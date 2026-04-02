清明連假及兒童節來了，UNIQLO表示，今（2）日起推出「全家春遊一起GO！」優惠與新品活動，人氣《超級瑪利歐銀河電影版》、寶可夢30周年水彩UT開賣，兒童專屬免費穿搭體驗服務、童裝149元起送童趣氣球等，男女裝290元起，推薦購物清單一次整理。GU也有「春日樂購節」低至150元起，送小家電、LINE Pay最高5％回饋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
UNIQLO：149元起清明連假優惠！男女裝290元起　購買清單一覽

UNIQLO即日起至4月9日，推出「全家春遊一起GO！」優惠，推薦多款人氣商品與明星同款可享期間限定優惠價格，兒童節專屬折扣快囤貨。

◾️最便宜！481951「AIRism極細網眼坦克背心」特價149元。

◾️最便宜！481993 「女童AIRism棉質細肩帶背心」特價149元。

◾️最便宜！481772 「新生兒棉質網眼包臀衣」特價149元。

◾️485616嬰幼兒AIRism棉質圓領T特價249元

◾️484065「女童羅紋T恤」特290元

◾️484064「女童刺繡褲裙」特價390元

◾️483406童裝防潑水輕便短褲特價390元

▲清明連假遇兒童節，UNIQLO童裝下殺149元起優惠。（圖／UNIQLO提供）
▲清明連假遇兒童節，UNIQLO童裝下殺149元起優惠。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO男女裝290元起，推薦購買清單。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO男女裝290元起，推薦購買清單。（圖／UNIQLO提供）
父母與大人也有換季好康，男女裝290元起，推薦亮點清單：

◾️483457「女裝AIRism棉質T恤」特價290元，春夏必備空氣神T繽紛新色。

◾️明星同款！484875「UNIQLO ：C繭型褲」特價990元。

◾️大師設計！485454「UNIQLO and JW ANDERSON 雙色T恤」特價490元。

◾️485473「女裝開衩褲裙」特價590元，兼具褲裝機能與裙裝優雅

◾️484928「女裝 牛津條紋寬版襯衫」特價590元。

◾️482280「繭型牛仔褲」特價990元。

◾️482868 寬版牛仔褲價990元。

◾️487837「女裝垂墜感牛仔寬褲」特價990元，高腰A字剪裁修飾身形。

◾️484709防風立領布勞森外套」特價1490元，兼具機能與造型。

◾️484610「哈靈頓外套」特價1690，新上市首降價。

◾️484101／482223「Miracle Air西裝外套」特價1690元，輕量高彈性、快乾不易皺。

▲UNIQLO推出瑪利歐、寶可夢兩大系列UT搶攻粉絲。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO推出瑪利歐、寶可夢兩大系列UT搶攻粉絲。（圖／UNIQLO提供）
UNIQLO瑪利歐、寶可夢UT開賣！兒童節：免費穿搭、送童趣氣球優惠

歡慶兒童節，UNIQLO重量級UT搶先開賣！今42日起，大人氣《超級瑪利歐銀河電影版The Super Mario Galaxy Movie》全新UT聯名系列，隨電影在台上映同步登場，四款童裝390元、四款男裝490元，重現冒險與感動交織的世界觀。

同樣是大人、小孩都喜歡的Pokémon寶可夢，則推出30周年初代水彩風格UT；而經典動漫角色ULTRAMAN超人力霸王UT與Sanrio characters系列UT，則有限定優惠290元。

除了商品提供期間限定優惠價格，加碼UNIQLO兒童節專屬優惠活動：

◾️4月2日（四）46日（一），於實體店舖消費且含任一童裝或嬰幼裝，即贈「童趣氣球」乙個（每日限量，贈完為止）。

◾️4月4日（六）兒童節當天，免費穿搭體驗服務「MY FIRST OUTFIT我的造型我做主」親子活動！全台53間店舖同時實施，參加即有機會獲贈「 AIRism極細網眼坦克背心 」乙件（市值190元），搶先報名試穿、走秀，親子同樂吧。

同場加映UNIQLO APP會員體驗活動！即日起至8月31日，推出孩童人氣商品「女童AIRism少女成長內衣」與「嬰幼兒棉質網眼系列」免費體驗活動。

GU：「春日樂購節」低至150元起！送小家電、LINE Pay最高5％回饋

GU春日樂購節，即日起至4月12日分三波段開搶，今最後一天快囤貨，推薦「女裝織紋T恤」特價290元、「亨利領T恤」特價390元、「童裝休閒風T恤」特價390元、「牛仔寬褲」特價790元、「Puff空氣感休閒連帽拉鍊外套」特價790元等。

第二波4月3日至4月9日，推薦換季補貨涼感輕便單品：

◾️「女裝DRY短版T恤」特價250元。

◾️「童裝休閒風T恤」特價250元。

◾️「女裝空氣感飄逸襯衫」特價390元。

◾️「女童羅紋輕便寬版喇叭褲」特價390元。

◾️「柔軟尼龍肩背包」特價490元。

◾️「Barrel Ankle輕便錐形褲」特價690元。

◾️「女裝繫帶芭蕾運動鞋」特價790元。

▲GU「春日樂購節」優惠低至150元起，品牌好友婁峻碩示範穿搭。（圖／GU提供）
▲GU「春日樂購節」優惠低至150元起，品牌好友婁峻碩示範穿搭。（圖／GU提供）
第三波4月10日至4月16日，推薦輕型牛仔銜接初夏天氣

◾️「DRY華夫格T恤」特價390元。

◾️「DRY彈性抽繩寬版BoxyT恤」特價390元。

◾️「牛仔oversized工作襯衫」特價890元。

◾️「女裝抗UV防曬透膚外套」特價890元。

◾️「女裝輕型牛仔襯衫連身裙」特價890元。

◾️「Barrel Ankle輕型牛仔錐形褲」特價890元。

GU「春日樂購節」即日起至4月12日，凡於門市或網路商店消費掃描GU APP會員，即可抽春夏必備「品牌小家電」；網路商店4月7日至4月12日，搭配LINE Pay最高5%回饋。


相關新聞

UNIQLO爆紅神包台灣也有！防潑水能裝A4筆電　日網讚：高CP值愛了

不只NET下殺120元！UNIQLO、H&M、GU、Gap　5大服飾清明連假優惠

兒童節NET隱藏優惠被挖出！童裝下殺120元起、父母也有男女裝特價

清明連假下雨！兒童免費玩「台北6大室內場館」推薦：家長也0元