清明連假及兒童節放假，不巧遇到下雨怎麼辦？兒童免費玩「台北6大室內場館」，陪同家長也0元。推薦台北市立美術館、台北當代藝術館、國立台灣博物館、台北市立天文科學教育館、國立台灣科學教育館、台北小巨蛋「冰上樂園」一次整理。
台北市立美術館
地址：台北市中山區中山北路三段181號
時間：4月3至4月5日
優惠：全館免票參觀
每日前20名進館觀眾可至1樓服務中心領取展覽限定L夾。
台北當代藝術館
地址：台北市大同區103長安西路39號
時間：4月3至4月5日
優惠：國小（含）以下學童免費、2位陪同家長享免費入館參觀。
完成當期展覽「凹陷：我們的團體生活」學習單，可至本館藝術商店，兌換「限量小禮物」乙份（每人限領一份，數量有限，送完為止）。
台北小巨蛋「冰上樂園」
地址：台北市松山區南京東路4段2號
時間：4月4日至4月6日
優惠：全國國小（含）以下兒童，憑手冊或證件，享當日免費滑冰，冰鞋、護具需租借。
國立台灣博物館
地址：台北市中正區襄陽路2號（二二八和平公園內）
時間：4月3日至4月6日
優惠：12歲（含）以下兒童憑身分證明文件免費入館，1名陪同家長半票。
台北市立天文科學教育館
地址：台北市士林區基河路363號
時間：4月4日
優惠：兒童節12歲（含）以下兒童，可免費搭乘「宇宙探險」軌道車一次。
國立台灣科學教育館
地址：台北市士林區士商路189號
時間：4月4日
優惠：12歲以下兒童憑證可免費參觀3-6F常設展。
憑兒童節特別活動之儲金簿可至票口購買常設展優惠票90元（原價為全票120元）；限當日入場，每本限購一張。
推薦文章：2026清明連假高乘載》4/5國道管制、匝道封閉、易塞車路段一次看
我是廣告 請繼續往下閱讀
地址：台北市中山區中山北路三段181號
時間：4月3至4月5日
優惠：全館免票參觀
每日前20名進館觀眾可至1樓服務中心領取展覽限定L夾。
台北當代藝術館
地址：台北市大同區103長安西路39號
時間：4月3至4月5日
優惠：國小（含）以下學童免費、2位陪同家長享免費入館參觀。
完成當期展覽「凹陷：我們的團體生活」學習單，可至本館藝術商店，兌換「限量小禮物」乙份（每人限領一份，數量有限，送完為止）。
地址：台北市松山區南京東路4段2號
時間：4月4日至4月6日
優惠：全國國小（含）以下兒童，憑手冊或證件，享當日免費滑冰，冰鞋、護具需租借。
國立台灣博物館
地址：台北市中正區襄陽路2號（二二八和平公園內）
時間：4月3日至4月6日
優惠：12歲（含）以下兒童憑身分證明文件免費入館，1名陪同家長半票。
地址：台北市士林區基河路363號
時間：4月4日
優惠：兒童節12歲（含）以下兒童，可免費搭乘「宇宙探險」軌道車一次。
國立台灣科學教育館
地址：台北市士林區士商路189號
時間：4月4日
優惠：12歲以下兒童憑證可免費參觀3-6F常設展。
憑兒童節特別活動之儲金簿可至票口購買常設展優惠票90元（原價為全票120元）；限當日入場，每本限購一張。
推薦文章：2026清明連假高乘載》4/5國道管制、匝道封閉、易塞車路段一次看