4月台股ETF除息大軍來襲，股民準備迎接5月「被動加薪」！近日有網友在 Threads 分享，僅靠 0056、0052 與 00984A 這 3 檔參與 4月除息，成功為自己加薪高達 6.7 萬元，引發全網熱議。為此，理財粉專「要不要來點稀飯套餐」火速整理出本月除息預估收益懶人包，共計 53 檔（35 檔股票型、18 檔債券型）全數出爐。究竟本月最強「配息王」由誰拿下？快來看看你手上的 ETF 有沒有上榜！

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拆解加薪神物：0056破紀錄、這檔「隱藏版」超補

在這份 53 檔的熱騰騰名單中，幫網友大賺加薪的 3 檔主力確實大有來頭。其中最受矚目的，正是擁有 154 萬股東的高股息ETF人氣王——元大高股息（0056）。0056配息在連續 3 次發放 0.866 元後，本次終於霸氣調高至 1.0 元整，單季殖利率約 2.62%。

同屬加薪班底的主動安聯台灣高息（00984A） 預估配發 0.268 元，暴力年化配息率直逼 8.58%；而富邦科技（0052） 雖配發 1.199 元看似不如去年，但達人解釋，這是因為去年底進行了「1拆7」股票分割，若還原比例，其實際配息力道是不減反增的。

▲紅包誰最補？ 記者整理Threads網友大讚的 3 檔加薪主力數據圖卡，其中 0056 擬配發 1 元破紀錄最吸睛，00984A 則展現 8.58% 的年化實力。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
▲紅包誰最補？ 記者整理Threads網友大讚的 3 檔加薪主力數據圖卡，其中 0056 擬配發 1 元破紀錄最吸睛，00984A 則展現 8.58% 的年化實力。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
揭曉全場配息王：記者尋寶現00909制霸、達人推00888黑馬

在一片紅包雨中，究竟誰是真正的殖利率榜首？《NOWNEWS》進一步從「要不要來點稀飯套餐」彙整的 53 檔大表中發現，本月的「絕對配息王」其實是由年配息的國泰數位支付服務（00909） 默默拿下！受惠於數位資產熱潮，00909 預估配發高達 2.75 元，現金殖利率飆破 7.5%，傲視全場。

▲數位資產發威！ 00909 挾帶高達 7.5% 的單季殖利率，空降 4 月台股 ETF 絕對配息王寶座。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
▲數位資產發威！ 00909 挾帶高達 7.5% 的單季殖利率，空降 4 月台股 ETF 絕對配息王寶座。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
而在粉專達人的貼文解析中，特別點名的季配息最大黑馬則是永豐台灣ESG（00888）！達人坦言原本預期配發 0.5 元就不錯，沒想到這次一口氣給到 1.05 元，單季殖利率衝上 4.55%，空降本月單季殖利率最高的一檔。緊追在後的還有群益台灣半導體收益（00927）配0.94元，殖利率 3.88%，與 FT臺灣Smart（00905）配0.6元，殖利率 3.05%，表現皆大超市場預期。

📊 終極懶人包：53 檔 4 月除息 ETF 完整大表

【股票型 ETF - 共 35 檔】(資料來源：要不要來點稀飯套餐 / 數據為預估值，實際依各投信公告為準)

代號 股票名稱 預估股息(元) 現金殖利率(單期%) 配息頻率
0056 元大高股息 1.0 2.62 季配
00714 群益道瓊美國地產 0.123 0.61 季配
00717 富邦美國特別股 0.141 0.95 季配
00730 富邦臺灣優質高息 0.11 0.49 月配
00733 富邦臺灣中小 0.578 1.03 半年配
00888 永豐台灣ESG 1.05 4.55 季配
00900 富邦特選高股息30 0.075 0.54 月配
00904 新光臺灣半導體30 0.68 2.41 季配
00905 FT臺灣Smart 0.6 3.05 季配
00907 永豐優息存股 0.2 1.36 雙月配
00908 富邦入息REITs+ 0.121 0.9 季配
00909 國泰數位支付服務 2.75 7.5 年配
00912 中信臺灣智慧50 0.75 3.06 季配
00927 群益台灣半導體收益 0.94 3.88 季配
00929 復華台灣科技優息 0.13 0.68 月配
00934 中信成長高股息 0.143 0.68 月配
00936 台新永續高息中小 0.1 0.57 月配
00943 兆豐電子高息等權 0.071 0.47 月配
00944 野村趨勢動能高息 0.054 0.36 月配
00947 台新臺灣IC設計動能 0.12 0.52 季配
00952 凱基優選台灣AI 50 0.05 0.39 月配
00956 中信日經高股息 0.2 1.6 季配
00960 野村全球航運龍頭 0.225 1.28 季配
00961 FT臺灣永續高息 0.049 0.49 月配
00962 台新AI優息動能 0.05 0.47 月配
00963 中信全球高股息 0.045 0.36 月配
00964 中信亞太高股息 0.1 0.74 月配
00981T 平衡凱基雙核收益 0.057 0.52 月配
00984A 主動安聯台灣高息 0.268 2.15 季配
009804 聯邦台灣精彩50 0.876 5.25 半年配
0052 富邦科技 1.199 2.68 年配
009805 新光美國電力基建 不分配 N/A 季配
00989A 主動摩根美國科技 不分配 N/A 季配
00992A 主動群益科技創新 不分配 N/A 季配
009811 統一美國50 不分配 N/A 半年配
註：新光美國電力基建、主動摩根美國科技、主動群益科技創新、統一美國50 因美股波動或未達除權息旺季，本季選擇先不分配。 

【債券型 ETF - 共 18 檔】

代號 股票名稱 預估股息(元) 現金殖利率(單期%) 配息頻率
00772B 中信高評級公司債 0.14 0.41 月配
00773B 中信優先金融債 0.145 0.4 月配
00933B 國泰10Y+金融債 0.072 0.45 月配
00937B 群益ESG投等債20+ 0.072 0.48 月配
00942B 台新美A公司債20+ 0.062 0.43 月配
00945B 凱基美國非投等債 0.087 0.6 月配
00948B 中信優息投資級債 0.042 0.44 月配
00968B 元大優息投等債 0.043 0.46 月配
00981B 第一金優選非投債 0.063 0.68 月配
00980D 主動聯博投等入息 0.114 0.56 月配
00981D 主動中信非投等債 0.07 0.68 月配
00982D 主動富邦動態入息 0.052 0.52 月配
00983D 主動富邦複合收益 0.06 0.59 月配
00931B 統一美債20年 0.121 0.87 季配
00720B 元大投資級公司債 0.48 1.43 季配
00722B 群益投資級電信債 0.525 1.43 季配
00725B 國泰投資級公司債 0.49 1.38 季配
00696B 富邦美債20年 0.275 0.92 季配
粉專「要不要來點稀飯套餐」提醒，目前僅是第一階段公告，月中還會陸續公布實際配發金額與股利組成。投資人在開心領紅包之餘，也別忘了將補充保費等相關成本納入考量。 

資料來源：證交所要不要來點稀飯套餐

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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