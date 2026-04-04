韓國天團TWICE台籍成員子瑜出道10年半，共入選超過10次TC Candler世界百大美女排行榜，絕美容貌無庸置疑，不過女神童年時期皮膚較黑，立體五官尚未成形，不僅傳出被親哥哥取「巧克力」的綽號，小學同學也說那時的子瑜還不能算是班花。

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子瑜叫巧克力有原因　小學同學：她不算班花

小時候的子瑜一對招風耳相當明顯，長相可人、膚色較為黝黑，曾經有一說，子瑜因此被哥哥取了「巧克力」的暱稱，此外，子瑜的小學同學透露，子瑜在班上非常安靜、內向，與今日在舞台上散發女神氣場的自信模樣相差甚遠，雖然那時不算風雲人物或班花，但自己能證明子瑜絕對沒有整型。

▲▼小時候的子瑜一對招風耳相當明顯，長相可人、膚色較為黝黑。（圖／twicesquare IG）
▲▼小時候的子瑜一對招風耳相當明顯，長相可人、膚色較為黝黑。（圖／twicesquare IG）
▲小時候的子瑜一對招風耳相當明顯，長相可人、膚色較為黝黑。（圖／twicesquare IG）
子瑜大眼招風耳　神似《星際大戰》人物尤達

由ONCE（TWICE粉絲名）經營的TWICE IG帳號，多年前分享一張子瑜小學時的照片，配文寫著：「尤達瑜寶小時候已經很可愛，耳朵大大的長大後卻是全球美麗排名第二。」形容女神的大眼睛、招風耳和電影《星際大戰》系列角色尤達很相似。

有趣的是，不止ONCE覺得子瑜很像尤達，連隊長志效都曾經以尤達來稱呼她，而子瑜從一開始有點排斥，後來也漸漸接受尤達的綽號，甚至刻意跟尤達公仔合照，自娛娛人的態度讓ONCE會心一笑。

▲子瑜的大眼睛、招風耳和電影《星際大戰》系列角色尤達很相似。（圖／TWICE IG＠twicetagram）
▲子瑜的大眼睛、招風耳和電影《星際大戰》系列角色尤達很相似。（圖／TWICE IG＠twicetagram）
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