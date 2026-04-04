錯過就等明年！2026 年股東會紀念品發放持續延燒，下週（4 月 6 日至 4 月 10 日）將有高達 54 檔 股票迎來「最後買進日」。本次名單由市場熱度破萬的「新應材」領軍，更有 5 檔股價不到 10 元的「零股戰神」現身。其中最受矚目的 中纖 (1718) 僅需約 7 元股價就能換到燕窩飲，超高投報率引發小資族瘋狂進場。

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小資必收！5 檔「10 元以下」零股戰神名單

想要用最低成本「以小博大」嗎？這 5 檔標的只要買進 1 股（零股成本不到 10 元），就能換回價值數倍的紀念品，是目前討論度最高的 CP 值之選：

  1. 中纖 (1718)： 股價 7.37 元，贈送燕窩飲一份 (4/8 截止)。用 7 塊錢買一個「貴婦級」補給，堪稱本次 CP 值之王。
  2. 虹光 (2380)： 股價僅 5.3 元，贈送沙威隆潔淨抗菌組 (4/8 截止)。不到 6 元就能換到整組抗菌好禮，非常實用。
  3. 勝悅-KY (1340)： 股價 6.66 元，贈送 50 元超商券 (4/7 截止)。等於投 7 元回饋 50 元，直接賺回 7 倍現金。
  4. 佳總 (5355)： 股價 6.4 元，贈送木漿棉百潔擦 (4/8 截止)。居家清潔必備，投入門檻極低。
  5. 研勤 (3632)： 股價 9.58 元，贈送包裝米 (4/9 截止)。民生必需品，10 元有找的價格誠意十足。
▲2026 股東紀念品「小資戰神」出爐！下週 4 月 7 日至 9 日迎來最後買進日，包含中纖（1718）約 7 元換燕窩飲、虹光（2380）約 5 元換沙威隆組，5 檔「銅板價」標的成為零股族必爭之地。（圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
▲2026 股東紀念品「小資戰神」出爐！下週 4 月 7 日至 9 日迎來最後買進日，包含中纖（1718）約 7 元換燕窩飲、虹光（2380）約 5 元換沙威隆組，5 檔「銅板價」標的成為零股族必爭之地。（圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
搜尋熱度三強：新應材、眾達、漢磊

除了銅板價零股，半導體熱門股也是股民鎖定的目標：

  • 新應材 (4749)： 股價約 801 元，贈送 7-11 商品卡，熱度穩居第一 (4/8 截止)。
  • 眾達-KY (4977)： 4/7 截止買進，贈送全家 35 元禮物卡
  • 漢磊 (3707)： 4/8 截止買進，贈品為質感美容巾
下週 54 檔股東紀念品「最後買進日」整理（4/6休市、4/10無截止標的）

最後買進日 代號 公司名稱 股東會紀念品內容 4/2參考股價
04/07 (二) 6126 信音 超商禮物卡 50 元 29
  1418 東華 皮革收納(修容護理四件組) 18.7
  1340 勝悅-KY 超商券 (等值台幣 50 元) 6.66
  3541 西柏 印製公司 LOGO 原子筆 24.15
  4977 眾達-KY 全家 35 元禮物卡 178
  6683 雍智科技 統一超商 50 元商品卡 1450
04/08 (三) 2380 虹光 沙威隆潔淨抗菌組 5.3
  4716 大立 濕紙巾或等值商品 13.85
  1464 得力 商品卡 50 元 10.35
  2535 達欣工 BLACK HAMMER 玻璃濾壓壺 70.7
  2913 農林 日月紅茶包 20 入 12.25
  5355 佳總 木漿棉百潔擦 6.4
  4566 時碩工業 折疊休閒帽 56.5
  2485 兆赫 統一超商 50 元商品卡 78.5
  3707 漢磊 美容巾 48.3
  1718 中纖 燕窩飲一份 7.37
  3317 尼克森 好來牙刷牙膏輕便組 50.3
  1732 毛寶 小蘇打植萃香氛洗衣精 26.3
  2493 揚博 保溫保冷袋 103.5
  4749 新應材 7-11 商品卡 801
  6220 岳豐 洗手串皂 32.6
  6226 光鼎 蜂王草本皂 80g 12
  3236 千如 運動涼感巾 30.5
  4108 懷特 清潔品 12.65
  4111 濟生 靚亮膠原蛋白 29.15
  3052 峯典 五合一工具組 10.95
  2605 新興 玻璃沙拉碗 41.3
  9938 百和 竹炭襪 2 雙 45.9
  2025 千興 香皂乙塊 11.3
  3211 順達 統一超商 50 元商品卡 332
  4541 晟田 統一超商 35 元商品卡 40.75
  4533 協易機 統一超商 35 元商品卡 30.05
  2457 飛宏 統一超商 35 元商品卡 23.9
  2417 圓剛 不鏽鋼保溫杯 34.2
  3213 茂訊 鍋寶萬用不沾刀三件組 100
  3360 尚立 白米或等值產品 14.1
  6411 晶焱 7-11 商品卡 50 元 71.8
  6233 旺玖 全家便利商店 35 元禮物卡 24.95
04/09 (四) 2316 楠梓電 方形玻璃保鮮盒 99.6
  1784 訊聯 外泌體極萃彈潤舒護面膜 78.4
  1452 宏益 濕紙巾 12
  4721 美琪瑪 超商商品卡 50 元 72.1
  8390 金益鼎 香水洗衣精 1 罐 88.8
  4735 豪展 伊莎貝爾歐風精華皂 31.05
  6185 幃翔 好無比洗衣精 13.9
  2364 倫飛 便利商店 50 元商品卡 66.2
  3209 全科 迷你夜行 LED 燈 40.35
  3322 建舜電 統一超商 35 元商品卡 13.25
  3013 晟銘電 三角斜背保溫保冷袋 98.2
  3632 研勤 包裝米 9.58
  3028 增你強 隨行玻璃胖胖瓶 50.2
  3289 宜特 禮券 50 元 129
  9919 康那香 口罩 15.65
  5371 中光電 真空包裝米 74
💡 股東紀念品 FAQ 快速上手

Q1：什麼是「最後買進日」？當天買來得及嗎？
來得及！台股採 T+2 交割制度，要在股東會召開前 60 日名冊確立，因此「最後買進日」當天（含盤後零股）買入並持有，即具備領取資格。

Q2：買「零股（1 股）」真的可以領紀念品嗎？
多數公司可以，但發放規則不一。多數公司規定零股股東需完成「電子投票」或「親自出席」方可領取。下單前建議至公開資訊觀測站確認。

Q3：領取紀念品需要付費嗎？
若親自至股東會或指定地點領取不需費用；若委託代領機構（如全通、長龍等）通常會收取 20-30 元不等的服務費。

Q4：如果最後買進日當天忘記買怎麼辦？
這是法律規定的硬性截止，錯過當天即失去該年度領取資格，無法補救。

資料來源：永豐金證券豐雲學堂

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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