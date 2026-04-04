4月台股ETF除息大軍來襲，股民準備迎接5月「被動加薪」！近日有網友在 Threads 分享，僅靠 0056、0052 與 00984A 這 3 檔參與 4月除息，成功為自己加薪高達 6.7 萬元，引發全網熱議。為此，理財粉專「要不要來點稀飯套餐」火速整理出本月除息預估收益懶人包，共計 53 檔（35 檔股票型、18 檔債券型）全數出爐。究竟本月最強「配息王」由誰拿下？快來看看你手上的 ETF 有沒有上榜！
拆解加薪神物：0056破紀錄、這檔「隱藏版」超補
在這份 53 檔的熱騰騰名單中，幫網友大賺加薪的 3 檔主力確實大有來頭。其中最受矚目的，正是擁有 154 萬股東的高股息ETF人氣王——元大高股息（0056）。0056配息在連續 3 次發放 0.866 元後，本次終於霸氣調高至 1.0 元整，單季殖利率約 2.62%。
同屬加薪班底的主動安聯台灣高息（00984A） 預估配發 0.268 元，暴力年化配息率直逼 8.58%；而富邦科技（0052） 雖配發 1.199 元看似不如去年，但達人解釋，這是因為去年底進行了「1拆7」股票分割，若還原比例，其實際配息力道是不減反增的。
揭曉全場配息王：記者尋寶現00909制霸、達人推00888黑馬
在一片紅包雨中，究竟誰是真正的殖利率榜首？《NOWNEWS》進一步從「要不要來點稀飯套餐」彙整的 53 檔大表中發現，本月的「絕對配息王」其實是由年配息的國泰數位支付服務（00909） 默默拿下！受惠於數位資產熱潮，00909 預估配發高達 2.75 元，現金殖利率飆破 7.5%，傲視全場。
而在粉專達人的貼文解析中，特別點名的季配息最大黑馬則是永豐台灣ESG（00888）！達人坦言原本預期配發 0.5 元就不錯，沒想到這次一口氣給到 1.05 元，單季殖利率衝上 4.55%，空降本月單季殖利率最高的一檔。緊追在後的還有群益台灣半導體收益（00927）配0.94元，殖利率 3.88%，與 FT臺灣Smart（00905）配0.6元，殖利率 3.05%，表現皆大超市場預期。
📊 終極懶人包：53 檔 4 月除息 ETF 完整大表
【股票型 ETF - 共 35 檔】(資料來源：要不要來點稀飯套餐 / 數據為預估值，實際依各投信公告為準)
註：新光美國電力基建、主動摩根美國科技、主動群益科技創新、統一美國50 因美股波動或未達除權息旺季，本季選擇先不分配。
【債券型 ETF - 共 18 檔】
粉專「要不要來點稀飯套餐」提醒，目前僅是第一階段公告，月中還會陸續公布實際配發金額與股利組成。投資人在開心領紅包之餘，也別忘了將補充保費等相關成本納入考量。
資料來源：證交所、要不要來點稀飯套餐
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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在這份 53 檔的熱騰騰名單中，幫網友大賺加薪的 3 檔主力確實大有來頭。其中最受矚目的，正是擁有 154 萬股東的高股息ETF人氣王——元大高股息（0056）。0056配息在連續 3 次發放 0.866 元後，本次終於霸氣調高至 1.0 元整，單季殖利率約 2.62%。
同屬加薪班底的主動安聯台灣高息（00984A） 預估配發 0.268 元，暴力年化配息率直逼 8.58%；而富邦科技（0052） 雖配發 1.199 元看似不如去年，但達人解釋，這是因為去年底進行了「1拆7」股票分割，若還原比例，其實際配息力道是不減反增的。
在一片紅包雨中，究竟誰是真正的殖利率榜首？《NOWNEWS》進一步從「要不要來點稀飯套餐」彙整的 53 檔大表中發現，本月的「絕對配息王」其實是由年配息的國泰數位支付服務（00909） 默默拿下！受惠於數位資產熱潮，00909 預估配發高達 2.75 元，現金殖利率飆破 7.5%，傲視全場。
📊 終極懶人包：53 檔 4 月除息 ETF 完整大表
【股票型 ETF - 共 35 檔】(資料來源：要不要來點稀飯套餐 / 數據為預估值，實際依各投信公告為準)
|代號
|股票名稱
|預估股息(元)
|現金殖利率(單期%)
|配息頻率
|0056
|元大高股息
|1.0
|2.62
|季配
|00714
|群益道瓊美國地產
|0.123
|0.61
|季配
|00717
|富邦美國特別股
|0.141
|0.95
|季配
|00730
|富邦臺灣優質高息
|0.11
|0.49
|月配
|00733
|富邦臺灣中小
|0.578
|1.03
|半年配
|00888
|永豐台灣ESG
|1.05
|4.55
|季配
|00900
|富邦特選高股息30
|0.075
|0.54
|月配
|00904
|新光臺灣半導體30
|0.68
|2.41
|季配
|00905
|FT臺灣Smart
|0.6
|3.05
|季配
|00907
|永豐優息存股
|0.2
|1.36
|雙月配
|00908
|富邦入息REITs+
|0.121
|0.9
|季配
|00909
|國泰數位支付服務
|2.75
|7.5
|年配
|00912
|中信臺灣智慧50
|0.75
|3.06
|季配
|00927
|群益台灣半導體收益
|0.94
|3.88
|季配
|00929
|復華台灣科技優息
|0.13
|0.68
|月配
|00934
|中信成長高股息
|0.143
|0.68
|月配
|00936
|台新永續高息中小
|0.1
|0.57
|月配
|00943
|兆豐電子高息等權
|0.071
|0.47
|月配
|00944
|野村趨勢動能高息
|0.054
|0.36
|月配
|00947
|台新臺灣IC設計動能
|0.12
|0.52
|季配
|00952
|凱基優選台灣AI 50
|0.05
|0.39
|月配
|00956
|中信日經高股息
|0.2
|1.6
|季配
|00960
|野村全球航運龍頭
|0.225
|1.28
|季配
|00961
|FT臺灣永續高息
|0.049
|0.49
|月配
|00962
|台新AI優息動能
|0.05
|0.47
|月配
|00963
|中信全球高股息
|0.045
|0.36
|月配
|00964
|中信亞太高股息
|0.1
|0.74
|月配
|00981T
|平衡凱基雙核收益
|0.057
|0.52
|月配
|00984A
|主動安聯台灣高息
|0.268
|2.15
|季配
|009804
|聯邦台灣精彩50
|0.876
|5.25
|半年配
|0052
|富邦科技
|1.199
|2.68
|年配
|009805
|新光美國電力基建
|不分配
|N/A
|季配
|00989A
|主動摩根美國科技
|不分配
|N/A
|季配
|00992A
|主動群益科技創新
|不分配
|N/A
|季配
|009811
|統一美國50
|不分配
|N/A
|半年配
【債券型 ETF - 共 18 檔】
|代號
|股票名稱
|預估股息(元)
|現金殖利率(單期%)
|配息頻率
|00772B
|中信高評級公司債
|0.14
|0.41
|月配
|00773B
|中信優先金融債
|0.145
|0.4
|月配
|00933B
|國泰10Y+金融債
|0.072
|0.45
|月配
|00937B
|群益ESG投等債20+
|0.072
|0.48
|月配
|00942B
|台新美A公司債20+
|0.062
|0.43
|月配
|00945B
|凱基美國非投等債
|0.087
|0.6
|月配
|00948B
|中信優息投資級債
|0.042
|0.44
|月配
|00968B
|元大優息投等債
|0.043
|0.46
|月配
|00981B
|第一金優選非投債
|0.063
|0.68
|月配
|00980D
|主動聯博投等入息
|0.114
|0.56
|月配
|00981D
|主動中信非投等債
|0.07
|0.68
|月配
|00982D
|主動富邦動態入息
|0.052
|0.52
|月配
|00983D
|主動富邦複合收益
|0.06
|0.59
|月配
|00931B
|統一美債20年
|0.121
|0.87
|季配
|00720B
|元大投資級公司債
|0.48
|1.43
|季配
|00722B
|群益投資級電信債
|0.525
|1.43
|季配
|00725B
|國泰投資級公司債
|0.49
|1.38
|季配
|00696B
|富邦美債20年
|0.275
|0.92
|季配
資料來源：證交所、要不要來點稀飯套餐
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。