮包」優惠券，開吃地瓜薯條、波浪薯條、中杯飲料「買一送一」激省5折起超殺優惠，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起，「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。
出示「春暖呱開大禮包」活動圖片、或報上優惠代碼，超過18張優惠券開吃。
摩斯漢堡：清明連假套餐89元！買4送1優惠
摩斯漢堡第二波生日慶優惠，適逢4月清明連假暨兒童節，即日起至4月15日，「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」優惠價89元；4月16日至4月30日，「
MOS Order App跨店取優惠！4月1日至4月30日，「
達美樂：大披薩加購199元！3個大披薩799元 清明連假優惠
達美樂表示，即日起至4月12日，春假限定優惠活動：
◾️199元大披薩加購優惠！優惠代碼「593925」，全台門市外送或外帶、線上與門市訂購，單筆消費滿299元可享「199元大披薩」乙個加購優惠。加購口味包括：奶油白醬烤雞、蟹肉鮮蝦沙拉、經典四喜、道地美國、白醬彩蔬、蕃茄瑪格麗特等。
◾️3個大披薩799元！優惠代碼 「994349」外送、外帶可享「3個大披薩799元」限定優惠。
肯德基：清明連假「5炸雞＋4蛋撻」388元！2雞腿堡199元優惠
肯德基表示，4月7日至4月20日，開吃清明節與兒童節連假優惠：
◾️保庇澎湃桶「5塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻」特價388元（原價551元）。
◾️「花生熔岩咔啦雞腿堡 x 2」特價199元（原價254元）。
◾️「原味蛋撻12顆」特價333元（原價514元）。
因應清明節誠心祭祖，4月3日（五）至4月6日（一），肯德基指定門市將提早上午9:00開賣經典A餐、歡聚B餐（炸雞部位由服務人員搭配，不開放選擇）、及原味蛋撻禮盒，讓民眾提早選購。
三商炸雞：6塊炸雞199元！買6送3 清明連假優惠
三商炸雞表示，即日起至4月7日，清明連假外帶、內用都優惠：
◾️6塊「避風塘炸雞桶」特價199元。
◾️炸雞買6送8！買6塊義式炸雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）送8塊滋汁綜合桶（6滋汁腿排塊＋2雞翅），特價369元（原價750元）。
◾️消費滿369元，出示優惠圖檔加碼送「青花椒麻雞塊」乙份。
清明連假迎接兒童節，4月3日至4月6日連續4天，豆府餐飲集團旗下7大品牌推出「炸雞買一送一」優惠！前往任一品牌餐廳單點任一份炸雞系列，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日當天即可獲得同款「免費炸雞」電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2026年4月10日至5月31日）。
◾️涓豆腐：韓式炸雞（原味／醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價358元。Combo雙享韓式炸雞（原味+醬味／辣味／蜂蜜蒜味／洋蔥白醬／肯瓊醬），市價498元。植感炸雞年糕（醬味／辣味），市價338元。
◾️北村豆腐家：首爾韓式炸雞年糕，市價168元。明洞韓式炸雞，市價238元。
◾️姜滿堂：韓式炸雞年糕，市價280元。香蒜辣雞翅，市價260元。辣燒雞翅，市價260元。
◾️韓姜熙的小廚房：醬味／辣味炸雞，市價109元。
◾️帕泰家：鳥籠芋絲炸雞翅，市價258元。泰式椒麻雞，市價298元。
◾️飛機河粉：越南炸雞，市價88元。
◾️阿達師五星麵舖：椒麻雞腿排，市價128元。