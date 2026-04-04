我是廣告 請繼續往下閱讀

從追垃圾車、踅菜市仔，到球場應援與媽祖遶境，這些都是台灣人再熟悉不過的聲音。Hami書城因應423世界閱讀日推出「台灣感性日記」，幫讀者用「聲音」召喚閱讀記憶，例如以台鐵區間車行進聲以及廣播聲，對應劉克襄《11元的鐵道旅行》等，形成「先聽、再讀」的全新閱讀路徑。根據Hami書城的統計數據顯示，去年423活動期間，書城單日平均閱讀時間達107分鐘，年增40%，整體網站活躍人數更大幅成長130%。顯示閱讀行為正從單日活動轉變為「整月參與」，閱讀習慣逐漸被養成。春水堂科技總經理陳靜萍表示，本次活動精選八種台灣日常聲景，讓讀者先用耳朵進入情境，再用文字喚醒記憶，打造線上互動聆聽體驗。聲音場景對應作品橫跨多位台灣作家，包括劉克襄《11元的鐵道旅行》、陳思宏《鬼地方》等作品，透過聲音引導讀者進入書中情境，搭配作家筆下的文字片段，讓聲音與故事產生連結，形成「先聽、再讀」的全新閱讀路徑。除了聲音互動展，Hami書城同步推出「台灣漫遊」主題書展，規劃味覺、空間、人文、島嶼四大閱讀路線，從餐桌到山海，讓讀者以不同切角重新認識台灣，拓展閱讀的想像邊界。今年4月23日世界閱讀日，Hami書城邀請全台民眾免費閱讀。讀者當天只需下載Hami書城App、開啟定位，即可閱讀月讀包逾萬本書刊，每次啟用可閱讀60分鐘。Hami書城同步針對重度書蟲，推出多重獎勵：即日起至4月30日，月讀包付費會員簽到任7日，抽文石BOOX Go Color 7電子閱讀器（市價8,280元），讓您舒服閱讀；4月於Hami書城消費任一月讀包或電子書，將有機會獲得台味茄芷袋；單月累計消費滿千，5月將可領取200元任選券，等於再帶走一本書！另外，學校師生只要報名登入Hami書城，即可參與校際閱讀競賽，一拚全校總累積登入次數；學生分享讀書心得，還能參加徵選與抽獎；同時，AI文字創作競賽也熱血登場！學子們透過AI聲繪本工具，將能產生生動有趣的故事，打造自己專屬的有聲繪本。