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麥當勞：《超級瑪利歐》主題繪本！掃描QR code免費體驗數位互動

提醒粉絲，想要收藏限量讀本，建議盡快入手麥當勞兒童餐，以免向隅。

▲麥當勞兒童餐Happy Meal附有限量《超級瑪利歐》主題讀本。（圖／麥當勞提供）

▲不只麥當勞公仔，換上《超級瑪利歐》主題包裝的兒童餐Happy Meal及免費繪本，每年兒童節必搶。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔全組12款實拍開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者提醒，一個套餐只能加購1個公仔、不能一個套餐加購4個公仔，想要全收、需要買4個套餐才能加購湊齊本周4款角色（且單筆消費限購4個）。

摩斯漢堡：《雞塊兄弟森林探險記》也免費索取！

▲摩斯漢堡今年推出MOS Friends系列原創繪本《雞塊兄弟森林探險記》，一定要收藏的吧。（圖／摩斯漢堡提供）

每年兒童節，不少家長、小孩都在期待速食品牌的「免費繪本」共讀。今年，麥當勞聯名《超級瑪利歐銀河電影版》公仔，兒童餐Happy Meal有主題包裝還附上限量《超級瑪利歐》主題讀本，掃描QR code免費體驗數位互動；摩斯漢堡也有小確幸，MOS Friends系列原創繪本《雞塊兄弟森林探險記》，買指定套餐就能免費索取，怎麼拿法一次看。麥當勞不只開賣《超級瑪利歐銀河電影版》公仔12款，瑪利歐、耀西、路易吉與庫巴Jr.等人氣主角好受歡迎。為鼓勵家庭親子共讀、共遊，營造幸福時光。，而且掃描麥麥盒或主題讀本上的QR code，可以免費體驗《超級瑪利歐》世界的數位互動設計。今年麥當勞「麥麥共讀月」，4月3日至4月6日於台北華山文化創意產業園區，打造「天生就是大故事家」戶外親子體驗活動。鼓勵小朋友透過沉浸式互動體驗，在「麥麥盒奇幻隧道」展現獨一無二的麥麥盒創意力，還可欣賞麥麥樂天團年度新秀表演。而大人、小孩都喜歡的《超級瑪利歐銀河電影版》公仔，則是，恕不提供單買，每筆消費限購4個（不限款式）。這次不用抽盲盒、直接鎖定喜歡款式，加購49元購買很佛心，不過今年兒童節，摩斯漢堡也有免費繪本可以拿！指定套餐為：MENU上s／a／b／c／d／e套餐，每一份套餐限換一本。透過雞塊兄弟的冒險故事，生動介紹台灣特有野生動物台灣黑熊、石虎、山麻雀、台灣狐蝠，讓親子用餐同時認識家鄉珍貴的生物多樣性。提醒大家，繪本數量有限，送完為止。