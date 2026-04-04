錯過就等明年！2026 年股東會紀念品發放持續延燒，下週（4 月 6 日至 4 月 10 日）將有高達 54 檔 股票迎來「最後買進日」。本次名單由市場熱度破萬的「新應材」領軍，更有 5 檔股價不到 10 元的「零股戰神」現身。其中最受矚目的 中纖 (1718) 僅需約 7 元股價就能換到燕窩飲，超高投報率引發小資族瘋狂進場。
小資必收！5 檔「10 元以下」零股戰神名單
想要用最低成本「以小博大」嗎？這 5 檔標的只要買進 1 股（零股成本不到 10 元），就能換回價值數倍的紀念品，是目前討論度最高的 CP 值之選：
搜尋熱度三強：新應材、眾達、漢磊
除了銅板價零股，半導體熱門股也是股民鎖定的目標：
💡 股東紀念品 FAQ 快速上手
Q1：什麼是「最後買進日」？當天買來得及嗎？
來得及！台股採 T+2 交割制度，要在股東會召開前 60 日名冊確立，因此「最後買進日」當天（含盤後零股）買入並持有，即具備領取資格。
Q2：買「零股（1 股）」真的可以領紀念品嗎？
多數公司可以，但發放規則不一。多數公司規定零股股東需完成「電子投票」或「親自出席」方可領取。下單前建議至公開資訊觀測站確認。
Q3：領取紀念品需要付費嗎？
若親自至股東會或指定地點領取不需費用；若委託代領機構（如全通、長龍等）通常會收取 20-30 元不等的服務費。
Q4：如果最後買進日當天忘記買怎麼辦？
這是法律規定的硬性截止，錯過當天即失去該年度領取資格，無法補救。
資料來源：永豐金證券豐雲學堂
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
想要用最低成本「以小博大」嗎？這 5 檔標的只要買進 1 股（零股成本不到 10 元），就能換回價值數倍的紀念品，是目前討論度最高的 CP 值之選：
- 中纖 (1718)： 股價 7.37 元，贈送燕窩飲一份 (4/8 截止)。用 7 塊錢買一個「貴婦級」補給，堪稱本次 CP 值之王。
- 虹光 (2380)： 股價僅 5.3 元，贈送沙威隆潔淨抗菌組 (4/8 截止)。不到 6 元就能換到整組抗菌好禮，非常實用。
- 勝悅-KY (1340)： 股價 6.66 元，贈送 50 元超商券 (4/7 截止)。等於投 7 元回饋 50 元，直接賺回 7 倍現金。
- 佳總 (5355)： 股價 6.4 元，贈送木漿棉百潔擦 (4/8 截止)。居家清潔必備，投入門檻極低。
- 研勤 (3632)： 股價 9.58 元，贈送包裝米 (4/9 截止)。民生必需品，10 元有找的價格誠意十足。
除了銅板價零股，半導體熱門股也是股民鎖定的目標：
- 新應材 (4749)： 股價約 801 元，贈送 7-11 商品卡，熱度穩居第一 (4/8 截止)。
- 眾達-KY (4977)： 4/7 截止買進，贈送全家 35 元禮物卡。
- 漢磊 (3707)： 4/8 截止買進，贈品為質感美容巾。
|最後買進日
|代號
|公司名稱
|股東會紀念品內容
|4/2參考股價
|04/07 (二)
|6126
|信音
|超商禮物卡 50 元
|29
|1418
|東華
|皮革收納(修容護理四件組)
|18.7
|1340
|勝悅-KY
|超商券 (等值台幣 50 元)
|6.66
|3541
|西柏
|印製公司 LOGO 原子筆
|24.15
|4977
|眾達-KY
|全家 35 元禮物卡
|178
|6683
|雍智科技
|統一超商 50 元商品卡
|1450
|04/08 (三)
|2380
|虹光
|沙威隆潔淨抗菌組
|5.3
|4716
|大立
|濕紙巾或等值商品
|13.85
|1464
|得力
|商品卡 50 元
|10.35
|2535
|達欣工
|BLACK HAMMER 玻璃濾壓壺
|70.7
|2913
|農林
|日月紅茶包 20 入
|12.25
|5355
|佳總
|木漿棉百潔擦
|6.4
|4566
|時碩工業
|折疊休閒帽
|56.5
|2485
|兆赫
|統一超商 50 元商品卡
|78.5
|3707
|漢磊
|美容巾
|48.3
|1718
|中纖
|燕窩飲一份
|7.37
|3317
|尼克森
|好來牙刷牙膏輕便組
|50.3
|1732
|毛寶
|小蘇打植萃香氛洗衣精
|26.3
|2493
|揚博
|保溫保冷袋
|103.5
|4749
|新應材
|7-11 商品卡
|801
|6220
|岳豐
|洗手串皂
|32.6
|6226
|光鼎
|蜂王草本皂 80g
|12
|3236
|千如
|運動涼感巾
|30.5
|4108
|懷特
|清潔品
|12.65
|4111
|濟生
|靚亮膠原蛋白
|29.15
|3052
|峯典
|五合一工具組
|10.95
|2605
|新興
|玻璃沙拉碗
|41.3
|9938
|百和
|竹炭襪 2 雙
|45.9
|2025
|千興
|香皂乙塊
|11.3
|3211
|順達
|統一超商 50 元商品卡
|332
|4541
|晟田
|統一超商 35 元商品卡
|40.75
|4533
|協易機
|統一超商 35 元商品卡
|30.05
|2457
|飛宏
|統一超商 35 元商品卡
|23.9
|2417
|圓剛
|不鏽鋼保溫杯
|34.2
|3213
|茂訊
|鍋寶萬用不沾刀三件組
|100
|3360
|尚立
|白米或等值產品
|14.1
|6411
|晶焱
|7-11 商品卡 50 元
|71.8
|6233
|旺玖
|全家便利商店 35 元禮物卡
|24.95
|04/09 (四)
|2316
|楠梓電
|方形玻璃保鮮盒
|99.6
|1784
|訊聯
|外泌體極萃彈潤舒護面膜
|78.4
|1452
|宏益
|濕紙巾
|12
|4721
|美琪瑪
|超商商品卡 50 元
|72.1
|8390
|金益鼎
|香水洗衣精 1 罐
|88.8
|4735
|豪展
|伊莎貝爾歐風精華皂
|31.05
|6185
|幃翔
|好無比洗衣精
|13.9
|2364
|倫飛
|便利商店 50 元商品卡
|66.2
|3209
|全科
|迷你夜行 LED 燈
|40.35
|3322
|建舜電
|統一超商 35 元商品卡
|13.25
|3013
|晟銘電
|三角斜背保溫保冷袋
|98.2
|3632
|研勤
|包裝米
|9.58
|3028
|增你強
|隨行玻璃胖胖瓶
|50.2
|3289
|宜特
|禮券 50 元
|129
|9919
|康那香
|口罩
|15.65
|5371
|中光電
|真空包裝米
|74
Q1：什麼是「最後買進日」？當天買來得及嗎？
來得及！台股採 T+2 交割制度，要在股東會召開前 60 日名冊確立，因此「最後買進日」當天（含盤後零股）買入並持有，即具備領取資格。
Q2：買「零股（1 股）」真的可以領紀念品嗎？
多數公司可以，但發放規則不一。多數公司規定零股股東需完成「電子投票」或「親自出席」方可領取。下單前建議至公開資訊觀測站確認。
Q3：領取紀念品需要付費嗎？
若親自至股東會或指定地點領取不需費用；若委託代領機構（如全通、長龍等）通常會收取 20-30 元不等的服務費。
Q4：如果最後買進日當天忘記買怎麼辦？
這是法律規定的硬性截止，錯過當天即失去該年度領取資格，無法補救。
資料來源：永豐金證券豐雲學堂
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。