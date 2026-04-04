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台北市立美術館

地址：台北市中山區中山北路三段181號

時間：4月3至4月5日

優惠：全館免票參觀

每日前20名進館觀眾可至1樓服務中心領取展覽限定L夾。

台北當代藝術館

地址：台北市大同區103長安西路39號

時間：4月3至4月5日

優惠：國小（含）以下學童免費、2位陪同家長享免費入館參觀。

完成當期展覽「凹陷：我們的團體生活」學習單，可至本館藝術商店，兌換「限量小禮物」乙份（每人限領一份，數量有限，送完為止）。

台北小巨蛋「冰上樂園」

國立台灣博物館

台北市立天文科學教育館

國立台灣科學教育館