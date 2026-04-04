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蘋果姐姐消失演藝圈 赴陸開飯店躍升事業女強人

蘋果姐姐50歲了 合體香蕉哥哥凍齡模樣太驚人

▲蘋果姐姐（右）去年難得返台，在社群PO出與香蕉哥哥（左）的合照，立刻掀起網友回憶殺。（圖／彭薇霖臉書）

YOYO家族靈魂人物 蘋果姐姐獲封「兒童界F4」

「蘋果姐姐」彭薇霖曾是許多小朋友心目中的女神，曾活躍於YOYO家族的她，今年已經50歲。2013年蘋果姐姐遠赴中國發展，在廣州投資親子酒店，近幾年躍升事業女強人，並消失在螢光幕前。去年，她返台與香蕉哥哥、草莓姐姐見面，合照曝光後讓許多粉絲忍不住淚喊「你們是我的童年」，外型與當年幾乎一樣，凍齡顏值也讓眾人看讚嘆。蘋果姐姐嫁給丹麥籍老公後定居大陸，並育有一子「小貝瑪」，生活幸福美滿。淡出螢光幕多年的她，躍升事業女強人。不少人好奇這些年她到底都在忙些什麼？對此蘋果姐姐也發文解答，她不僅做了自己熱愛的親子文旅事業，還經營2個親子樂園、3家親子飯店及民宿，生活相當多采多姿。去年她難得返台，在社群PO出與香蕉哥哥、草莓姐姐的合照，表示「謝謝一直沒有忘記我、（想）念著我的朋友們」。只見過了多年，這些兒童台的哥哥姐姐們模樣並沒有太大變化，凍齡狀態讓許多網友讚嘆，直呼：「永遠的蘋果姐姐....一直在我們心中」、「回憶直接滿出來了」、「還是我們最熟悉模樣的蘋果姐姐，希望下回能有機會跟粉絲們見見面」。蘋果姐姐於2000年加入YOYO家族，成為開台的元老級人物。儘管她在2006 年跳槽至MOMO家族，但仍然是許多小朋友心中的YOYO家族靈魂人物之一，與香蕉哥哥、水蜜桃姐姐及西瓜哥哥，被封為「兒童界F4」。