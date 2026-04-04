今（4）日就是孩子們最期待的兒童節。在台灣，這天不僅是法定的親子同樂日，更常與清明節連成假期。但四月四日兒童節並非隨機挑選，背後隱藏著近百年的歷史脈絡。而對於許多五、六年級生來說，只要一提到兒童節，腦海中絕對會自動響起那首超級洗腦的歌曲〈兒童節歌〉，「四月四日兒童節，我們兒童最快活」，只要看到歌詞，腦海自動浮現旋律，成為跨越半世紀的集體記憶與童年標配。
看到歌詞就想唱！四月四日旋律深植人心
「四月四日兒童節，我們兒童最快活！」這句歌詞一出，許多人的童年回憶瞬間湧上心頭。可能後面忘記歌詞了，但一定記得前兩句。〈兒童節歌〉曾是五、六年級生校園慶祝活動的標配，以簡單明快的旋律搭配充滿童趣的詞彙，描繪出春意盎然、充滿希望的景象。
雖然隨著時代變遷，現在的校園活動多以園遊會、看電影或發禮物取代大合唱，但〈兒童節歌〉對五、六年級的「資深兒童」而言，仍是每年四月必哼的集體記憶。它代表了一個節日，也象徵了那個單純、努力學習並珍惜成長時光的純真年代。
兒童節由來曝光！1931年由時任行政院長孔祥熙核定
根據維基百科，兒童節的起源可追溯至1931年，當時中華慈幼協會為了響應國際保障兒童權利的號召，建議政府設立專屬節日。之所以挑選4月4日，是因為當時正值初春、氣候溫暖，非常適合孩子戶外活動。加上「四四」跟傳統的三月初三媽祖生、五月初五端午節等節日相互呼應，聽起來好記又有代表性。
在那個動盪的年代，設立兒童節不只是為了玩，更有為國家打下強大根基的嚴肅意義。當時的推動者行政院長孔祥熙曾說：「兒童是新時代的開創者！」希望透過節日提醒大人要好好教養孩子，因為他們是國家未來的生力軍。
雖然1949年後中國將日期改為6月1日以符合國際慣例，但台灣與香港民間至今仍保留在4月4日慶祝的傳統，將這份屬於中華文化的節慶習俗延續至今。
從等待收糖果到清明連假！不變的是赤子之心
早年的兒童節，孩子們最期待的是學校發放的一包糖果、公所發放的小禮物，或是一起看電影。而2026年的今天，兒童節已演變為全台各縣市親子共賞的嘉年華盛會。慶祝方式不斷改變，但〈兒童節歌〉所傳遞的快樂精神，依然在每一代人的心中迴盪。
〈兒童節歌〉
四月四日兒童節 我們兒童最快活
門前青草綠盈盈 樹上鮮花紅又白
爸爸媽媽雙手拍 說是春光明媚好時節
萬物生氣正蓬勃 兒童們可愛又活潑
四月四日兒童節 我們兒童該努力
燕子啣泥來做巢 蜂兒採花去釀蜜
老師教我勤學習 雙手萬能最有益
這是最好的時節 我們大家更加要努力
歌詞來源：張哲生YouTube
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「四月四日兒童節，我們兒童最快活！」這句歌詞一出，許多人的童年回憶瞬間湧上心頭。可能後面忘記歌詞了，但一定記得前兩句。〈兒童節歌〉曾是五、六年級生校園慶祝活動的標配，以簡單明快的旋律搭配充滿童趣的詞彙，描繪出春意盎然、充滿希望的景象。
雖然隨著時代變遷，現在的校園活動多以園遊會、看電影或發禮物取代大合唱，但〈兒童節歌〉對五、六年級的「資深兒童」而言，仍是每年四月必哼的集體記憶。它代表了一個節日，也象徵了那個單純、努力學習並珍惜成長時光的純真年代。
兒童節由來曝光！1931年由時任行政院長孔祥熙核定
根據維基百科，兒童節的起源可追溯至1931年，當時中華慈幼協會為了響應國際保障兒童權利的號召，建議政府設立專屬節日。之所以挑選4月4日，是因為當時正值初春、氣候溫暖，非常適合孩子戶外活動。加上「四四」跟傳統的三月初三媽祖生、五月初五端午節等節日相互呼應，聽起來好記又有代表性。
在那個動盪的年代，設立兒童節不只是為了玩，更有為國家打下強大根基的嚴肅意義。當時的推動者行政院長孔祥熙曾說：「兒童是新時代的開創者！」希望透過節日提醒大人要好好教養孩子，因為他們是國家未來的生力軍。
雖然1949年後中國將日期改為6月1日以符合國際慣例，但台灣與香港民間至今仍保留在4月4日慶祝的傳統，將這份屬於中華文化的節慶習俗延續至今。
從等待收糖果到清明連假！不變的是赤子之心
早年的兒童節，孩子們最期待的是學校發放的一包糖果、公所發放的小禮物，或是一起看電影。而2026年的今天，兒童節已演變為全台各縣市親子共賞的嘉年華盛會。慶祝方式不斷改變，但〈兒童節歌〉所傳遞的快樂精神，依然在每一代人的心中迴盪。
〈兒童節歌〉
四月四日兒童節 我們兒童最快活
門前青草綠盈盈 樹上鮮花紅又白
爸爸媽媽雙手拍 說是春光明媚好時節
萬物生氣正蓬勃 兒童們可愛又活潑
四月四日兒童節 我們兒童該努力
燕子啣泥來做巢 蜂兒採花去釀蜜
老師教我勤學習 雙手萬能最有益
這是最好的時節 我們大家更加要努力
歌詞來源：張哲生YouTube