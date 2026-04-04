IU與邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》，還沒正式開播就備受關注。日前宣布將定檔4月10日後，預告與概念照等陸續公開，其中一段兩人合體共舞的畫面，更是甜翻大家，讓外界超期待播出。《NOWNEWS今日新聞》也搶先為各位讀者整理出《21世紀大君夫人》的劇情、角色介紹、收看平台與亮點，讓大家所有資訊一次看。
📌以下為本文重點：
《21世紀大君夫人》劇情簡介
《21世紀大君夫人》角色介紹
《21世紀大君夫人》播出平台
《21世紀大君夫人》必看亮點
《21世紀大君夫人》劇情簡介
《21世紀大君夫人》故事設定在21世紀仍維持君主立憲制的韓國，聚焦表面擁有一切、卻因平民出身始終被階級束縛的女財閥成熙珠（IU 飾），以及身為王的兒子，卻無法真正擁有任何事物的理安大君（邊佑錫 飾），兩人在命運交錯下相遇，選擇「契約結婚」改變命運，進而愛上彼此談戀愛。
《21世紀大君夫人》角色介紹
IU：成熙珠
IU飾演的成熙珠外貌亮眼、腦袋清楚，經營能力強勢到能獨當一面，卻因庶出（婢女所生的子女）與平民身分，很多時候明明有實力卻被身分限制卡住。
邊佑錫：李莞／理安大君
邊佑錫飾演的理安大君天生自帶領袖氣場，除了皇族身分外一無所有，只因身為次子不能太張揚，所以只能收著鋒芒生活，生活充滿制度帶來的限制與孤獨感。
魯常泫：閔正宇
魯常泫飾演的閔正宇看透皇室內部虛偽的禮節與政治算計，獨自在海外考取法學博士，成為頂尖法律顧問，試圖靠專業能力脫離「皇室成員」的標籤。
孔升妍：尹怡朗
孔升妍飾演的尹怡朗來自曾培養過4位王妃的顯赫家族，從小就接受嚴格的禮法教育，將「展現完美的王妃形象」視為生命中唯一的使命。
《21世紀大君夫人》播出平台
《21世紀大君夫人》在4月10日起，每週五、六（台灣時間，同天晚上10點更新）於Disney+播出，共12集。
《21世紀大君夫人》必看亮點
IU、邊佑錫變身高顏值夫妻 從契約走向愛情
IU與邊佑錫的組合一公開，就火速吸引眾人視線，兩人的清純氣質與高顏值，以及近日陸續釋出的婚紗照、預告等，都讓該劇尚未播出就爆發超強化學反應。而這次在劇中，飾演李安大君的邊佑錫，與飾演成熙珠的IU，雖然先是為了改變各自命運才契約結婚，但兩人之後也漸漸愛上彼此，這也讓外界好奇他們會譜出怎麼樣的甜蜜戀曲。
男女主角強強聯手 打破灰姑娘套路
《21世紀大君夫人》劇情打破傳統「灰姑娘」套路，女主角並非毫無背景的嫁入皇室，而是握有富可敵國的商業資產。男主角雖然享有尊貴頭銜，實際上卻是沒有權力的「攝政大君」，兩人因政治目的結婚，將強強聯手進行一系列宮鬥。
劇組砸重金打造「大韓帝國」 宮廷效果引熱議
由於該劇設定是21世紀的「大韓帝國」，據悉劇組斥資破億韓幣，打造華麗服裝、改良韓服與宮廷效果。特別是IU的冊封典禮造型，與孔升妍的大妃服飾，都引起了「新韓服穿搭」熱潮。拍攝背景則是結合了傳統景福宮的古色古香、與高科技智能家居的皇室辦公室，視覺對比強烈，營造出一種「復古未來主義」的獨特美感。
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《21世紀大君夫人》劇情簡介
《21世紀大君夫人》角色介紹
《21世紀大君夫人》播出平台
《21世紀大君夫人》必看亮點
《21世紀大君夫人》劇情簡介
《21世紀大君夫人》故事設定在21世紀仍維持君主立憲制的韓國，聚焦表面擁有一切、卻因平民出身始終被階級束縛的女財閥成熙珠（IU 飾），以及身為王的兒子，卻無法真正擁有任何事物的理安大君（邊佑錫 飾），兩人在命運交錯下相遇，選擇「契約結婚」改變命運，進而愛上彼此談戀愛。
IU：成熙珠
IU飾演的成熙珠外貌亮眼、腦袋清楚，經營能力強勢到能獨當一面，卻因庶出（婢女所生的子女）與平民身分，很多時候明明有實力卻被身分限制卡住。
邊佑錫：李莞／理安大君
邊佑錫飾演的理安大君天生自帶領袖氣場，除了皇族身分外一無所有，只因身為次子不能太張揚，所以只能收著鋒芒生活，生活充滿制度帶來的限制與孤獨感。
魯常泫：閔正宇
魯常泫飾演的閔正宇看透皇室內部虛偽的禮節與政治算計，獨自在海外考取法學博士，成為頂尖法律顧問，試圖靠專業能力脫離「皇室成員」的標籤。
孔升妍：尹怡朗
孔升妍飾演的尹怡朗來自曾培養過4位王妃的顯赫家族，從小就接受嚴格的禮法教育，將「展現完美的王妃形象」視為生命中唯一的使命。
《21世紀大君夫人》播出平台
《21世紀大君夫人》在4月10日起，每週五、六（台灣時間，同天晚上10點更新）於Disney+播出，共12集。
IU、邊佑錫變身高顏值夫妻 從契約走向愛情
IU與邊佑錫的組合一公開，就火速吸引眾人視線，兩人的清純氣質與高顏值，以及近日陸續釋出的婚紗照、預告等，都讓該劇尚未播出就爆發超強化學反應。而這次在劇中，飾演李安大君的邊佑錫，與飾演成熙珠的IU，雖然先是為了改變各自命運才契約結婚，但兩人之後也漸漸愛上彼此，這也讓外界好奇他們會譜出怎麼樣的甜蜜戀曲。
男女主角強強聯手 打破灰姑娘套路
《21世紀大君夫人》劇情打破傳統「灰姑娘」套路，女主角並非毫無背景的嫁入皇室，而是握有富可敵國的商業資產。男主角雖然享有尊貴頭銜，實際上卻是沒有權力的「攝政大君」，兩人因政治目的結婚，將強強聯手進行一系列宮鬥。
劇組砸重金打造「大韓帝國」 宮廷效果引熱議
由於該劇設定是21世紀的「大韓帝國」，據悉劇組斥資破億韓幣，打造華麗服裝、改良韓服與宮廷效果。特別是IU的冊封典禮造型，與孔升妍的大妃服飾，都引起了「新韓服穿搭」熱潮。拍攝背景則是結合了傳統景福宮的古色古香、與高科技智能家居的皇室辦公室，視覺對比強烈，營造出一種「復古未來主義」的獨特美感。