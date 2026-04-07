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今日截止標的：勝悅-KY、眾達-KY、東華

勝悅-KY (1340) ： 股價約 6.66 元，贈送 50 元超商券。由於投入成本低於贈品價值，是今日名單中的 CP 值首選。

： 股價約 6.66 元，贈送 50 元超商券。由於投入成本低於贈品價值，是今日名單中的 CP 值首選。 東華 (1418) ： 股價約 18.7 元，贈送 皮革收納 (修容護理四件組)，適合偏好質感居家小物的股民。

： 股價約 18.7 元，贈送 皮革收納 (修容護理四件組)，適合偏好質感居家小物的股民。 眾達-KY (4977)： 市場知名度高，今日為領取全家 35 元禮物卡的最後期限。

4/7 (二) 今日最後買進！6 檔股東紀念品名單

股票代號 公司名稱 股東會紀念品內容 4/2參考股價 (元) 1340 勝悅-KY 50 元超商券 6.66 1418 東華 皮革收納 (修容護理四件組) 18.7 4977 眾達-KY 全家 35 元禮物卡 178 6126 信音 超商禮物卡 50 元 29 3541 西柏 公司 LOGO 金屬桿原子筆 24.15 6683 雍智科技 統一超商 50 元商品卡 1450

溫馨提醒：買進後需留意電子投票

2026股東會紀念品 FAQ：4/7 買進須知

領取門票陸續截止，今（7）日共有 6 檔個股迎來。若投資人有意領取以下公司的紀念品，需在今日收盤前成交並持有。在今日截止的名單中，以的回饋率最受討論，僅需約 7 元股價即可換取 50 元超商券，對於小資零股族而言，是不錯的生活小補貼。今（7）日截止的標的中，有幾檔紀念品內容相對實用，適合有需求的投資人：今日進場買進零股（1 股）的投資人，請務必留意各家公司的發放細則。多數公司規定零股股東需完成 「電子投票」 方可領取紀念品。建議於 5 月份留意開會通知單，並利用「集保 e 手掌握」APP 完成投票程序，以確保領取資格。來得及！只要在 最後買進日（今日 4/7） 收盤前（含盤後零股交易）買入並持有，就能進入股東名冊。若是明日（4/8）才買進，則不具備領取該年度紀念品的資格。多數公司開放零股領取，但通常設有「電子投票」或「親自出席」等條件。建議下單前先至公開資訊觀測站查詢該公司的發放公告。憑通知單至指定的代領處（如全通、長龍、聯洲等）領取即可。若委託代領公司，通常會收取約 20-30 元不等的服務費。