2026 年股東會紀念品領取門票陸續截止，今（7）日共有 6 檔個股迎來最後買進日。若投資人有意領取以下公司的紀念品，需在今日收盤前成交並持有。在今日截止的名單中，以勝悅-KY (1340) 的回饋率最受討論，僅需約 7 元股價即可換取 50 元超商券，對於小資零股族而言，是不錯的生活小補貼。
今日截止標的：勝悅-KY、眾達-KY、東華
今（7）日截止的標的中，有幾檔紀念品內容相對實用，適合有需求的投資人：
溫馨提醒：買進後需留意電子投票
今日進場買進零股（1 股）的投資人，請務必留意各家公司的發放細則。多數公司規定零股股東需完成 「電子投票」 方可領取紀念品。建議於 5 月份留意開會通知單，並利用「集保 e 手掌握」APP 完成投票程序，以確保領取資格。
💡 2026股東會紀念品 FAQ：4/7 買進須知
Q1：什麼是「最後買進日」？今（4/7）買來得及嗎？
來得及！只要在 最後買進日（今日 4/7） 收盤前（含盤後零股交易）買入並持有，就能進入股東名冊。若是明日（4/8）才買進，則不具備領取該年度紀念品的資格。
Q2：買「1 股」零股真的可以領嗎？
多數公司開放零股領取，但通常設有「電子投票」或「親自出席」等條件。建議下單前先至公開資訊觀測站查詢該公司的發放公告。
Q3：紀念品去哪裡領？代領要錢嗎？
憑通知單至指定的代領處（如全通、長龍、聯洲等）領取即可。若委託代領公司，通常會收取約 20-30 元不等的服務費。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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今（7）日截止的標的中，有幾檔紀念品內容相對實用，適合有需求的投資人：
- 勝悅-KY (1340)： 股價約 6.66 元，贈送 50 元超商券。由於投入成本低於贈品價值，是今日名單中的 CP 值首選。
- 東華 (1418)： 股價約 18.7 元，贈送 皮革收納 (修容護理四件組)，適合偏好質感居家小物的股民。
- 眾達-KY (4977)： 市場知名度高，今日為領取全家 35 元禮物卡的最後期限。
|股票代號
|公司名稱
|股東會紀念品內容
|4/2參考股價 (元)
|1340
|勝悅-KY
|50 元超商券
|6.66
|1418
|東華
|皮革收納 (修容護理四件組)
|18.7
|4977
|眾達-KY
|全家 35 元禮物卡
|178
|6126
|信音
|超商禮物卡 50 元
|29
|3541
|西柏
|公司 LOGO 金屬桿原子筆
|24.15
|6683
|雍智科技
|統一超商 50 元商品卡
|1450
今日進場買進零股（1 股）的投資人，請務必留意各家公司的發放細則。多數公司規定零股股東需完成 「電子投票」 方可領取紀念品。建議於 5 月份留意開會通知單，並利用「集保 e 手掌握」APP 完成投票程序，以確保領取資格。
💡 2026股東會紀念品 FAQ：4/7 買進須知
Q1：什麼是「最後買進日」？今（4/7）買來得及嗎？
來得及！只要在 最後買進日（今日 4/7） 收盤前（含盤後零股交易）買入並持有，就能進入股東名冊。若是明日（4/8）才買進，則不具備領取該年度紀念品的資格。
Q2：買「1 股」零股真的可以領嗎？
多數公司開放零股領取，但通常設有「電子投票」或「親自出席」等條件。建議下單前先至公開資訊觀測站查詢該公司的發放公告。
Q3：紀念品去哪裡領？代領要錢嗎？
憑通知單至指定的代領處（如全通、長龍、聯洲等）領取即可。若委託代領公司，通常會收取約 20-30 元不等的服務費。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。