清明連假及兒童節來了，UNIQLO表示，今（2）日起推出「全家春遊一起GO！」優惠與新品活動，人氣《超級瑪利歐銀河電影版》、寶可夢30周年水彩UT開賣，兒童專屬免費穿搭體驗服務、童裝149元起送童趣氣球等，男女裝290元起，推薦購物清單一次整理。GU也有「春日樂購節」低至150元起，送小家電、LINE Pay最高5％回饋。
UNIQLO：149元起清明連假優惠！男女裝290元起 購買清單一覽
UNIQLO即日起至4月9日，推出「全家春遊一起GO！」優惠，推薦多款人氣商品與明星同款可享期間限定優惠價格，兒童節專屬折扣快囤貨。
◾️最便宜！481951「AIRism極細網眼坦克背心」特價149元。
◾️最便宜！481993 「女童AIRism棉質細肩帶背心」特價149元。
◾️最便宜！481772 「新生兒棉質網眼包臀衣」特價149元。
◾️485616「嬰幼兒AIRism棉質圓領T恤」特價249元。
◾️484065「女童羅紋T恤」特價290元。
◾️484064「女童刺繡褲裙」特價390元。
◾️483406「童裝防潑水輕便短褲」特價390元。
父母與大人也有換季好康，男女裝290元起，推薦亮點清單：
◾️483457「女裝AIRism棉質T恤」特價290元，春夏必備空氣神T繽紛新色。
◾️明星同款！484875「UNIQLO ：C繭型褲」特價990元。
◾️大師設計！485454「UNIQLO and JW ANDERSON 雙色T恤」特價490元。
◾️485473「女裝開衩褲裙」特價590元，兼具褲裝機能與裙裝優雅。
◾️484928「女裝 牛津條紋寬版襯衫」特價590元。
◾️482280「繭型牛仔褲」特價990元。
◾️482868 「寬版牛仔褲」特價990元。
◾️487837「女裝垂墜感牛仔寬褲」特價990元，高腰A字剪裁修飾身形。
◾️484709「防風立領布勞森外套」特價1490元，兼具機能與造型。
◾️484610「哈靈頓外套」特價1690元，新上市首降價。
◾️484101／482223「Miracle Air西裝外套」特價1690元，輕量高彈性、快乾不易皺。
UNIQLO瑪利歐、寶可夢UT開賣！兒童節：免費穿搭、送童趣氣球優惠
歡慶兒童節，UNIQLO重量級UT搶先開賣！今4月2日起，大人氣《超級瑪利歐銀河電影版The Super Mario Galaxy Movie》全新UT聯名系列，隨電影在台上映同步登場，四款童裝390元、四款男裝490元，重現冒險與感動交織的世界觀。
同樣是大人、小孩都喜歡的Pokémon寶可夢，則推出30周年初代水彩風格UT；而經典動漫角色ULTRAMAN超人力霸王UT與Sanrio characters系列UT，則有限定優惠290元。
除了商品提供期間限定優惠價格，加碼UNIQLO兒童節專屬優惠活動：
◾️4月2日（四）至4月6日（一），於實體店舖消費且含任一童裝或嬰幼裝，即贈「童趣氣球」乙個（每日限量，贈完為止）。
◾️4月4日（六）兒童節當天，免費穿搭體驗服務「MY FIRST OUTFIT我的造型我做主」親子活動！全台53間店舖同時實施，參加即有機會獲贈「 AIRism極細網眼坦克背心 」乙件（市值190元），搶先報名試穿、走秀，親子同樂吧。
同場加映UNIQLO APP會員體驗活動！即日起至8月31日，推出孩童人氣商品「女童AIRism少女成長內衣」與「嬰幼兒棉質網眼系列」免費體驗活動。
GU：「春日樂購節」低至150元起！送小家電、LINE Pay最高5％回饋
GU春日樂購節，即日起至4月12日分三波段開搶，今最後一天快囤貨，推薦「女裝織紋T恤」特價290元、「亨利領T恤」特價390元、「童裝休閒風T恤」特價390元、「牛仔寬褲」特價790元、「Puff空氣感休閒連帽拉鍊外套」特價790元等。
第二波4月3日至4月9日，推薦換季補貨涼感輕便單品：
◾️「女裝DRY短版T恤」特價250元。
◾️「童裝休閒風T恤」特價250元。
◾️「女裝空氣感飄逸襯衫」特價390元。
◾️「女童羅紋輕便寬版喇叭褲」特價390元。
◾️「柔軟尼龍肩背包」特價490元。
◾️「Barrel Ankle輕便錐形褲」特價690元。
◾️「女裝繫帶芭蕾運動鞋」特價790元。
第三波4月10日至4月16日，推薦輕型牛仔銜接初夏天氣：
◾️「DRY華夫格T恤」特價390元。
◾️「DRY彈性抽繩寬版BoxyT恤」特價390元。
◾️「牛仔oversized工作襯衫」特價890元。
◾️「女裝抗UV防曬透膚外套」特價890元。
◾️「女裝輕型牛仔襯衫連身裙」特價890元。
◾️「Barrel Ankle輕型牛仔錐形褲」特價890元。
GU「春日樂購節」即日起至4月12日，凡於門市或網路商店消費掃描GU APP會員，即可抽春夏必備「品牌小家電」；網路商店4月7日至4月12日，搭配LINE Pay最高5%回饋。
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◾️「DRY華夫格T恤」特價390元。
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◾️「Barrel Ankle輕型牛仔錐形褲」特價890元。
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