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▲Eric Nam（左起）、定延、彩瑛、Sana聽見子瑜脫口「西」字全部嚇傻。（圖／翻攝自MENT）

▲子瑜（右）紓壓的方式之一是跟媽媽黃燕玲通電話。（圖／쯔위 (TZUYU)IG@thinkaboutzu）

韓團TWICE成員子瑜向來給人甜美、溫和的形象，不過她曾經在節目上差點失言，疑似飆出「西八（씨발，南韓不雅字眼）」的髒話，讓多賢、娜璉等隊友當場瞪大眼睛，完全無法置信，製造一波綜藝效果。TWICE 2016年上Eric Nam和梁世亨主持的綜藝節目《兩個男人SHOW》，子瑜被安排做出一系列生氣的表情，沒想到，在被剪輯的節目預告中，只見子瑜雙眼怒瞪鏡頭，舉起右手作勢要用拳頭打人，嘴巴說出「西...（南韓不雅字眼開頭）」。一聽子瑜脫口「西」字後，鏡頭切到Eric Nam、定延、彩瑛、Sana、多賢和娜璉的反應，眾人不是張大眼睛就是用手摀嘴，一副不可置信的表情，而在廣告結束後，正式播出的片段，還原子瑜所說的完整句子為「西他古唷」（싫다고요，都說不要了），並非不雅字詞，讓ONCE（TWICE粉絲名）鬆口氣之餘也笑翻。子瑜2020年和Sana、Mina上廣播節目《鄭恩地的歌謠廣場》，主持人鄭恩地問3姝誰最少生氣，Sana的答案是子瑜，稱自己從來沒有看過子瑜動怒，唯獨看過對方焦慮的樣子。對此，子瑜表示，當面臨壓力來襲，她會自行找方法釋放，想盡辦法讓自己冷靜下來，Sana透露，子瑜會在心情平靜後打電話給媽媽聊天，子瑜補充，她的舒壓方式就是和母親或是隊友談心，此外，吃好吃的食物也可以紓解壓力。